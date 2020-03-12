Twitter tüm çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi

Twitter tarafından bugün yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere pandemik ilan edilen COVID-19 salgını sebebiyle tüm çalışanların evden çalışması zorunlu hâle getirildi. Şimdiye kadar bu durumu opsiyonel olarak aktaran ve çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden firma, artık ofislerine çalışanları almayacak.

Twitter’ın açıklamasına göre saatlik çalışanlar ve kontraktörler, işlerini evden yapmaları mümkün değilse aynı şekilde ödeme almaya devam edecekler. Firma evden çalışacaklar için gereken altyapı ve masrafları da tamamen karşılayacak. Çocuklu çalışanların bakım masrafları da yapılacak ödemelere dâhil edilecek.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı"

Şimdiye kadar Apple, Amazon, Microsoft ve Google, benzer şekilde hamleler yaparak farklı bölgelerdeki çalışanlarını ofisten uzak tutuyor. Twitter’ın hamlesi ise diğer firmaların kısmi evden çalışma emirlerinin yanında biraz daha sert. Toplam 4900 kişiyi çalıştıran firma, bu çalışanların tamamını evden çalıştıracak.

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/keeping-our-employees-and-partners-safe-during-coronavirus.html

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