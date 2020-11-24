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    Türkiye'den Paris İklim Anlaşmasına tepki

    Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nda gelişmiş ülke olarak sınıflandırılıyor. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasına dahil olmak istiyor. G20 Zirvesi'nde bu konu gündeme geldi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,3b
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    Alternatif Enerji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'den Paris İklim Anlaşmasına tepki
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    Gezegenimizin küresel sıcaklığının artışı devam ediyor. Küresel sıcaklık artışının azaltılması için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler harekete geçti ve 2015 yılında Paris İklim Anlaşması imzalandı.

    Paris İklim Anlaşması ile emisyonun azaltılması, karbon salınımın azaltılması ve iklimi olumsuz etkileyen eylemlerden kaçınılması amaçlanıyor. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi şöyle ifade ediliyor:

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    "Küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması; ilave olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi" olarak ifade etmektedir.

    Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'da tarih yazmaya gidiyor: Chang'e 5 görevi resmen başladı"

    Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na dahil ülkeler arasında "gelişmiş ülkeler" arasında sınıflandırılıyor. Bu nedenle “gelişmekte olan ülkeler” sınıfındaki yardımlardan faydalanamıyor. Türkiye, gelişmiş ülkeler sınıfından çıkartılıp gelişmekte olan ülkeler sınıfına dahil edilmek istiyor.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu konu hakkında yazılı açıklama yayınladı:

    “Ülkemiz küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem vermekte ve bu bağlamda küresel iklim eylemine aktif şekilde katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, küresel sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu %1'den az ve 'gelişmekte olan' bir ülke olan Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşme'nin uygulama aracını teşkil eden Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır. Ülkemizin bu çerçevedeki tutumu, 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkanlığında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Bildirisi’nin Eki’nde yer alan bir açıklamayla kayda geçirilmiştir. Daha önce Enerji Bakanları Bildirgesi’nde de yer alan bu konu bu kez de bütün ülkelerin mutabakatıyla G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi’nde kayda geçirilmiştir. Böylece ülkemizin uluslararası iklim eylemine daha fazla katkıda bulunabilmesini teminen uluslararası iklim rejiminde eşit ve adil bir konum elde etme yönündeki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.”



    http://www.mfa.gov.tr/sc_-114_-turkiye-nin-uluslararasi-iklim-degisikligiyle-mucadele-rejimi-hk-sc.tr.mfa Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşlerine gelince gelişmiş avrupa ülkesi işlerine gelmeyince Ortadoğuda gelişmekte olan ülke oluyoruz
    Yanıtla +38
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    LeonEyes (Mesut E.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    zamanında imzalanırken sormadınız mı biz ultra süper güç ülke değiliz die anlamadım, anlaşma imzalanırken neye göre imzalandı ?
    Yanıtla +17
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    sadrag 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Normalde "en gelişmiş ülke" sınıfına girmeyi istemeleri gerekmez miydi yav? Uçan, kaçan, zıplayan.. zıplaya zıplaya marsa gidip orada üs kuracak olan bir ülke değil miydik biz? Demek ki neymiş? Konulduğu kabın şeklini almak sadece sıvılara mahsus değilmiş..
    Normalde "en gelişmiş ülke" sınıfına girmeyi istemeleri gerekmez miydi yav? Uçan, kaçan, zıplayan.. zıplaya zıplaya marsa gidip orada üs kuracak olan bir ülke d...
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    Yanıtla +11
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    raxetul (Emrah Urhan) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    1) Gelişmekte ülkeyiz ki bu içerde de dışarda da resmi olarak bu şekilde kabul edilmiş durumda.

    2) Bizi gelişmiş ülke sınıfına sokuyorlar ki yıllı aidatımızı ödememiz gerekenden ödeyelim, yani daha fazla para almak için bizi bu sınıfa sokmuşlar. Milyon milyon dolarlarımız buraya gitsin istiyorsanız o başka, bunun yerine içeride karbon azaltma çözümlerine harcayabiliriz oysa ki.
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye, gelişmiş ülkeler sınıfından çıkartılıp gelişmekte olan ülkeler sınıfına dahil edilmek istiyor.




    Mesele para, utanç verici
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CleanCoders (Fatih ) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    doğru mesele para, aslında Türkiye gelişmiş bir ülke, Erdoğanın liderliği sayesinde.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelişmiş ülke değiliz ki ve öyleyiz demedikki hiç. Gelişmekte olan ülkeyiz. Gelişiyoruz dedik.
    Daha önümüzde yol var tabi içerden bir darbe yemezsek sonunda.
    Dışarıdakiler zaten çok uğraşıyor da içerdekileri engellemek en zor olanı.
    Osmanlıyı da böyle bitirdiler zamanında.
    Neyse...
    Herkes işine geldiği gibi yorumluyor tabi.
    Yanıtla +1
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her salatalığım var diyene elinde tuzlukla gidersen böyle olur :/
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    türkiyenin önünü kesme çabaları
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dertleri cukkalamak mi ? Avrupa cok cakal ...
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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa: Türkiye gelişmiş ülkedir.

    Türkiye: Yok lan ne alakası var.
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    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkeler bilmiyorlar mı Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu? Bile bile işlerine geldiği gibi gelişmiş ülke statüsünde tutup yardımlardan yararlanmamızı sağlamak iki yüzlülüktür. Bunu haklı bulan kişi de bu ülkenin menfaatini düşünmeyendir. Bu ülkenin hükümeti ile olan sorunlarını Türkiye'ye ödetmeleri Türk vatandaşlarının sırtına yüklemeleri adil değil. Türkiye Dünyayı en çok kirleten ülkelerden bile değil.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +5
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    sadrag 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Normalde "en gelişmiş ülke" sınıfına girmeyi istemeleri gerekmez miydi yav? Uçan, kaçan, zıplayan.. zıplaya zıplaya marsa gidip orada üs kuracak olan bir ülke değil miydik biz? Demek ki neymiş? Konulduğu kabın şeklini almak sadece sıvılara mahsus değilmiş..
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşlerine gelince gelişmiş avrupa ülkesi işlerine gelmeyince Ortadoğuda gelişmekte olan ülke oluyoruz
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    1285 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    paris iklim anlaşması, Türkiye Haberleri ve
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