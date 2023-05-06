Xbox Series konsolları için geliştirilen depolama kartlarında indirime giriliyor

Tam Boyutta Gör Xbox Series X ve Series S konsollarında depolama alanı genişletilmesine izin veren Microsoft, bu durumu ilginç bir şekilde halletti. Microsoft, Playstation 5’te bulunan PCIe Gen 4 SSD girişi yerine konsollarında özel bir SSD girişine yer veriyor. Seagate tarafından bu giriş için geliştirilen özel SSD’ler, Microsoft’un Velocity Mimarisini destekleyen tek depolama arttırıcı çözüm olmaya devam ediyor. Xbox’ın bu çözümü, kolay kurulumu ile dikkat çekse de Seagate’in SSD’leri bu zamanda kadar oldukça pahalıydı ancak Microsoft ve Seagate, sonunda bu durumu değiştirmeye karar verdi.

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512GB ek depolama 89 dolar oluyor

Xbox Series konsollarının çıkışının üçüncü yılına yaklaşırken Microsoft, eleştirileri dinleyerek yeni bir karara imza attı. Artık Seagate’in Xbox depolama kartları, daha ucuz fiyatlara satılacak. Önümüzdeki günlerden itibaren 512GB depolama kartı 89 dolar, 1TB depolama kartı 149 dolar, 2TB depolama kartı ise 279 dolar olacak. Bu fiyatlar, PCIe SSD çözümlerinden hala daha pahalı olsa da böyle bir hamle Xbox oyuncularını sevindirecektir.

Bu zamana kadar yalnızca Seagate tarafından satılan SSD kartları, yakında farklı üçüncü partilere açılabilir. Best Buy’ın bir internet sayfası, Western Digital’ın 1TB’lık bir depolama kartı geliştirdiğini gösteriyor. Bakalım üçüncü partiler pazara girmeye başladıkça Xbox depolama kartları daha ulaşılabilir olacak mı? Seagate’in yaptığı fiyat düşürmeleri şimdilik yalnızca ABD’de geçerli ancak önümüzdeki aylarda küresel olarak geçerli olacaktır.

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