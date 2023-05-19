Vivo V29 Lite 5G'nin özellikleri sızdırıldı: Türkiye'de satışa çıkabilir

Tam Boyutta Gör Vivo, V27 serisini Hindistan pazarında satışa çıkardıktan sonra gözler Vivo V29 serisine çevrildi. V29 serisi içinde Türkiye’de de satışa sunulacağı tahmin edilen model olan Vivo V29 Lite, yakın zamanda GCF sertifika sitesinde görüldü. Bu, telefonun kilit özelliklerinin ortaya çıktığı anlamına geliyor. İşte Vivo V29 Lite 5G telefonun özellikleri:

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Vivo V29 Lite, Qualcomm’un Snapdragon 695 işlemcisini taşıyacak. 6.78 inç FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip olacak telefonun ana kamerası 64MP (f/1.79 diyafram aralığı) olacak. Öndeki kamera da 16MP (f/2.45 diyafram) olacak. Henüz sensör detayları bilinmiyor. Telefon, 8GB bellek 128GB depolama (microSD kart yuvası olabilir) ile gelecek. Android 13’lü telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

Vivo V29 Lite 5G tanıtım tarihi şirket tarafından resmî olarak açıklanmadı ancak telefonun önümüzdeki ay küresel pazara çıkacağı söyleniyor.

Vivo V29 Lite beklenen özellikleri

Ekran : 6.78 inç, FHD+ (1080x2400), 120Hz, 20:9, AMOLED

: 6.78 inç, FHD+ (1080x2400), 120Hz, 20:9, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 Bellek ve depolama : 8GB RAM + 128GB depolama

: 8GB RAM + 128GB depolama Arka kamera : 64MP OIS f/1.79 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4

: 64MP OIS f/1.79 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4 İşletim sistemi : Android 13

: Android 13 Bağlanabilirlik : 5G, 4G LTE, çift SIM, Bluetooth 5.1, USB-C

: 5G, 4G LTE, çift SIM, Bluetooth 5.1, USB-C Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

: 5000 mAh, 44w hızlı şarj Boyut ve ağırlık: 7.89 x 74.79 x 164.24 mm, 177 g

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Vivo V29 Lite 5G özellikleri sızdırıldı