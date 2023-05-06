Xbox Series konsolları için geliştirilen depolama kartlarında indirime giriliyor

512GB ek depolama 89 dolar oluyor
Xbox Series konsollarının çıkışının üçüncü yılına yaklaşırken Microsoft, eleştirileri dinleyerek yeni bir karara imza attı. Artık Seagate’in Xbox depolama kartları, daha ucuz fiyatlara satılacak. Önümüzdeki günlerden itibaren 512GB depolama kartı 89 dolar, 1TB depolama kartı 149 dolar, 2TB depolama kartı ise 279 dolar olacak. Bu fiyatlar, PCIe SSD çözümlerinden hala daha pahalı olsa da böyle bir hamle Xbox oyuncularını sevindirecektir.
Bu zamana kadar yalnızca Seagate tarafından satılan SSD kartları, yakında farklı üçüncü partilere açılabilir. Best Buy’ın bir internet sayfası, Western Digital’ın 1TB’lık bir depolama kartı geliştirdiğini gösteriyor. Bakalım üçüncü partiler pazara girmeye başladıkça Xbox depolama kartları daha ulaşılabilir olacak mı? Seagate’in yaptığı fiyat düşürmeleri şimdilik yalnızca ABD’de geçerli ancak önümüzdeki aylarda küresel olarak geçerli olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah