Volkswagen'in otomobillerinde yakında multiplayer oyunlar oynanabilecek

QR kod ile telefonlar bağlanacak
Otomobilin bilgi eğlence ekranında AirConsole uygulamasını başlattıktan sonra, QR kodunu kullanarak akıllı telefonunuzu bağlayabileceksiniz. Diğer yolcular da aynı yöntemle bağlanarak multiplayer oyunlar oynamak mümkün olacak. Ancak, AirConsole'un yalnızca araç park halindeyken çalışacağını belirtelim. Böylelikle, otomobil şarj olurken veya başka bir sebeple beklerken keyifli vakit geçirmek için bir seçenek sunulacak.
AirConsole'u ilk olarak geçtiğimiz sene BMW kullanıcılarına sunmuştu. Platform ayrıca masaüstü web tarayıcısında, Android TV, Google TV ve Amazon Fire TV'de de mevcut. Otomobillerde oyun hizmeti sunmak son yıllarda bir trend haline geldi. Tesla bazı modellerinde Steam'e erişim imkanı bile sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.