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    Vivo X Fold daha az katlama izi bırakıyor

    Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon modelinin ekranı piyasadaki diğer modellere göre daha az iz bırakıyor. Vivo özel materyaller ile ekrana önemli bir destek sağlamış.
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    Vivo X Fold
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    Vivo markasının geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazandırdığı Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon modeli özellikle ekran tarafındaki işçiliği ile dikkat çekmişti. Vivo özel teknolojiler ile katlama izlerini yok etmeyi amaçlıyordu. 

    Vivo X Fold ekranı neler sunuyor?

    Vivo X Fold telefonda oluşan katlama izlerini en aza indirmek amacıyla zirkonyum alaşımından imal bir orta plakaya yer vermiş. Bu plaka ekran açıldığında yukarı doğru yükselerek bir düzlem oluşturuyor. 

    Firma her ne kadar katlama izi oluşmadığını belirtse de ilk karşılaştırmalarda belirli bir oranda katlama izi göze çarpıyor. Galaxy Z Fold 3 ile karşılaştırıldığında ise çok daha başarılı olduğu ifade ediliyor. 

    Kardeş firma Oppo’nun piyasaya sürdüğü Oppo Find N katlanabilir akıllı telefon modelinin ise üçü arasında katlama izini en aza indiren model olduğu da dile getiriliyor. Yine de katlanabilir akıllı telefonlarda bu izi daha uzun bir süre görecek gibiyiz. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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