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    Windows 11 Pro sessizce SSD hızlarını düşürüyor: İşte nedeni

    Windows 11 Pro'da SSD hızlarını neredeyse yüzde 45 oranında düşüren bir hata keşfedildi. Peki şifreleme ayarlarından kaynaklanan bu sorun nasıl kontrol edilir? Tüm cevaplar haberimizde...
    Windows 11 sessizce SSD hızlarını düşürüyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    2021 tarihinde Windows 10'un halefi olarak karşımıza çıkan Windows 11, tanıtıldığı günden bu yana çeşitli sorunlar ile gümdeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Tom's Hardware, özellikle Windows 11 Pro kullanıcılarının SSD performasını etkileyen ciddi bir sorun keşfetti. Öyle ki hızınız yarı yarıya düşüyor olabilir.

    Windows 11 Pro sessizce SSD hızlarını düşürüyor

    Bilmeyenler için Windows 11 Pro, verileri korumak ve yalnızca yetkili kişilerin erişebilmesini sağlamak adına BitLocker şifrelemesi sunuyor. Ancak birçok kullanıcı, bu ayarın varsayılan olarak etkin olduğunu bile bilmeyebilir. Üstelik aktif olduğunda ciddi bir performans kaybıyla sonuçlanıyor.

    Hemen aşağıda bulunan PCMark 10 testlerine baktığımızda, yazılım destekli BitLocker yapılandırmasının yüzde 20'lik bir yavaşlamaya yol açtığını görüyoruz. Üstelik bu ayarda şifreleme olmadığını belirtelim. Disbench ve Crystal Disk Mark testlerinde ise bu rakam yüzde 11 ila yüzde 45 seviyelerinde. Ayrıca gecikme sürelerinde de yüzde 25'e artış söz konusu. Bu azımsanmayacak kadar yüksek.

    Windows 11 sessizce SSD hızlarını düşürüyor! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Ancak İyi haber şu ki, donanım tabanlı kurulum şifreleme (OPAL), şifrelemenin çalışmadığı yapılandırma ile aynı performansı gösteriyor. Eğer şifreleme konusunda ısrarcıysanız, bunu tercih edebilirsiniz. Peki Windows 11 Pro'da bu ayarları nasıl kontrol ederiz?

    Şifreleme ayarları nasıl kontrol edilir?

    Bilgisayarınızda yer alan şifreleme durumunu öğrenmek için CMD üzerinden (yönetici olarak çalıştırın) ''Manage-bde -status'' komutunu girmeniz yeterli. Burada iki alana bakmanız gerekiyor: Conversion Status ve Encryption Method. İlki, size şifrelemenin etkin olup olmadığını gösteriyor. İkincisi ise bunun donanım mı yoksa yazılım şifrelemesi mi olduğunu söylüyor. 

    Bu noktada şifrelemeye ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yapılacak en kolay adım BitLocker'ı kapatmak olacaktır. Bunun için komut istemi (CMD) üzerinden ''Manage-bde -off C:'' (C'yi hedeflenen sürücüye göre değiştirebilirsiniz) komutunu girmeniz yeterli. 

    Depolama performansına çok fazla önem vermiyorsanız yukarıdakilerin çoğu önemsiz görünebilir. Ancak, birçok Windows 11 Pro kullanıcısının bu ayarlara zorlandığını görüyoruz. Tabii ki bu durum, önceden Windows 11 Pro yüklü gelen dizüstü bilgisayarlar gibi hazır sistemlerde geçerli. Dolayısıyla Windows 11 Home kullanıyorsanız, bu ayarlar varsayılan olarak kapalı olacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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