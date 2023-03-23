Windows 11, neredeyse 30 yıldır süren bir geleneği değiştiriyor

Print Screen tuşuna basmak, Windows 11’de ekran görüntüsü almanın yollarından biri ve Windows 95’den beri kullanılan bir kısayol. Ancak, yakında değişecek. Yeni Windows 11 Insider Preview sürümünde Print Screen tuşuna basıldığında, Windows ekran görüntüsünü alıp panoya kaydetmek yerine ekran alıntısı aracını çalıştırıyor. Microsoft, Ayarlar - Erişilebilirlik - Klavye altından bu seçeneğin kapatılabildiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)