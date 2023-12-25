Uygun fiyatlı Vivo Y100i Power tanıtıldı: 6000 mAh pil, 50MP kamera, 120Hz ekran

Tam Boyutta Gör Işıkta renk değiştiren arka kapağıyla dikkat çeken Vivo Y100, bu yılın başlarında tanıtılmıştı. Geçtiğimiz ay da Dimensity 6020 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama, 50MP kamera gibi güzel özellikleri uygun fiyata sunan Vivo Y100i modeli tanıtıldı. Şimdi de Vivo Y100i Power modeli çıktı. Telefon, siyah, beyaz ve mavi, üç renk seçeneğiyle Çin’de uygun fiyata satışa çıktı.

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Vivo Y100i Power, 6.64 inç, 1080x2388 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan delik çentikli IPS LCD ekrana sahip. Origin OS 3 arayüzünü taşıyan Android 13 üzerinde çalışan telefon, Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi ile geliyor. Telefonda 44w hızlı şarjı destekleyen 6000 mAh batarya mevcut. 12GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama olmak üzere tek model mevcut. Telefon, ayrıca 12GB sanal RAM sunuyor. Isı dağıtımı için 639mm2 sıvı soğutmalı ısı borusu ve 8736mm grafit levha ile donatılmış.

Vivo Y100i Power, önde 8MP kamera, arkada 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörüne sahip. Telefon, çift SIM, 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu gibi olağan bağlantı özellikleriyle geliyor.

Vivo Y100i Power fiyatı

Vivo Y100i Power, Çin’de 294 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Vivo Y100i Power özellikleri

Ekran : 6.64 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD

: 6.64 inç, FHD+, 120Hz, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 512GB

: 512GB Arka kamera : 50MP + 2MP

: 50MP + 2MP Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 6000 mAh, 44w hızlı şarj

: 6000 mAh, 44w hızlı şarj Yazılım : Android 13, Origin OS 3

: Android 13, Origin OS 3 Boyut ve ağırlık: 164.64 x 75.8 x 9.1mm, 199.6 gr.

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Vivo Y100i Power tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı