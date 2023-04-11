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    Anlık Bildirim

    Üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayarlarda vergi muafiyeti geliyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Seçim vaatleri arasında telefon ve bilgisayarlara vergi muafiyeti yer aldı. Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Seçim vaatleri arasında telefon ve bilgisayarlara vergi muafiyeti yer aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” dedi.

    Buna göre üniversitede okuyan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere KDV ve ÖTV olmadan cep telefonu ve bilgisayar alabilecek. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Millet İttifakı da benzer vaatte bulunmuştu. Seçim sonrasında öğrenciler bir defaha mahsus olmak üzere vergisiz şekilde telefon ve bilgisayar alabilecek.

    Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

    • Kültür Bakanlığı Payı: %1
    • TRT Bandrol Ücreti: %12
    • ÖTV: %25, %40 veya %50
    • KDV: %18
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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