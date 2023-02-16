Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyasında rekor bağış

Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir?
Televizyon kanallarının ortak olarak sunduğu Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası programına Ali Koç, Ahmet Nur Çebi gibi Süper Lig büyüklerinin başkanları Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlüler katıldı.
Adeta yağmur gibi yardım mesajlarının yağdığı programda toplam 9 milyondan fazla SMS gönderilirken nakdi olarak canlı toplanan yardımlar da 115 milyar lirayı aştı. Yoğun talep nedeniyle program sabahın ilk ışıklarına kadar uzadı.
Programa damga vuran bir ayrıntı da oldu. Yeni Çamoluk Otomotiv yanlışlıkla 50 bin TL yerine eski para birimi ile 50 milyar TL bağış yaptığını söyleyince Google aramalarda trend oldu. Küçük bir araç satış firmasının bu denli büyük bağış yapması kullanıcıları meraklandırdı. Google trendlerde 500 binden fazla arama yapılan işin aslı gün ağarınca belli oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah