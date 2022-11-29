Google, Wear OS için Gmail ve takvim uygulaması hazırlıyor

Google, Gmail ve takvim uygulaması üzerinde çalışıyor
Wear OS 3.0, ilk olarak geçtiğimiz yıl Samsung akıllı saatlerinde ortaya çıkmıştı. Samsung, bu işletim sistemini One UI ile özelleştirerek kendi uygulamalarını sunmuştu bu nedenle Wear OS’in sade deneyimi uzun bir süre gizli kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Pixel Watch’ın kullanıcılarla buluşması ile Wear OS 3.5, tam anlamı ile görücüye çıkmış oldu.
İşletim sistemi genel anlamda beğenilse de Gmail ve takvim uygulamalarının eksikliği önemli eleştirilere sebep olmuştu. İşletim sisteminin şimdiki sürümü ile takvim, yalnızca gelecek üç günü gösteriyor ve yeni etkinlikler yalnızca Google Assistant üzerinden hazırlanabiliyor. E-posta desteği yalnızca bildirimler üzerinden destekleniyor. Ancak görünüşe göre Google, eleştirilerin farkında ve platform için bu uygulamalar üzerinde çalışıyor.
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam