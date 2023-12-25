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    Uygun fiyatlı Vivo Y100i Power tanıtıldı: 6000 mAh pil, 50MP kamera, 120Hz ekran

    Vivo, Kasım'da Çin'de tanıttığı Vivo Y100i modelinin yeni sürümünü tanıttı. Snapdragon 6 Gen 1 işlemcili Vivo Y100i Power, uygun fiyatla Çin'de satışa çıktı.    
    Vivo Y100i Power tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Işıkta renk değiştiren arka kapağıyla dikkat çeken Vivo Y100, bu yılın başlarında tanıtılmıştı. Geçtiğimiz ay da Dimensity 6020 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama, 50MP kamera gibi güzel özellikleri uygun fiyata sunan Vivo Y100i modeli tanıtıldı. Şimdi de Vivo Y100i Power modeli çıktı. Telefon, siyah, beyaz ve mavi, üç renk seçeneğiyle Çin’de uygun fiyata satışa çıktı.

    Vivo Y100i Power, 6.64 inç, 1080x2388 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli IPS LCD ekrana sahip. Origin OS 3 arayüzünü taşıyan Android 13 üzerinde çalışan telefon, Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Telefonda 44w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya mevcut. 12GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama olmak üzere tek model mevcut. Telefon, ayrıca 12GB sanal RAM sunuyor. Isı dağıtımı için 639mm2 sıvı soğutmalı ısı borusu ve 8736mm grafit levha ile donatılmış.

    Vivo Y100i Power, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip. Telefon, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu gibi olağan bağlantı özellikleriyle geliyor.

    Vivo Y100i Power fiyatı

    Vivo Y100i Power, Çin’de 294 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

    Vivo Y100i Power özellikleri

    • Ekran: 6.64 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 512GB
    • Arka kamera: 50MP + 2MP
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 6000 mAh, 44w hızlı şarj
    • Yazılım: Android 13, Origin OS 3
    • Boyut ve ağırlık: 164.64 x 75.8 x 9.1mm, 199.6 gr.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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