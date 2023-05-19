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    Vivo V29 Lite 5G'nin özellikleri sızdırıldı: Türkiye'de satışa çıkabilir

    Türkiye'de satışa çıkması muhtemel yeni Vivo V29 Lite modelinin tüm teknik özellikleri ortaya çıktı. Premium orta sınıf Vivo telefon geliyor.                    
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    Vivo V29 Lite 5G teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, V27 serisini Hindistan pazarında satışa çıkardıktan sonra gözler Vivo V29 serisine çevrildi. V29 serisi içinde Türkiye’de de satışa sunulacağı tahmin edilen model olan Vivo V29 Lite, yakın zamanda GCF sertifika sitesinde görüldü. Bu, telefonun kilit özelliklerinin ortaya çıktığı anlamına geliyor. İşte Vivo V29 Lite 5G telefonun özellikleri:

    Vivo V29 Lite, Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisini taşıyacak. 6.78 inç FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip olacak telefonun ana kamerası 64MP (f/1.79 diyafram aralığı) olacak. Öndeki kamera da 16MP (f/2.45 diyafram) olacak. Henüz sensör detayları bilinmiyor. Telefon, 8GB bellek 128GB depolama (microSD kart yuvası olabilir) ile gelecek. Android 13’lü telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

    Vivo V29 Lite 5G tanıtım tarihi şirket tarafından resmî olarak açıklanmadı ancak telefonun önümüzdeki ay küresel pazara çıkacağı söyleniyor.

    Vivo V29 Lite beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+ (1080x2400), 120Hz, 20:9, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
    • Bellek ve depolama: 8GB RAM + 128GB depolama
    • Arka kamera: 64MP OIS f/1.79 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Bağlanabilirlik: 5G, 4G LTE, çift SIM, Bluetooth 5.1, USB-C
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 7.89 x 74.79 x 164.24 mm, 177 g
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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