Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu

Türkiye Uzay Ajansı’nın tanıtımı yapıldı. Türkiye’nin Uzay’la ilgili 10 hedefi açıklandı. Bu hedeflerden birisi de “Bir Türk vatandaşını Uzay’a göndermek”.
Uzayda kendi bilimsel çalışmalarımızı yapmak üzere, alanında temayüz etmiş, uygun nitelikteki bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacağız ve uzaya göndereceğiz. Bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız. Bu hedefle ilgili herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.
Ayrıca Bkz. "Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu duyurunun ardından ayrıca “astronot” ve “kozmonot” kelimelerinin Türkçe olmadığına vurgu yaparak dil bilimcilere çağrıda bulundu ve Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulunmasını talep etti. Vatandaşların da bu arayışa ortak olmasını istedi.
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Oncelikle bu tarz bir hamle cok uzun vadeli ciddi finansal kaynak ister. Oyle parayi betona gommeye, kendine saraylar yaptirmaya, Merrcedes filolari almaya, Diyanet'e carcur edip Kanal Istanbul gibi sacma sapan islere israf ederek olmaz bu isler. Devletin kasasi o kadar bosaldi ki araba, cep telefonu gibi temel ihtiyaclarda vergi %300'lerde. Fasulyeyi, bugdayi hatta samani bile yurtdisindan ithal edecek kadar aciz hale gelmis ulke.
Hadi bir mucize, parayi buldunuz diyelim; kim yapacak bunlari? Uzay programi dedigin oyle "parayi yatir on sene sonra tamam gel al" bir sey degil ki. Finansal yukunun otesinde cok ciddi yetismis egitimli insan kaynagi gerektiriyor. Imam hatipliler mi yapacak bunlari? Guldurmeyin Allah askina... Sen ulkede egitimli, donanimli, uretken bireylerin hepsini yurt disina kacir, orgun ogretimi imam hatiplere cevirip herkesi imam egitimi almaya zorla, kayyum rektorlerle var olan 3-5 universiteyi de yok etmek icin elinden geleni yap, TUBITAK'in icini bosaltip hayvanat bahcesi muduru altinda calisan salvarlilarla doldur, eline gecen her firsatta bilim teknoloji yerine dogmayi savun, sonra uzaya cikacagiz...
Zaman degisti, bu isler artik "rekabetle" degil isbirligiyle akilci bir sekilde yapilabilir. Bu isler ancak akli ve bilimi refereans alan, fikir ve dusunce ozgrlugune inanan bir iktidar tarafindan gerceklestirilebilir. Bu isler hala tarikat kafasiyla dusunen/yasayan Tayyip'in. AKP'lilerin harci degil. Amac gosteris degil is yapmak olsa Ay'a tas firlatmak gibi gereksiz hedeflerden once ESA'ya uye olarak, yuksek ogretim kurumlarinin ozerkligi guvence altina alinarak baslanir.
Sen Turkiye'nin en iyi universitelerinden birinde okuyan herkesi "terorist" belle, sonra uzay cikiyoruz. Gulerler sana...