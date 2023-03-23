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    Anlık Bildirim

    Windows 11, neredeyse 30 yıldır süren bir geleneği değiştiriyor

    Microsoft, Windows 11’de başlat menüsü, görev çubuğu başta olmak üzere birçok değişiklik yaptı. Şirketin yaptığı son değişiklik, yıllardır süren alışkanlığı bozacak.
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    windows 11 print screen tuşu değişiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, başlat menüsünde ufak değişikliklerden varsayılan uygulamalardaki değişikliklere kadar Windows 11 güncellemeleri üzerine sıkı bir şekilde çalışıyor. Ancak, bazı güncellemeler ya sorunlu çıkıyor ya da kullanıcılar tarafından beğenilmiyor. Şirket şimdi, 30 yıla yakın bir süredir hızlı ekran görüntüsü almak için kullanılan Print Screen tuşunun işlevini değiştiriyor.

    Print Screen tuşuna basmak, Windows 11’de ekran görüntüsü almanın yollarından biri ve Windows 95’den beri kullanılan bir kısayol. Ancak, yakında değişecek. Yeni Windows 11 Insider Preview sürümünde Print Screen tuşuna basıldığında, Windows ekran görüntüsünü alıp panoya kaydetmek yerine ekran alıntısı aracını çalıştırıyor. Microsoft, Ayarlar - Erişilebilirlik - Klavye altından bu seçeneğin kapatılabildiğini söylüyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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