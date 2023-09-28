Xbox Cloud Gaming çok yakında Meta Quest 3'e geliyor

Xbox Cloud Gaming, VR’a geliyor
Xbox'ın bulut oyun ağına ve Game Pass Ultimate'e abone olanlar, Halo Infinite, Forza Horizon 5 ve kısa süre önce piyasaya sürülen Starfield da dahil olmak üzere yüzlerce Xbox oyununu Meta Quest 3’te oynabilecek. Nasıl göründüğüne bir göz atmak için aşağıdaki videoya göz atın.
Meta Quest platformunda Xbox Cloud Gaming ve Xbox Game Pass desteğinin geleceği aslında 2022 yılında Meta Connect'te duyurulmuştu, ancak o zaman şirket bir çıkış tarihi paylaşmamıştı. Bu yılki etkinlik sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, oyun akış hizmetinin Aralık ayında Meta Quest 3'te kullanıma sunulacağını duyurdu. Xbox Cloud Gaming'i kullanmak için Game Pass Ultimate aboneliğinin yanı sıra uyumlu bir oyun kumandasına ihtiyacınız olacak. Ayrıca hizmetin yalnızca belirli bölgelerdeki Quest'lerde kullanılabileceği belirtiliyor. Xbox Cloud Gaming'in Quest 2 ve Quest Pro'da sunulup sunulmayacağı ve ne zaman sunulacağı da belli değil.
Microsoft yıllardır Xbox oyunlarını bulut sayesinde konsol ve PC dışında da erişilebilir kılıyor. Microsoft bu alanda daha da ilerlemek için özel bir akış cihazı geliştiriyor, ancak cihaz henüz resmi olarak tanıtılmadı. Tüm bunlar Microsoft'un 3 milyar oyuncuya ulaşma ve Xbox'ı daha fazla yere yayma planının bir parçası. Bu arada Meta Quest 3 başlığı Ekim ayında 128GB versiyonu için 500 dolar ve 512 GB versiyonu için 650 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.