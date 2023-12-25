Uygun fiyatlı Vivo Y100i Power tanıtıldı: 6000 mAh pil, 50MP kamera, 120Hz ekran

Vivo Y100i Power, 6.64 inç, 1080x2388 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli IPS LCD ekrana sahip. Origin OS 3 arayüzünü taşıyan Android 13 üzerinde çalışan telefon, Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Telefonda 44w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya mevcut. 12GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama olmak üzere tek model mevcut. Telefon, ayrıca 12GB sanal RAM sunuyor. Isı dağıtımı için 639mm2 sıvı soğutmalı ısı borusu ve 8736mm grafit levha ile donatılmış.
Vivo Y100i Power, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip. Telefon, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu gibi olağan bağlantı özellikleriyle geliyor.
Vivo Y100i Power fiyatı
Vivo Y100i Power, Çin’de 294 dolar fiyat etiketiyle satılacak.
Vivo Y100i Power özellikleri
- Ekran: 6.64 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 512GB
- Arka kamera: 50MP + 2MP
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 6000 mAh, 44w hızlı şarj
- Yazılım: Android 13, Origin OS 3
- Boyut ve ağırlık: 164.64 x 75.8 x 9.1mm, 199.6 gr.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.