Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu

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Türkiye Uzay Ajansı’nın tanıtımı yapıldı. Türkiye’nin Uzay’la ilgili 10 hedefi açıklandı. Bu hedeflerden birisi de “Bir Türk vatandaşını Uzay’a göndermek”.

Uzayda kendi bilimsel çalışmalarımızı yapmak üzere, alanında temayüz etmiş, uygun nitelikteki bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacağız ve uzaya göndereceğiz. Bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız. Bu hedefle ilgili herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu duyurunun ardından ayrıca “astronot” ve “kozmonot” kelimelerinin Türkçe olmadığına vurgu yaparak dil bilimcilere çağrıda bulundu ve Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulunmasını talep etti. Vatandaşların da bu arayışa ortak olmasını istedi.

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