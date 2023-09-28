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    Anlık Bildirim

    Xbox Cloud Gaming çok yakında Meta Quest 3'e geliyor

    Meta Connect etkinliğinde Mark Zuckerberg önemli duyurular gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca Xbox Cloud Gaming’in çok yakında Meta Quest 3'e geleceği duyuruldu.
    Xbox Cloud Gaming çok yakında Meta Quest 3'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Xbox Cloud Gaming, Xbox konsollarında, cebinizdeki iPhone'da ve masanızdaki PC'de zaten mevcut ve yakında başka bir platformda daha mevcut olacak. Meta Connect etkinliğinin bir parçası olarak şirket, Xbox'ın bulut oyun ağının bu Aralık ayında Meta Quest 3 için karma gerçeklikte kullanılabileceğini duyurdu.

    Xbox Cloud Gaming, VR’a geliyor

    Xbox'ın bulut oyun ağına ve Game Pass Ultimate'e abone olanlar, Halo Infinite, Forza Horizon 5 ve kısa süre önce piyasaya sürülen Starfield da dahil olmak üzere yüzlerce Xbox oyununu Meta Quest 3’te oynabilecek. Nasıl göründüğüne bir göz atmak için aşağıdaki videoya göz atın.

    Meta Quest platformunda Xbox Cloud Gaming ve Xbox Game Pass desteğinin geleceği aslında 2022 yılında Meta Connect'te duyurulmuştu, ancak o zaman şirket bir çıkış tarihi paylaşmamıştı. Bu yılki etkinlik sırasında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, oyun akış hizmetinin Aralık ayında Meta Quest 3'te kullanıma sunulacağını duyurdu. Xbox Cloud Gaming'i kullanmak için Game Pass Ultimate aboneliğinin yanı sıra uyumlu bir oyun kumandasına ihtiyacınız olacak. Ayrıca hizmetin yalnızca belirli bölgelerdeki Quest'lerde kullanılabileceği belirtiliyor. Xbox Cloud Gaming'in Quest 2 ve Quest Pro'da sunulup sunulmayacağı ve ne zaman sunulacağı da belli değil.

    Microsoft yıllardır Xbox oyunlarını bulut sayesinde konsol ve PC dışında da erişilebilir kılıyor. Microsoft bu alanda daha da ilerlemek için özel bir akış cihazı geliştiriyor, ancak cihaz henüz resmi olarak tanıtılmadı. Tüm bunlar Microsoft'un 3 milyar oyuncuya ulaşma ve Xbox'ı daha fazla yere yayma planının bir parçası. Bu arada Meta Quest 3 başlığı Ekim ayında 128GB versiyonu için 500 dolar ve 512 GB versiyonu için 650 dolar fiyatla piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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