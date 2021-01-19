Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı?

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Sosyal medya yasasının yükümlülükleri gereğince yabancı sosyal medya devlerinin Türkiye’de temsilci ataması zorunlu. Bu kurala uymayan platformlara bugüne kadar 10 milyon TL ve 30 milyon TL şeklinde iki para cezası kesilmişti. Bugün itibariyle üçüncü aşama ceza devreye girdi ve bu platformlara reklam yasağı uygulanmaya başladı.

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Reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de hala daha temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest platformlarına Türkiye’den reklam verilemeyecek. Bugüne kadar yapılan reklam anlaşmaları ise anlaşma sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Herhangi bir şekilde firmaya para aktarımı yapılamayacak. Bankaların para transferleri takip edilecek. Yoğun denetim olacak.

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Yüzde 50 yavaşlatma cezası geliyor

Bugünden itibaren 3 ay içerisinde temsilci belirlemeyen platformlara dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak. Beşinci ve son aşamada ise sonraki 30 gün içinde temsilci belirlenmemişse bu defa bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.

Periscope platformu, firmanın kendi kararıyla Mart ayında tüm dünyada kapatılacak. Twitter, Periscope’un kullanıcı sayısının azalması ve maliyetlerin zamanla artmasını gerekçe göstererek canlı yayınları Twitter platformuna taşımaya başladı. Periscope platformu Mart ayında kapatılacağı için bant genişliği cezasına maruz kalmayacak.

Hangi platformlar temsilci atadı?

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn ve Dailymotion platformları Türkiye'de temsilci atama kararı aldı. Bu platformlara ceza verilmeyecek. Daha önce kesilen 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarındaki cezada dörtte üçü oranında indirim uygulanacak. Yani 10 milyon TL ceza ödeyecek.

Temsilcinin görevleri ne olacak?

Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Örneğin içerik kaldırma taleplerinin uygulanmasını sağlayacak.

Kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerden başvurularına ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/01/20210119-4-1.pdf

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