Twitter'dan Threads arama sonuçlarına kısıtlama!

Twitter'dan ''Threads'' engeli
Aktarıldığı kadarıyla Twitter'ın, Threads'e yönelik arama sonuçlarına yeni bir engel getirdiği keşfedildi. Yani Twitter üzerinde ''url:threads.net'' için herhangi bir sonuç alınamıyor. Bilmeyenler için bu arama sonrasında, Threads'te yer alan ve Twitter'da paylaşılan bağlantıların listelenmesi gerekiyor.
Bildiğiniz üzere Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen kısıtlamalar nedeniyle son dönemde sert eleştiriler aldı. Bu bağlamda iOS ve Android için kullanıma sunulan Threads, çıkışından bu yana yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Bu başarıya kıyasla Threads'in yakın zamanda Twitter'ın yerini alması pek olası görünmüyor. Ancak sıkı bir rekabete neden olacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)