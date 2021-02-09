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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu

    Türkiye Uzay Ajansı'nın hedefleri duyuruldu. Bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz. Turistik bir gezi değil, bilimsel bir çalışma olacak.
    09 Şubat 2021, 20:56 (1 hf.)
    4b
    1
    200
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    17

    Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu
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    Türkiye Uzay Ajansı’nın tanıtımı yapıldı. Türkiye’nin Uzay’la ilgili 10 hedefi açıklandı. Bu hedeflerden birisi de “Bir Türk vatandaşını Uzay’a göndermek”.

    Uzayda kendi bilimsel çalışmalarımızı yapmak üzere, alanında temayüz etmiş, uygun nitelikteki bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacağız ve uzaya göndereceğiz. Bu sayede Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altyapısından yararlanarak bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız. Bu hedefle ilgili herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu duyurunun ardından ayrıca “astronot” ve “kozmonot” kelimelerinin Türkçe olmadığına vurgu yaparak dil bilimcilere çağrıda bulundu ve Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulunmasını talep etti. Vatandaşların da bu arayışa ortak olmasını istedi.



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    ttfvol (vedat kara) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayranımız yok içmeye atla gidiyoz zıçmaya
    3 Yanıt Yanıtla +107
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    cokbaska 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana biraz abartılı gibi geldi
    2 Yanıt Yanıtla +81
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amacsizca Ay'a nesne gonderme sacmaligi disinda guzel hedefler tabi de soyleyen Tayyip olunca hicbir guven telkin etmiyor.

    Oncelikle bu tarz bir hamle cok uzun vadeli ciddi finansal kaynak ister. Oyle parayi betona gommeye, kendine saraylar yaptirmaya, Merrcedes filolari almaya, Diyanet'e carcur edip Kanal Istanbul gibi sacma sapan islere israf ederek olmaz bu isler. Devletin kasasi o kadar bosaldi ki araba, cep telefonu gibi temel ihtiyaclarda vergi %300'lerde. Fasulyeyi, bugdayi hatta samani bile yurtdisindan ithal edecek kadar aciz hale gelmis ulke.

    Hadi bir mucize, parayi buldunuz diyelim; kim yapacak bunlari? Uzay programi dedigin oyle "parayi yatir on sene sonra tamam gel al" bir sey degil ki. Finansal yukunun otesinde cok ciddi yetismis egitimli insan kaynagi gerektiriyor. Imam hatipliler mi yapacak bunlari? Guldurmeyin Allah askina... Sen ulkede egitimli, donanimli, uretken bireylerin hepsini yurt disina kacir, orgun ogretimi imam hatiplere cevirip herkesi imam egitimi almaya zorla, kayyum rektorlerle var olan 3-5 universiteyi de yok etmek icin elinden geleni yap, TUBITAK'in icini bosaltip hayvanat bahcesi muduru altinda calisan salvarlilarla doldur, eline gecen her firsatta bilim teknoloji yerine dogmayi savun, sonra uzaya cikacagiz...

    Zaman degisti, bu isler artik "rekabetle" degil isbirligiyle akilci bir sekilde yapilabilir. Bu isler ancak akli ve bilimi refereans alan, fikir ve dusunce ozgrlugune inanan bir iktidar tarafindan gerceklestirilebilir. Bu isler hala tarikat kafasiyla dusunen/yasayan Tayyip'in. AKP'lilerin harci degil. Amac gosteris degil is yapmak olsa Ay'a tas firlatmak gibi gereksiz hedeflerden once ESA'ya uye olarak, yuksek ogretim kurumlarinin ozerkligi guvence altina alinarak baslanir.

    Sen Turkiye'nin en iyi universitelerinden birinde okuyan herkesi "terorist" belle, sonra uzay cikiyoruz. Gulerler sana...
    Amacsizca Ay'a nesne gonderme sacmaligi disinda guzel hedefler tabi de soyleyen Tayyip olunca hicbir guven telkin etmiyor. Oncelikle bu tarz bir hamle ...
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    6 Yanıt Yanıtla +71
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    Yorumlar (107) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    H hakanhan68 4 gün ( Mesaj Silindi )
    gerçekçi olun para yok para bide geçmişe bakın balık hafıza olmayın 20 yılda ne sözler verildi .
    Z kuşağını güya K A N D I R A C A K L A R .

    “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz”



    George Lucas Akp’de belediye meclis üyesi bile olamaz

    Ay sonunu getiremeyen vatandaşlara “Ay'a gidiyoruz” demek, işte tam olarak
    böyle bir şey aslında.

