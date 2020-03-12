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    Twitter tüm çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi

    Twitter'ın 4900 kişilik iş gücü, firma tarafından verilen talimat üzerine bugünden itibaren bir sonraki açıklamaya kadar evde çalışacak. Evde çalışmak için gereken tüm masraflar ise karşılanacak.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter tüm çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi

    Twitter tarafından bugün yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere pandemik ilan edilen COVID-19 salgını sebebiyle tüm çalışanların evden çalışması zorunlu hâle getirildi. Şimdiye kadar bu durumu opsiyonel olarak aktaran ve çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden firma, artık ofislerine çalışanları almayacak.

    Twitter’ın açıklamasına göre saatlik çalışanlar ve kontraktörler, işlerini evden yapmaları mümkün değilse aynı şekilde ödeme almaya devam edecekler. Firma evden çalışacaklar için gereken altyapı ve masrafları da tamamen karşılayacak. Çocuklu çalışanların bakım masrafları da yapılacak ödemelere dâhil edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs salgını pandemi kategorisine alındı"

    Şimdiye kadar Apple, Amazon, Microsoft ve Google, benzer şekilde hamleler yaparak farklı bölgelerdeki çalışanlarını ofisten uzak tutuyor. Twitter’ın hamlesi ise diğer firmaların kısmi evden çalışma emirlerinin yanında biraz daha sert. Toplam 4900 kişiyi çalıştıran firma, bu çalışanların tamamını evden çalıştıracak.



    https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/keeping-our-employees-and-partners-safe-during-coronavirus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 5 gün
    Wordpress yıllardır aynı mantık ile çalışıyor
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Doğru bir hareket. Bazı çalışanlar şanslı.
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    monacomen 1 hf.
    Çok doğru bir hareket kutlarım Twitter. Bizde de bu gün okulların tatil edilip evden eğitime geçileceği konuşuluyor, ki bu da doğru bir karar. Maçlar da seyircisiz oynanıyor organizasyonlar da iptal edildi, toplantılar, bir aradaki olan tüm etkinliklere sınırlama getirildi, harika. Ama benim anlamadığım hala neden namazların camiler yerine evde kılınması gerektiğine dair bir fetva veya bir uyarı çıkmadı? Yarın cuma ve cuma namazı bütün yurtta bir arada kılınır. Camide namaz kılan cemaatin yaş ortalaması 45 ile 80 arası yaşlılar ve neredeyse büyük bölümünün kronik hastalığı var. Üstelik namaz yanyana saf tutularak kılınır bu da 1 metreden yakın durmak demek. Cuma namazlarının süresinin de uzun olduğu göz önüne alındığında ve cemaatin birbirini gördüğünde selam verdiği konuştuğu ve el sıkıştığı da düşünüldüğünde, ki olmasın inşallah, koskoca bir salgın riski söz konusu.
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