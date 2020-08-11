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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı

    Twitter, şaibeli seçim sonuçlarına itiraz eden Belarus halkının protestolarını bastırmak için hükümetin platformu ülke genelinde erişime engellediğini kabul etti.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı

    Belarus diğer adıyla Beyaz Rusya'da geçtiğimiz Pazar günü cumhurbaşkanlığıseçimleri gerçekleştirilmiş ve 26 yıldır iktidarın başında olan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80'lik oy oranıyla tekrardan cumhurbaşkanı seçilmişti. 

    Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ülkede gerilim hat safhada zira Belarus halkının ezici çoğunluğu sonuçların gerçekleri yansıtmadığını, seçimin tamamen hileli olduğunu savunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu"

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    Ülkenin her yerinde sokaklara dökülen vatandaşlara polislerin, ses bombasi ve plastik mermiyle müdahale etmesinin yanı sıra internetin çok büyük bir kısmına da erişim sağlanamaz oldu. 

    Erişim sağlanamayan platformlardan bir tanesi Twitter. Twitter'ın tüm ülkede erişilmez halde olmasının sebebinin hükümet karşıtı propangadaları engellemek olduğunu  tahmin etmek pek de zor değildi ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama, doğrulama bulunmuyordu.

    Şimdi ise şaibeli seçim sonuçlarına itiraz eden öfkeli halkın protestolarını bastırmak için platformun Belarus hükümeti tarafından tüm ülkede kısıtlandırıldığını Twitter'ın kendisi kabul etti. 

    Dijital haklar konusunda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Access Now, geçtiğimiz günlerde, Belarus'taki yetkililerin sadece Twitter'ı değil, aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarına ve hatta bazı VPN'lere erişimi de engellediğini açıklamıştı. VPN'lere erişim yasağının geldiğini yerel gazeteciler de doğrulamıştı.

    Bunun yanı sıra internet özgürlüğünü savunan bir kuruluş olan NetBlocks, Belarus'un Pazar gününden beri "ülkece çevrimdışı" olduğunu tweetledi. 



    https://www.engadget.com/twitter-belarus-blocking-protests-194657126.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SPeaky 1 hf. en beğenilen
    Şimdi herkesin aklından aynı şey geçiyor...
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Belarus' ta şu an internet tamamen yok ne twitter' i.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ilkerinanç
    Zapt etmek? Çiflik mi bu? Bu zihniyetten kurtulmak lazım önce. Devletler hakla rağmen değil halk için vardır. Çünkü halk yoksa devlette yoktur. Devlet mutlak güç olur ise muktedir olanlar her şeyi yapabileceği çıkarımından bir çok şeyi yapma konusunda hak sahibi olduğu kanısına varır. Ve bu kurumları zoylaştırır. Bunu bir ülke için söylemiyorum, A,B,C her ülke için geçerli bu...
    Zapt etmek? Çiflik mi bu? Bu zihniyetten kurtulmak lazım önce. Devletler hakla rağmen değil halk için vardır. Çünkü halk yoksa devlette yoktur. Devlet mutlak gü...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    aynı yasak TR'dede olacaktır... twitter engellemek bunlarda alışkanlık yapmış...
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    ulaşcan1 1 hf.
    okudugumda bizim ülkeden bir fark göremedim ben bizde de kapalı hep yada özgürlük kısıtlı bizde de.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Böyle olaylarda neden hemen Türkiye'yi örnek vermeye çalışıyorsunuz? Çin'de senelerdir bütün sosyal medyalar yasak, hatta kendi devlet denetimli sosyal medyaları var onu kullanıyorlar senelerdir de alıştı adamlar. İsyan etse önce onlar ederdi. 1.5 milyar adamı nasıl zapt edeceksin?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ilkerinanç
    Zapt etmek? Çiflik mi bu? Bu zihniyetten kurtulmak lazım önce. Devletler hakla rağmen değil halk için vardır. Çünkü halk yoksa devlette yoktur. Devlet mutlak güç olur ise muktedir olanlar her şeyi yapabileceği çıkarımından bir çok şeyi yapma konusunda hak sahibi olduğu kanısına varır. Ve bu kurumları zoylaştırır. Bunu bir ülke için söylemiyorum, A,B,C her ülke için geçerli bu...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    White Water 1 hf. ilkerinanç
    Türkiye'nin sonunun aynı istikamette olduğunu görmemek için at gözlüğü takmanız gerekir. Ayrıca Türkiye'yi daha sevimli göstermek için Çin'i örnek göstermek kadar saçma bir şey olamaz.50'li yıllarda yaşanan Çin iç savaşının üzerinden 70 yıl geçtiğini neden belirtmediniz? İç savaşta Mao yanlısı komünistlerin ülkeyi kontrollerinin altına almasından sonra tüm muhaliflerin ortadan kaldırıldığını neden belirtmediniz? Tam 70 yıldır Çin komünizminin Nüfusa aşılandığını ve kendi nesillerini yetiştirdiğini neden belirtmediniz? Yapılan seçimlerde sadece komünist partinin temsil edildiği ve seçmenlerin bu partinden gösterilen adaylar arasından seçim yaptığını neden belirtmediniz? Çin'de toplama kamplarının varlığı herkesçe bilinirken, yüzlercesi belgelenmişken, nüfusun hükumet tarafından dizayn edildiği ve istemediği bir doğrultuda gidebilecek kesimlerin susturulduğu veya ülkenden kaçtığını neden belirtmediniz? (Bkz: Çinlilerin Amerikan Rüyası) Çin Hükumetinin kontrolü altında yaşayan ve tamamen onlara biat eden Ana karadaki nüfusun herhangi bir protesto gerçekleştirmemesi konusunda haklı olsanız da bunun sebeplerini yukarıda yazdım. Peki kontrolü 1997'de Çin'e devredilen Hong-Kong'daki protestolardan neden bahsetmediniz? Bu protestolara rağmen böyle bir yorum atmak ve Türkiye'yi olduğundan iyi göstermeye çalışmak abesle iştigal etmektir. Cin'in dünyadaki büyük anti-demokrat ve insanlık değerlerine karşı ülkelerden olduğu ortadır. Çin ve Komünist parti sadece kendi çıkarını düşünür. Ayrıca Çin'i savunmak, Doğu Türkistan'da yapılan katliamları meşrulaştırmaktır.Güncel İçerik:


