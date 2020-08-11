Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı

Belarus diğer adıyla Beyaz Rusya'da geçtiğimiz Pazar günü cumhurbaşkanlığıseçimleri gerçekleştirilmiş ve 26 yıldır iktidarın başında olan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80'lik oy oranıyla tekrardan cumhurbaşkanı seçilmişti.
Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ülkede gerilim hat safhada zira Belarus halkının ezici çoğunluğu sonuçların gerçekleri yansıtmadığını, seçimin tamamen hileli olduğunu savunuyor.
Ayrıca Bkz. "Putin, Rusya'nın dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurdu"İlginizi Çekebilir Twitter'a devlet yetkilileri ve hükümet destekli hesaplar için yeni etiketler geliyor
Ülkenin her yerinde sokaklara dökülen vatandaşlara polislerin, ses bombasi ve plastik mermiyle müdahale etmesinin yanı sıra internetin çok büyük bir kısmına da erişim sağlanamaz oldu.
Erişim sağlanamayan platformlardan bir tanesi Twitter. Twitter'ın tüm ülkede erişilmez halde olmasının sebebinin hükümet karşıtı propangadaları engellemek olduğunu tahmin etmek pek de zor değildi ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama, doğrulama bulunmuyordu.
Şimdi ise şaibeli seçim sonuçlarına itiraz eden öfkeli halkın protestolarını bastırmak için platformun Belarus hükümeti tarafından tüm ülkede kısıtlandırıldığını Twitter'ın kendisi kabul etti.
Dijital haklar konusunda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Access Now, geçtiğimiz günlerde, Belarus'taki yetkililerin sadece Twitter'ı değil, aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarına ve hatta bazı VPN'lere erişimi de engellediğini açıklamıştı. VPN'lere erişim yasağının geldiğini yerel gazeteciler de doğrulamıştı.
Bunun yanı sıra internet özgürlüğünü savunan bir kuruluş olan NetBlocks, Belarus'un Pazar gününden beri "ülkece çevrimdışı" olduğunu tweetledi.
https://www.engadget.com/twitter-belarus-blocking-protests-194657126.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ülkedeki takip ve fişleme sistemi
Daha önceki protestolara dair içerikler:
Demokrasi sadece seçim değil; seçilen, meşruiyet kazanıp ülkeyi yönetme yetkisi alıyor ama kanunları eğip bükmesi, "ben seçildim, her yaptığım meşrudur" demek olmuyor. Bugün protesto engellenir, yarın o düşünceye yönelik ifadeler, sonra o düşünceyi temsil edenler.. Devlet ile hükümet birbirinin içinde kaybolmamalı(ydı), tıpkı yargı gibi... Gelip geçen kim olursa olsun herkese güven veren, kimsenin adamı olmayan, devletin memuru olarak varlığını korumalı..
İnsanlığı aşan, erişilme arzusu duyulan fakat erişilemeyen bir denge noktası demokrasi..
Belarus'un başındaki adam sevinsin dursun şimdi, vatandaşların içinde memnuniyetsiz sayısı arttıkça ülkesi ne kadar yol alıp ilerleyecek. Ülkeyi hayvanat bahçesi gibi yönetmek, cezaevi gibi yönetmek ne de keyiflidir(!) Ülkelerin başına bela, ayağına pranga olan böyle uğursuz, hırsız, baskıcı, gözü dönmüşler musallat oluyor.. Faydasızlar devri, yasakçılar, baskıcılar devri.. Dünyaya kazık çaktığını sananların devri.. Devlet-hükümet ayrımını yıkıp Amerikayı biri 20 yıl yönetse koca Amerika da 100 yıl geri gider.. Belki ekonomi olarak değil ama özgürlükler olarak kara günlerine döner.. Kadere bak be, bir tanrının kulu insana ülkeyi emanet ediyorsun kimi önderlik ediyor halkı umutlandırıyor, inancını güçlendiriyor; kimi de şanslı olup o hazır vatan toprağında esip gürleyip yönettiğini sanıyor.
Seçimde şaibe iddiası ne kadar iğrenç bir iddiadır seçilen için.. Artık yaptığın seçimlere güveni kalmamış halkının.. İddia o ki, seçilememiş olsa bile halkın iradesi, oyu üzerinde üçkağıt yapıp kazanamadığı, halkın desteğini alamadığı bir seçimden hakkı olmayarak kazanmış şekilde çıkmak. Sonra protestoları bastırmak için seçim yaptık, biz kazandık demek.. Bu yalanı bilerek yaşamak nasıl bir duygu acaba..