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    Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı?

    Reklam yasağı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugüne kadar temsilci atamayan 3 platforma Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. İşte o platformlar...
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    sosyal medya
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı?
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    Sosyal medya yasasının yükümlülükleri gereğince yabancı sosyal medya devlerinin Türkiye’de temsilci ataması zorunlu. Bu kurala uymayan platformlara bugüne kadar 10 milyon TL ve 30 milyon TL şeklinde iki para cezası kesilmişti. Bugün itibariyle üçüncü aşama ceza devreye girdi ve bu platformlara reklam yasağı uygulanmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL"

    Reklam yasağı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de hala daha temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest platformlarına Türkiye’den reklam verilemeyecek. Bugüne kadar yapılan reklam anlaşmaları ise anlaşma sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Herhangi bir şekilde firmaya para aktarımı yapılamayacak. Bankaların para transferleri takip edilecek. Yoğun denetim olacak.

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    Twitter, Pericope ve Pinterest'te yurt dışından reklam verebilecek. Türkiye'deki kullanıcılar, yurt dışından verilen reklamları görecek.

    Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı?
    Tam Boyutta Gör

    Yüzde 50 yavaşlatma cezası geliyor

    Bugünden itibaren 3 ay içerisinde temsilci belirlemeyen platformlara dördüncü aşama ceza devreye girecek ve yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak. Yani bu platformlar yüzde 50 oranında yavaşlatılacak. Beşinci ve son aşamada ise sonraki 30 gün içinde temsilci belirlenmemişse bu defa bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak. Bu da platformların neredeyse açılamayacak kadar yavaşlatılması anlamına geliyor.

    Periscope platformu, firmanın kendi kararıyla Mart ayında tüm dünyada kapatılacak. Twitter, Periscope’un kullanıcı sayısının azalması ve maliyetlerin zamanla artmasını gerekçe göstererek canlı yayınları Twitter platformuna taşımaya başladı. Periscope platformu Mart ayında kapatılacağı için bant genişliği cezasına maruz kalmayacak.

    Hangi platformlar temsilci atadı?

    Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn ve Dailymotion platformları Türkiye'de temsilci atama kararı aldı. Bu platformlara ceza verilmeyecek. Daha önce kesilen 10 milyon TL ve 30 milyon TL tutarındaki cezada dörtte üçü oranında indirim uygulanacak. Yani 10 milyon TL ceza ödeyecek.

    Temsilcinin görevleri ne olacak?

    Belirlenen temsilciler BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin yerine getirilmesini sağlayacak. Örneğin içerik kaldırma taleplerinin uygulanmasını sağlayacak.

    Kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını temin edecek. Sosyal ağ playformu, 6 ayda bir içerik kaldırma ve erişimin engellenmesi başvurularına ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler içeren raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Raporda kişilerden başvurularına ilişkin bilgiler de bulunacak. Temsilciler bu raporların hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca sosyal ağ platformunun sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini temin edecek.



    https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/01/20210119-4-1.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    4 saat önce
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    WB 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O degil de facebook un aciklamasi cok ezikti, turkiye taviz vermedi temsilci atadik diyememisler de ifade ozgurlugunden dem vuruyorlar



    Trump aciklama yapinca boluculuk, pkk li aciklama yapinca ifade ozgurlugu, sevsinler sizi..
    O degil de facebook un aciklamasi cok ezikti, turkiye taviz vermedi temsilci atadik diyememisler de ifade ozgurlugunden dem vuruyorlar [resim]
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Starrk35 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bana niye soruyorsun, ben ne bileyim?
    Başlığa gel..
    Yanıtla +3
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    WB 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    O degil de facebook un aciklamasi cok ezikti, turkiye taviz vermedi temsilci atadik diyememisler de ifade ozgurlugunden dem vuruyorlar



    Trump aciklama yapinca boluculuk, pkk li aciklama yapinca ifade ozgurlugu, sevsinler sizi..
    Yanıtla +7
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    M mustafaaydemirr (deneme ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Twitter atamaz 😒

    Boyun eğmez Türkiye'ye 😒

    Türkiye kim oluyorda şart koşuyor anlamış değilim oysa ki biz 3. Sınıf bir ülke olmalıydık (!)
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    habib_723 (Habib ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yabancıların reklamları gördükten sonra ne işe yarıyor. Onları da engelleseler iyi olur.
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    U ulayrason 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel
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