    Ülkedeki takip ve fişleme sistemi


    Daha önceki protestolara dair içerikler:





    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tokatli6061 (ismail durmus) 1 hf.
    Bir ülkede bir şeyi protesto etmek için adı sosyal medya olan birşey gerekli hale gelmişse tankla tüfekle orduyla işgal edilmeye gerek kalmamıştır. Bu sosyal medyayı kuranların öğrenciyken tuvalette akıllarına böyle birşey yapmak fikri gelmiş hikayesine inanmaya devam ediyosanız bişey diyemem
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 hf.
    🇧🇾 = 🇹🇷 ben bir fark göremedim
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    ccgg4 1 hf.
    Durum gerçekten vahim. Belarus'lu kızlar için sınır kapılarımızı açmalıyız. Öhm belaruslular için yani
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    fuckulteli 1 hf.
    Protesto edilecek bir şey var ki hükümete karşı protesto yürütülüyor.
    Demokrasi sadece seçim değil; seçilen, meşruiyet kazanıp ülkeyi yönetme yetkisi alıyor ama kanunları eğip bükmesi, "ben seçildim, her yaptığım meşrudur" demek olmuyor. Bugün protesto engellenir, yarın o düşünceye yönelik ifadeler, sonra o düşünceyi temsil edenler.. Devlet ile hükümet birbirinin içinde kaybolmamalı(ydı), tıpkı yargı gibi... Gelip geçen kim olursa olsun herkese güven veren, kimsenin adamı olmayan, devletin memuru olarak varlığını korumalı..

    İnsanlığı aşan, erişilme arzusu duyulan fakat erişilemeyen bir denge noktası demokrasi..

    Belarus'un başındaki adam sevinsin dursun şimdi, vatandaşların içinde memnuniyetsiz sayısı arttıkça ülkesi ne kadar yol alıp ilerleyecek. Ülkeyi hayvanat bahçesi gibi yönetmek, cezaevi gibi yönetmek ne de keyiflidir(!) Ülkelerin başına bela, ayağına pranga olan böyle uğursuz, hırsız, baskıcı, gözü dönmüşler musallat oluyor.. Faydasızlar devri, yasakçılar, baskıcılar devri.. Dünyaya kazık çaktığını sananların devri.. Devlet-hükümet ayrımını yıkıp Amerikayı biri 20 yıl yönetse koca Amerika da 100 yıl geri gider.. Belki ekonomi olarak değil ama özgürlükler olarak kara günlerine döner.. Kadere bak be, bir tanrının kulu insana ülkeyi emanet ediyorsun kimi önderlik ediyor halkı umutlandırıyor, inancını güçlendiriyor; kimi de şanslı olup o hazır vatan toprağında esip gürleyip yönettiğini sanıyor.

    Seçimde şaibe iddiası ne kadar iğrenç bir iddiadır seçilen için.. Artık yaptığın seçimlere güveni kalmamış halkının.. İddia o ki, seçilememiş olsa bile halkın iradesi, oyu üzerinde üçkağıt yapıp kazanamadığı, halkın desteğini alamadığı bir seçimden hakkı olmayarak kazanmış şekilde çıkmak. Sonra protestoları bastırmak için seçim yaptık, biz kazandık demek.. Bu yalanı bilerek yaşamak nasıl bir duygu acaba..
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    Belarus' ta şu an internet tamamen yok ne twitter' i.
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    SPeaky 1 hf. en beğenilen
    Şimdi herkesin aklından aynı şey geçiyor...
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