Volkswagen, Çinli CATL ile batarya geliştirmek için işbirliği yapacak

Stratejik iş birliği, CATL ile Volkswagen Group China, Volkswagen'in Çinli ortak girişimleri SAIC-VW, FAW-VW ve Volkswagen Anhui (JAC) arasında imzalandı. Anlaşma, yüksek performanslı ve fiyat açısından rekabetçi pillerin geliştirilmesinin yanında, güçlü bir yerel tedarik zinciri oluşturmayı, hammadde tedariğinde şeffaflığı ve V2G (araçtan şebekeye) teknolojisi alanında iş birliğini içeriyor.
Volkswagen'in Çin'deki satışları düşüyor
Çin'de yerel otomobil üreticilerinin yoğun baskısıyla karşı karşıya olan Volkswagen, 2024'te ülkede %10 düşüşle 2,9 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Buna rağmen, SAIC-Volkswagen'ın ID serisi elektrikli araçları, yıllık bazda %23.8 artışla 130 bin araç satışına ulaşarak, Çin'deki ortak iştirakler arasında en çok satan elektrikli araç serisi oldu.
Çin'deki yatırımlarını iki katına çıkardı
Ancak, Volkswagen buna rağmen Çin pazarından vazgeçmiş değil, şirket ülkedeki yatırımlarını iki katına çıkarmaya karar verdi ve geçen yılın Nisan ayında Çin'e 2,5 milyar euroluk yatırım yapacağını duyurdu. Bir yıl önce şirket, elektrikli araç girişimi Xpeng'den 700 milyon dolar değerinde hisse satın aldı. Volkswagen ayrıca, Çin'de imza niteliğindeki dört halka logosu olmayan AUDI adlı yeni bir marka meydana getirdi. AUDI, SAIC'in IM platformuna dayalı yalnızca Çin'e özel elektrikli otomobiller üretecek. Volkswagen ayrıca Xpeng'in elektrikli platformunu kullanan iki model piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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