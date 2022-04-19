Vivo X Fold daha az katlama izi bırakıyor

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Vivo markasının geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazandırdığı Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon modeli özellikle ekran tarafındaki işçiliği ile dikkat çekmişti. Vivo özel teknolojiler ile katlama izlerini yok etmeyi amaçlıyordu.

Vivo X Fold ekranı neler sunuyor?

Vivo X Fold telefonda oluşan katlama izlerini en aza indirmek amacıyla zirkonyum alaşımından imal bir orta plakaya yer vermiş. Bu plaka ekran açıldığında yukarı doğru yükselerek bir düzlem oluşturuyor.

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Firma her ne kadar katlama izi oluşmadığını belirtse de ilk karşılaştırmalarda belirli bir oranda katlama izi göze çarpıyor. Galaxy Z Fold 3 ile karşılaştırıldığında ise çok daha başarılı olduğu ifade ediliyor.

Kardeş firma Oppo’nun piyasaya sürdüğü Oppo Find N katlanabilir akıllı telefon modelinin ise üçü arasında katlama izini en aza indiren model olduğu da dile getiriliyor. Yine de katlanabilir akıllı telefonlarda bu izi daha uzun bir süre görecek gibiyiz.



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