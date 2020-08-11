Twitter'ın hükümet karşıtı protestoların bastırılması için Belarus'ta yasaklandığı doğrulandı

Belarus diğer adıyla Beyaz Rusya'da geçtiğimiz Pazar günü cumhurbaşkanlığıseçimleri gerçekleştirilmiş ve 26 yıldır iktidarın başında olan Aleksandr Lukaşenko yüzde 80'lik oy oranıyla tekrardan cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana ülkede gerilim hat safhada zira Belarus halkının ezici çoğunluğu sonuçların gerçekleri yansıtmadığını, seçimin tamamen hileli olduğunu savunuyor.

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Ülkenin her yerinde sokaklara dökülen vatandaşlara polislerin, ses bombasi ve plastik mermiyle müdahale etmesinin yanı sıra internetin çok büyük bir kısmına da erişim sağlanamaz oldu.

Erişim sağlanamayan platformlardan bir tanesi Twitter. Twitter'ın tüm ülkede erişilmez halde olmasının sebebinin hükümet karşıtı propangadaları engellemek olduğunu tahmin etmek pek de zor değildi ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama, doğrulama bulunmuyordu.

Şimdi ise şaibeli seçim sonuçlarına itiraz eden öfkeli halkın protestolarını bastırmak için platformun Belarus hükümeti tarafından tüm ülkede kısıtlandırıldığını Twitter'ın kendisi kabul etti.

Dijital haklar konusunda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Access Now, geçtiğimiz günlerde, Belarus'taki yetkililerin sadece Twitter'ı değil, aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarına ve hatta bazı VPN'lere erişimi de engellediğini açıklamıştı. VPN'lere erişim yasağının geldiğini yerel gazeteciler de doğrulamıştı.

Bunun yanı sıra internet özgürlüğünü savunan bir kuruluş olan NetBlocks, Belarus'un Pazar gününden beri "ülkece çevrimdışı" olduğunu tweetledi.

https://www.engadget.com/twitter-belarus-blocking-protests-194657126.html

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