Ünlü ekonomistten yapay zeka açıklaması: “Henüz balon değil”

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ, hisse senedi piyasasını karıştırmaya devam ediyor. Nvidia’nın son açıklamalarından sonra yapay zekanın neden olduğu değer patlaması kafalarda soru işareti oluşturuyor. Wharton profesörü ve ünlü ekonomist Jeremy Siegel ise “balon” endişelerine rağmen yapay zekânın körüklediği lider teknoloji firmalarını destekliyor.

Yapay zeka balon değil

Yapay zekâ destekli ChatGPT gibi sohbet robotlarına ve bu sohbet robotlarını süper bilgisayarlarda eğitmek için kullanılan yüksek güçlü grafik işlem birimlerine olan talebin yol açtığı yapay zekâ çipi çılgınlığı, yatırımcıların bazı hisse senetlerine yığılmasına ve bazılarının balon endişeleriyle çekingen kalmasına neden oldu.

Ekonomi profesörü Jeremy Siegel, yaşanan değer artışları hakkında "Bu henüz bir balon değil" dedi. Bunun 1990'ların sonundaki dot-com balonunun tekrarlanmasına yol açıp açmayacağına dair sorular aldığını da belirtti.

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Muhalif görüşleriyle tanınan ekonomist David Rosenberg, mevcut yapay zeka patlamasının 1990'ların sonundaki dot-com hisseleri gibi çökebileceğini öngörmüştü. Dotcom balonu, internetin büyük ölçüde benimsenmesinin ardından sermayenin kuruması ve internet tabanlı şirketlere, özellikle de başarı geçmişi olmayan startup'lara yönelik mevcut risk sermayesinin çoğalmasıyla patlamıştı.

"Ne kadar yükselebileceklerini kimse tahmin edemez"

Tam Boyutta Gör "İlk olarak, yapay zeka konusunda bir heyecan vardı ve Nvidia bu heyecanı patlayan kazançlarla onayladı. Bu çifte itici güç demek" diyor Siegel.

Nvidia'nın hisseleri, firmanın son çeyrekte beklenenden daha iyi sonuçlar açıklamasının ardından saatler için yüzde 25 oranında yükseldi ve yapay zekada kullanılan Nvidia çiplerine olan talebin patlamasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nvidia hisselerine olan talep o kadar arttı ki şirketin değeri neredeyse 1 trilyon dolara ulaştı. Nvidia hisseleri yılbaşından bugüne yüzde 166 artış gösterdi.

Siegel yaptığı açıklamalarda "Uzun vadede Nvidia hisselerinin muhtemelen biraz aşırı değerli olduğunu söyleyebilirim. Ancak kısa vadede, momentumun hisse senetlerini temel değerlerinden çok daha yükseğe taşıyabileceğini biliyoruz ve kimse ne kadar yükselebileceğini tahmin edemez" dedi. Hatta Siegel’e yapay zeka hisse senetlerinin S&P 500'ün yükselmesine yardımcı olduğunu söyledi ve 'ABD’nin bankacılık krizinden kazançlı çıkabileceğini' söyledi.

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Ünlü ekonomistten yapay zeka açıklaması: “Henüz balon değil”