    – Yerli savaş uçağımız 2008 yılında göklerde olacak dediler.
    – Milli roket geliştiriyoruz, 2009 yılında uzaya fırlatacağız dediler.
    – 2010 yılında, kara-hava-deniz kuvvetleri gibi, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı
    kurulacağını açıkladılar.
    – 2011 yılında, “Ay'da ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetleri” düzenleyen
    liderimiz “uzay faaliyetlerimizin hukuki zemine oturtulması büyük önem
    arzediyor” dedi. (Buna inanmakta güçlük çekenler, 11 Haziran 2011 tarihli
    27961 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazete'ye bakabilir, karar numarası 1843.)
    – Yine 2011 yılında, Ankara'nın uzay başkenti olacağını, “space city” adıyla
    milli uzay laboratuvarı kurulacağını, uzay mekiği üretim tesisi kurulacağını
    açıkladılar, “NASA'nın daha gelişmiş hali olacak” dediler.
    – Yerli uydumuzu yerli roketle 2014'te uzaya göndereceğiz dediler.
    – 2013 yılında açıkladılar, “en geç 2035 yılına kadar uzaya güneş panelleri
    yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, bu elektrik enerjisini radyo frekans
    dalgalarıyla ülkemize ulaştıracağız” dediler.
    – Türk astronotlar 2015 yılında uzaya gidecek dediler.
    – 2015 yılında tanıtım videosu hazırladılar, bütün yandaş televizyonların ana
    haber bültenlerinde bangır bangır duyurdular, “üretimine başlanan yerli yolcu
    uçağımız 2019 yılında Türkiye semalarında yolcu taşıyacak” dediler, “uçağı
    kendimiz yaptığımız için uçak biletleri fiyatı ucuzlayacak” dediler, “yolcu
    uçaklarımız iki tip olacak, isimleri TRJ328 ve TRJ628 olacak” dediler, “sadece
    yolcu uçağı olarak değil, askeri nakliye uçağı olarak, VIP uçağı olarak,
    ambulans uçağı olarak da kullanılabilecek” dediler, “yerli yolcu uçaklarımızı
    2020 yılından itibaren dünyaya ihraç edeceğiz” dediler.
    – “Yerli uzay mekiği yapımına 2020 yılında başlıyoruz” dediler.
    – 2019 yılında, uzayla alakası yok ama bence uzaya çıkmaktan çok daha
    iyi elektirikli traktor vardı.

    – En son “Ay'a gidiyoruz” dediler.

    George Lucas bunların eline su bile dökemez… Çünkü, uzayın sonu var mı
    bilinmez ama, Akp vaatlerinin sonu olmadığı kesin

    https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/yilmaz-ozdil/george-lucas-akpde-belediye-meclis-uyesi-bile-olamaz-6257216/
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    1234Rambo 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kriz derinleştikçe "ehonomi uçiyor" diyenlerden daha iyi astronot olur mu? seçin bunların arasından, uçsunlar.
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    captain_turkiye 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu forumdaki bazı üyelerin cidden tedavi görmesi lazım. Baksanıza şu konuya. Çok yazık yahu.
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    EthanCarter III 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Damat Albayrak'ın "Cumhurbaşkanımız "Ay'a 4 şeritli yol yapacağım" dese inanacak seçmenimiz var" sözü aklıma geldi nedense.
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    1234Rambo 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yerli uçak 10 yıldır havada. uçak iniş yapsın, bir görelim , söz akipiye oy vereceğiz.
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberin altını CHP ilçe teşkilatları basmış resmen. Adamlar organize karalama ekibi ya. Canan Kaftancıoğlu böyle boş işlerle uğraşacağına bir zahmet belediye hizmeti üretsin.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    1234Rambo 5 gün ( Mesaj Silindi ) hollowman_
    bilmem kaç yıldır istanbul'da belediye'ye ne zararlar verdiğinizin araştırılmasına bile izin vermiyorsunuz ki? uyanıklar sizi.
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    programmer_onur (Onur ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu da iyiymiş



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    programmer_onur (Onur ) 6 gün ( Mesaj Silindi )




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    D denn.zent 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir belgeselde izledim. SSCB ilk yıkıldığı zamanlarda Rusya ekonomik krize giriyor. Para bulmak için de bazı askeri yerler turizme açılıyor. Mesela astronotların eğitimi için yer çekimsiz ortam yaratan uçağa biniş 10.000 dolar, Mig sürme 50.000 dolar, uzaya çıkma birkaç milyon dolar. Belgeselde adını şu an hatırlayamadığım 70li yaşlarda bir ABD'li iş adamının uzaya çıkışını gösteriyordu. Kısacası parayı basarsan her şey mümkün.
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    P Psycho Cepkin (Jon Lannister) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İlk aktronot kim olur acaba
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    astronot, kozmonot ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri türkiye uzay ajansı bilim Bilim ve Teknoloji
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