Windows 11 Pro sessizce SSD hızlarını düşürüyor: İşte nedeni

Windows 11 Pro sessizce SSD hızlarını düşürüyor
Bilmeyenler için Windows 11 Pro, verileri korumak ve yalnızca yetkili kişilerin erişebilmesini sağlamak adına BitLocker şifrelemesi sunuyor. Ancak birçok kullanıcı, bu ayarın varsayılan olarak etkin olduğunu bile bilmeyebilir. Üstelik aktif olduğunda ciddi bir performans kaybıyla sonuçlanıyor.
Hemen aşağıda bulunan PCMark 10 testlerine baktığımızda, yazılım destekli BitLocker yapılandırmasının yüzde 20'lik bir yavaşlamaya yol açtığını görüyoruz. Üstelik bu ayarda şifreleme olmadığını belirtelim. Disbench ve Crystal Disk Mark testlerinde ise bu rakam yüzde 11 ila yüzde 45 seviyelerinde. Ayrıca gecikme sürelerinde de yüzde 25'e artış söz konusu. Bu azımsanmayacak kadar yüksek.
Şifreleme ayarları nasıl kontrol edilir?
Bilgisayarınızda yer alan şifreleme durumunu öğrenmek için CMD üzerinden (yönetici olarak çalıştırın) ''Manage-bde -status'' komutunu girmeniz yeterli. Burada iki alana bakmanız gerekiyor: Conversion Status ve Encryption Method. İlki, size şifrelemenin etkin olup olmadığını gösteriyor. İkincisi ise bunun donanım mı yoksa yazılım şifrelemesi mi olduğunu söylüyor.
Bu noktada şifrelemeye ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yapılacak en kolay adım BitLocker'ı kapatmak olacaktır. Bunun için komut istemi (CMD) üzerinden ''Manage-bde -off C:'' (C'yi hedeflenen sürücüye göre değiştirebilirsiniz) komutunu girmeniz yeterli.
Depolama performansına çok fazla önem vermiyorsanız yukarıdakilerin çoğu önemsiz görünebilir. Ancak, birçok Windows 11 Pro kullanıcısının bu ayarlara zorlandığını görüyoruz. Tabii ki bu durum, önceden Windows 11 Pro yüklü gelen dizüstü bilgisayarlar gibi hazır sistemlerde geçerli. Dolayısıyla Windows 11 Home kullanıyorsanız, bu ayarlar varsayılan olarak kapalı olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.