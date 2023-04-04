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    Vivo uygun fiyatlı yeni telefonunu tanıttı: Vivo Y02A

    Vivo, bütçe dostu akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi: Vivo Y02A. Yeni giriş seviye Android telefon modeli Vivo Y02A özellikleri ile neler sunuyor bakalım. 
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    vivo Y02A tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, uygun fiyatlı telefon segmentinde seçenekleri genişletiyor. Bu hafta Vivo Y11 ile birlikte Vivo Y02A tanıtıldı. Her iki model de giriş seviye donanımla geliyor, 720p ekrana sahipler ve 4G ağlarını destekliyorlar. Büyük ekran, büyük batarya kapasitesi ve başka özellikleriyle telefona çok fazla bütçe ayırmak istemeyenlerin ilgisini çekebilir.

    Vivo, giriş seviye telefon Vivo Y02 modelini geçtiğimiz Aralık ayında tanıtmış ve Hindistan’da satışa sunmuştu. Vivo Y02A, işlemci dışında Vivo Y02 özelliklerinin çoğuna sahip. Vivo Y02A, 720x1600 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızını destekleyen 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Android 12 Go Edition tabanlı Funtouch OS 12 ile gelen telefon, MediaTek’in Helio P35 işlemcisini taşıyor. Ram ve bellek tarafında tek seçenek var; 3GB RAM 32GB depolama.

    Parmak izi okuyucuya yer verilmeyen telefonun arkasında tek 8MP kamera, önde 5MP kamera bulunuyor. Vivo Y02A, 5000 mAh bataryadan (10w hızlı şarj) güç alıyor ve microUSB bağlantı portu üzerinden şarj oluyor. 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

    Vivo Y02A özellikleri

    Vivo Y02A özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.51 inç, HD+, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio P35
    • Bellek ve depolama: 3GB / 32GB
    • Kamera: 5MP f/2.2 (ön), 8MP f/2.0 (arka)
    • Batarya: 5000 mAh, 10w kablolu, 5w ters kablolu
    • İşletim sistemi: Funtouch OS 12 (Android 12 Go Edition)
    • Bağlantılar: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS, OTG, FM
    • Boyut ve ağırlık: 163.99 x 75.63 x 8.49mm, 186 g

    Vivo Y02A fiyatı

    Vivo, yeni telefonunu kozmik gri ve orkide mavisi renk seçenekleriyle Bangladeş’te satışa çıkardı. 3GB RAM 32GB depolama alanı sunan Vivo Y02A’nın fiyatı; 120 dolara denk geliyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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