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    VMware Fusion'a büyük güncelleme: Windows 11, Mac'lerde daha hızlı çalışacak

    Sanallaştırma programı VMware Fusion, güncellendi. Yeni eklenen özellik, Apple Silicon işlemcili Mac bilgisayarlarda Windows 11'in daha hızlı çalışmasını sağlayacak.
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    VMWare Fusion 2023 Mac Windows 11 3D hızlandırma Tam Boyutta Gör
    VMware Fusion, kullanıcıların Mac bilgisayarda sanal makine kurup çalıştırmasını sağlayan popüler sanallaştırma programı. Apple Silicon işlemcili Mac’lerde Windows çalıştırmanın yollarından biri. Program, son güncellemeyle 3D hızlandırma özelliği kazandı.

    3D hızlandırma özelliği geliyor

    VMware Fusion Tech Preview 2023, ARM platformlarında Windows 11 için tam donanım tabanlı 3B hızlandırmayı getiriyor. Bu, kullanıcıların DirectX 11 destekli oyunları ve uygulamaları sorunsuzca çalıştırabileceği anlamına geliyor. 3D hızlandırma, yalnızca ARM için geliştirilmiş uygulamalar ve oyunların değil, aynı zamanda uyarlanmış 32 bit ve 64 bit yazılımların da çalışmasını sağlayacak.

    VMWare Fusion'ın yeni sürümü Apple Silicon işlemcili Mac'lerde çalışan Windows 11 sanal makineleri için VMware Tools'u da içeriyor. Bu araçlar, macOS ile Windows arasında sürükle-bırak ve pano paylaşımı gibi özelliklerin kullanılmasını sağlıyor. Güncelleme, ayrıca macOS Sonoma için daha iyi uyumluluk ve daha gelişmiş güvenlik getiriyor.

    VMware Fusion 2023 beta sürüm, VMWare’in web sitesinden indirilebiliyor.

    Kaynakça https://blogs.vmware.com/teamfusion/2023/07/vmware-fusion-2023-tech-preview.html https://9to5mac.com/2023/07/17/vmware-fusion-3d-macs/
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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