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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass abone sayısı iki yıl sonra ilk kez açıklandı

    Microsoft, ilginç bir şekilde Xbox Game Pass hizmetinin abone sayılarını açıklamada ağzı sıkı davranıyor. Firma uzunca bir aradan sonra ile defa Xbox Game Pass abone sayısını açıkladı.
    Xbox Game Pass abone sayısı iki yıl sonra ilk kez açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kısa bir süre önce uzunca bir aradan sonra ile defa Xbox Game Pass abone sayısını açıkladı. Yazılım devi en sonra Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı satın alacağını duyurduğu sırada Xbox Game Pass abone sayılarını açıklamıştı. O tarihten bu yana Xbox Game Pass abone sayısı yüzde 36 artarak 34 milyon aboneye ulaştı.

    Xbox Game Pass abone sayısı 36 milyon oldu

    Ocak 2022'de Xbox Game Pass abone sayısı 25 milyon seviyesindeydi. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında bu sayı yüzde 36 artarak 34 milyon kişiye ulaştı. Microsoft bu duyuruyu 4 oyunun PS5’e geleceğini açıkladığı sırada yaptı.

    Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer daha önce Xbox Game Pass’in PC tarafında hızla büyüdüğünü ancak konsol tarafında büyümenin yavaşladığını söylemişti. Bu esasında doğal, zira konsol tarafı doyum seviyesine yaklaşmış durumda.

    Öte yandan 34 milyon abone iyi bir rakam olsa da hedeflerden çok uzak. Microsoft'un 2030 yılına kadar 100 milyon Xbox Game Pass abonesine ulaşmak gibi iddialı bir hedefi bulunuyor. Ayrıca Xbox Series S / X konsollarının PS5 donanımı kadar iyi satmadığı da bir gerçek (54,8 milyona karşın 27 milyon adet). Bu arada Microsoft, geçen yıl Xbox Live Gold abonelerini Xbox Game Pass Core'a dönüştürmeye başladı. Bu 34 milyonun içerisine onlar da dahil.

    Tüm bunlara ek olarak Spencer ve Microsoft da herkesi Game Pass abonesi yapma amacını taşımıyor. Spencer, “Amacımız herkesi Game Pass abonesi yapmak değil. Birçok kez içerik ve hizmet gelirlerimizin belki yüzde 10-15'inin abone geliri olduğunu söyledim. Game Pass bugün bizim için iyi bir iş, ancak hiçbir şekilde 'Tamam, herkesin Game Pass abonesi olması gerekiyor' şeklinde bir planımız yok.” ifadelerini kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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