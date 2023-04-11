Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti geliyor

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Seçim vaatleri arasında telefon ve bilgisayarlara vergi muafiyeti yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” dedi.

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Buna göre üniversitede okuyan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV olmadan cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Millet İttifakı da benzer vaatte bulunmuştu. Seçim sonrasında öğrenciler bir defaha mahsus olmak üzere vergisiz şekilde telefon ve bilgisayar alabilecek.

Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrol Ücreti: %12

ÖTV: %25, %40 veya %50

KDV: %18

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