Vivo uygun fiyatlı yeni telefonunu tanıttı: Vivo Y02A

Vivo, giriş seviye telefon Vivo Y02 modelini geçtiğimiz Aralık ayında tanıtmış ve Hindistan’da satışa sunmuştu. Vivo Y02A, işlemci dışında Vivo Y02 özelliklerinin çoğuna sahip. Vivo Y02A, 720x1600 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızını destekleyen 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Android 12 Go Edition tabanlı Funtouch OS 12 ile gelen telefon, MediaTek’in Helio P35 işlemcisini taşıyor. Ram ve bellek tarafında tek seçenek var; 3GB RAM 32GB depolama.
Parmak izi okuyucuya yer verilmeyen telefonun arkasında tek 8MP kamera, önde 5MP kamera bulunuyor. Vivo Y02A, 5000 mAh bataryadan (10w hızlı şarj) güç alıyor ve microUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. 3.5mm kulaklık girişi mevcut.
Vivo Y02A özellikleri
- Ekran: 6.51 inç, HD+, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- Bellek ve depolama: 3GB / 32GB
- Kamera: 5MP f/2.2 (ön), 8MP f/2.0 (arka)
- Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu, 5w ters kablolu
- İşletim sistemi: Funtouch OS 12 (Android 12 Go Edition)
- Bağlantılar: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS, OTG, FM
- Boyut ve ağırlık: 163.99 x 75.63 x 8.49mm, 186 g
Vivo Y02A fiyatı
Vivo, yeni telefonunu kozmik gri ve orkide mavisi renk seçenekleriyle Bangladeş’te satışa çıkardı. 3GB RAM 32GB depolama alanı sunan Vivo Y02A’nın fiyatı; 120 dolara denk geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı