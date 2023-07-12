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    Twitter'dan Threads arama sonuçlarına kısıtlama!

    Twitter, geçtiğimiz günlerde 100 milyon kullanıcı barajını aşan Threads için yeni bir kısıtlama getirmiş olabilir. Platformun arama sonuçlarında ''url:threads.net'' için herhangi bir sonuç alınamıyor.
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    Twitter'dan Threads arama sonuçlarına kısıtlama! Tam Boyutta Gör
    Twitter'a rakip olarak 6 Temmuz'da erişime açılan Threadsbir haftada 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Dolayısıyla her iki platform arasındaki rekabet, gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı olarak Twitter'ın Threads'e yeni bir kısıtlama getirdiği ortaya çıktı. Arama sonuçlarında Threads bağlantıları engellendi.

    Twitter'dan ''Threads'' engeli

    Aktarıldığı kadarıyla Twitter'ın, Threads'e yönelik arama sonuçlarına yeni bir engel getirdiği keşfedildi. Yani Twitter üzerinde ''url:threads.net'' için herhangi bir sonuç alınamıyor. Bilmeyenler için bu arama sonrasında, Threads'te yer alan ve Twitter'da paylaşılan bağlantıların listelenmesi gerekiyor. 

    Twitter'dan Threads arama sonuçlarına kısıtlama! Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ve Twitter, konuya dair henüz bir açıklama paylaşmadı. Ancak yeni platformun, Twitter'ı satın alan Elon Musk tarafından sertçe eleştirildiğini hatırlatalım. Öyle ki Musk, Meta’ya karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti. Dolayısıyla yeni hamlenin kasıtlı olması kuvvetle muhtemel.

    Bildiğiniz üzere Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen kısıtlamalar nedeniyle son dönemde sert eleştiriler aldı. Bu bağlamda iOS ve Android için kullanıma sunulan Threads, çıkışından bu yana yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Bu başarıya kıyasla Threads'in yakın zamanda Twitter'ın yerini alması pek olası görünmüyor. Ancak sıkı bir rekabete neden olacağı kesin.

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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