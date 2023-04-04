Vivo uygun fiyatlı yeni telefonunu tanıttı: Vivo Y02A

Tam Boyutta Gör Vivo, uygun fiyatlı telefon segmentinde seçenekleri genişletiyor. Bu hafta Vivo Y11 ile birlikte Vivo Y02A tanıtıldı. Her iki model de giriş seviye donanımla geliyor, 720p ekrana sahipler ve 4G ağlarını destekliyorlar. Büyük ekran, büyük batarya kapasitesi ve başka özellikleriyle telefona çok fazla bütçe ayırmak istemeyenlerin ilgisini çekebilir.

Vivo iQOO 11s'in kilit özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Vivo, giriş seviye telefon Vivo Y02 modelini geçtiğimiz Aralık ayında tanıtmış ve Hindistan’da satışa sunmuştu. Vivo Y02A, işlemci dışında Vivo Y02 özelliklerinin çoğuna sahip. Vivo Y02A, 720x1600 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızını destekleyen 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Android 12 Go Edition tabanlı Funtouch OS 12 ile gelen telefon, MediaTek’in Helio P35 işlemcisini taşıyor. Ram ve bellek tarafında tek seçenek var; 3GB RAM 32GB depolama.

Parmak izi okuyucuya yer verilmeyen telefonun arkasında tek 8MP kamera, önde 5MP kamera bulunuyor. Vivo Y02A, 5000 mAh bataryadan (10w hızlı şarj) güç alıyor ve microUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

Vivo Y02A özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.51 inç, HD+, IPS LCD

: 6.51 inç, HD+, IPS LCD İşlemci : MediaTek Helio P35

: MediaTek Helio P35 Bellek ve depolama : 3GB / 32GB

: 3GB / 32GB Kamera : 5MP f/2.2 (ön), 8MP f/2.0 (arka)

: 5MP f/2.2 (ön), 8MP f/2.0 (arka) Batarya : 5000 mAh, 10w kablolu, 5w ters kablolu

: 5000 mAh, 10w kablolu, 5w ters kablolu İşletim sistemi : Funtouch OS 12 (Android 12 Go Edition)

: Funtouch OS 12 (Android 12 Go Edition) Bağlantılar : WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS, OTG, FM

: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS, OTG, FM Boyut ve ağırlık: 163.99 x 75.63 x 8.49mm, 186 g

Vivo Y02A fiyatı

Vivo, yeni telefonunu kozmik gri ve orkide mavisi renk seçenekleriyle Bangladeş’te satışa çıkardı. 3GB RAM 32GB depolama alanı sunan Vivo Y02A’nın fiyatı; 120 dolara denk geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo Y02A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı