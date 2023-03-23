Windows 11, neredeyse 30 yıldır süren bir geleneği değiştiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, başlat menüsünde ufak değişikliklerden varsayılan uygulamalardaki değişikliklere kadar Windows 11 güncellemeleri üzerine sıkı bir şekilde çalışıyor. Ancak, bazı güncellemeler ya sorunlu çıkıyor ya da kullanıcılar tarafından beğenilmiyor. Şirket şimdi, 30 yıla yakın bir süredir hızlı ekran görüntüsü almak için kullanılan Print Screen tuşunun işlevini değiştiriyor.

Son Windows 11 güncellemesi tonlarca hataya neden oluyor 5 gün önce eklendi

Print Screen tuşuna basmak, Windows 11’de ekran görüntüsü almanın yollarından biri ve Windows 95’den beri kullanılan bir kısayol. Ancak, yakında değişecek. Yeni Windows 11 Insider Preview sürümünde Print Screen tuşuna basıldığında, Windows ekran görüntüsünü alıp panoya kaydetmek yerine ekran alıntısı aracını çalıştırıyor. Microsoft, Ayarlar - Erişilebilirlik - Klavye altından bu seçeneğin kapatılabildiğini söylüyor.

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Windows 11, 30 yıldır süren geleneği değiştiriyor