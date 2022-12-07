Türkiye sivil havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi oldu

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü dolayısıyla Türkiye’deki hava yolu ulaşımı hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin sivil havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin sivil uçuş ağı 130 ülkede 342 noktaya yükselerek dünyanın en geniş uçuş ağına ulaştığını vurgulayarak, “20 yıldır havacılık politikasında yürütülen etkin, aktif ve planlı yatırımlarla birlikte Avrasya’da lider rolü üstlendik. Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003 yılında 50 ülkede, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımızı, Kasım 2022 itibarıyla 130 ülkede 342 noktaya yükselttik. Türk sivil havacılığını dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesine dönüştürmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

11 ayda 170 milyon yolcu trafiği

Kasım 2022 itibarıyla Türkiye’deki uçak sayısı 592’ye, koltuk kapasitesi 111 bin 523’e, kargo taşıma kapasitesi ise 2 bin 676 tona ulaştı. Bu senenin Ocak-Kasım döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan iç hatlar uçuş sayısı 729 bin 558, dış hatlarda 651 bin 716 olarak gerçekleşti. 11 aylık dönemde iç hatlar yolcu trafiği 72 milyon 651 bin, dış hatlar yolcu trafiği ise 96 milyon 423 bin olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı’nda 11 aylık dönemde iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 olmak üzere toplamda 388 bin 461 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, iç hatlarda 14 milyon 775 bin, dış hatlarda 44 milyon 288 bin olmak üzere toplamda 59 milyon 64 bin yolcunun İstanbul Havalimanı’nı kullandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 28 milyon 71 bin yolcu trafiği gerçekleşti.

Hava yolu sektörü Covid-19'dan beri ilk kez 2023'te kar edecek 22 sa. önce eklendi

Hava yolu sektörü Covid-19'dan beri ilk kez 2023'te net kar elde edecek

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından dün yapılan açıklamaya göre 2023 yılında küresel hava yolu sektörünün 779 milyar dolar gelir elde ederek 4,7 milyar dolar net kar elde etmesi bekleniyor. Hava yolu sektörü 2020’de 137,7 milyar dolar, 2021’de ise 42 milyar dolar zarar ile seneyi kapatmıştı.

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Türkiye sivil havacılıkta en geniş uçuş ağına sahip ülke oldu