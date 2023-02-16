Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyasında rekor bağış

Tam Boyutta Gör Deprem felaketinin vurduğu ülkemizde tarihin en büyük bağış miktarı toplandı. Türkiye Tek Yürek kampanyasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken bir firmanın ismi ise ilginç bir şekilde öne çıktı.

Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir?

Televizyon kanallarının ortak olarak sunduğu Türkiye Tek Yürek bağış kampanyası programına Ali Koç, Ahmet Nur Çebi gibi Süper Lig büyüklerinin başkanları Acun Ilıcalı ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlüler katıldı.

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Adeta yağmur gibi yardım mesajlarının yağdığı programda toplam 9 milyondan fazla SMS gönderilirken nakdi olarak canlı toplanan yardımlar da 115 milyar lirayı aştı. Yoğun talep nedeniyle program sabahın ilk ışıklarına kadar uzadı.

Programa damga vuran bir ayrıntı da oldu. Yeni Çamoluk Otomotiv yanlışlıkla 50 bin TL yerine eski para birimi ile 50 milyar TL bağış yaptığını söyleyince Google aramalarda trend oldu. Küçük bir araç satış firmasının bu denli büyük bağış yapması kullanıcıları meraklandırdı. Google trendlerde 500 binden fazla arama yapılan işin aslı gün ağarınca belli oldu.

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Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar toplandı?