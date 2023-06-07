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    watchOS 10 ile Apple Watch Ultra özelliği eski modellere geliyor

    Apple, geçtiğimiz günlerde yeni Apple Watch işletim sistemi watchOS 10'u tanıttı. Ek pil şarjı iyileştirmesi sunan Watch Ultra'ya özel özellik, artık eski modellerde de kullanılabilecek.
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    watchos 10 en uygun şarj sınırı özelliği eski modellere geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple Watch, kullanıcının günlük kullanımını analiz edip dinamik olarak maksimum şarj sınırını belirliyor. Makine öğrenimi kullanan En Uygun Şarj Sınırı özelliği, watchOS 9 ile tanıtılmıştı ve Apple Watch Ultra’ya özeldi. Apple, şimdi bu özelliği watchOS 10 güncellemesi ile eski modellere getiriyor.

    En uygun şarj sınırı özelliği geliyor

    watchOS 10 ile en uygun şarj sınırı özelliği artık Apple Watch SE, Series 6, Series 7 ve Series 8 modellerinde de kullanılabilecek. watchOS 10 final sürümü yayınlanana dek çıkan yeni modeller de tabii ki bu özelliği destekleyecek. Peki, optimize edilmiş şarj sınırı ne işe yarıyor?

    En uygun şarj sınırı özelliğiyle, Apple Watch, kullanıcının günlük kullanımını inceleyerek edindiği bilgileri kullanarak pilin ne zaman en uygun sınıra kadar şarj edileceğine, ne zaman tamamen şarj edileceğine karar veriyor. En uygun şarj sınırı açıkken Apple Watch şarj cihazına bağlandığında açık şarj halkası çıkıyor.

    watchOs 10 developer beta ücretsiz indirilebiliyor

    watchOS 10 geliştirici beta sürümü herkese açıldı. Apple, bu sene Apple Developer hesabına sahip olmayan kullanıcıların da ücretsiz olarak geliştirici betalarını almalarına izin verdi. watchOS 10 developer beta indirip yüklemek için, Apple kimliğinizle Developer sitesine giriş yapmanız yeterli. Ardından Watch uygulamasında Yazılım Güncelleme altından watchOS 10 dev beta güncellemesini yükleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/06/06/watchos-10-optimized-charge-limit/ https://support.apple.com/tr-tr/HT213338
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