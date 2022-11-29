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    Google, Wear OS için Gmail ve takvim uygulaması hazırlıyor

    watchOS’un rakibi olan Wear OS, geçtiğimiz yıl önemli yeniliklere sahip 3.0 sürümüne güncellenmişti. O zamandan bugüne platform için sürekli çalışan Google, platforma yeni uygulamalar hazırlıyor.
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    Wear OS için Gmail ve takvim uygulaması yolda Tam Boyutta Gör
    Android tarafında akıllı saatler için önemli bir ekosistem oluşturan Wear OS, geçtiğimiz 1.5 yıl içinde önemli bir değişim sürecine girdi. 2021 yılında Samsung ile iş birliğinde Wear OS 3.0’ı tanıtan Google, geçtiğimiz aylarda da Wear OS 3.5 güncellemesini ve Pixel Watch cihazını tanıtmıştı. Bu süreçte platform, önemli özelliklerle yenilenmiş olsa da hala önemli eksikliklere sahip. Ancak iddialara göre Google, Wear OS için istenen önemli iki uygulama üzerinde çalışıyor.

    Google, Gmail ve takvim uygulaması üzerinde çalışıyor

    Wear OS 3.0, ilk olarak geçtiğimiz yıl Samsung akıllı saatlerinde ortaya çıkmıştı. Samsung, bu işletim sistemini One UI ile özelleştirerek kendi uygulamalarını sunmuştu bu nedenle Wear OS’in sade deneyimi uzun bir süre gizli kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Pixel Watch’ın kullanıcılarla buluşması ile Wear OS 3.5, tam anlamı ile görücüye çıkmış oldu.

    İşletim sistemi genel anlamda beğenilse de Gmail ve takvim uygulamalarının eksikliği önemli eleştirilere sebep olmuştu. İşletim sisteminin şimdiki sürümü ile takvim, yalnızca gelecek üç günü gösteriyor ve yeni etkinlikler yalnızca Google Assistant üzerinden hazırlanabiliyor. E-posta desteği yalnızca bildirimler üzerinden destekleniyor. Ancak görünüşe göre Google, eleştirilerin farkında ve platform için bu uygulamalar üzerinde çalışıyor. 

    Wear OS için Gmail ve takvim uygulaması yolda Tam Boyutta Gör
    Firmaya yakın kaynaklı 9to5Google’dan gelen bilgilere göre Google, Pixel Watch üzerinde Gmail ve takvim uygulamaları test ediyor. Siteye göre bu uygulamaların tam sürüm olacağı belirtilse de uygulamaların hangi fonksiyonlarını destekleyeceği belli değil. WearOS için hazırlanan bu uygulamalar, önümüzdeki aylarda yayınlanacak Pixel güncellemesi ile birlikte cihaz için yayınlanabilir. 
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 5 dakika önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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