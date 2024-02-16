Tam Boyutta Gör Microsoft, kısa bir süre önce uzunca bir aradan sonra ile defa Xbox Game Pass abone sayısını açıkladı. Yazılım devi en sonra Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı satın alacağını duyurduğu sırada Xbox Game Pass abone sayılarını açıklamıştı. O tarihten bu yana Xbox Game Pass abone sayısı yüzde 36 artarak 34 milyon aboneye ulaştı.

Xbox Game Pass abone sayısı 36 milyon oldu

Ocak 2022'de Xbox Game Pass abone sayısı 25 milyon seviyesindeydi. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında bu sayı yüzde 36 artarak 34 milyon kişiye ulaştı. Microsoft bu duyuruyu 4 oyunun PS5’e geleceğini açıkladığı sırada yaptı.

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer daha önce Xbox Game Pass’in PC tarafında hızla büyüdüğünü ancak konsol tarafında büyümenin yavaşladığını söylemişti. Bu esasında doğal, zira konsol tarafı doyum seviyesine yaklaşmış durumda.

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Öte yandan 34 milyon abone iyi bir rakam olsa da hedeflerden çok uzak. Microsoft'un 2030 yılına kadar 100 milyon Xbox Game Pass abonesine ulaşmak gibi iddialı bir hedefi bulunuyor. Ayrıca Xbox Series S / X konsollarının PS5 donanımı kadar iyi satmadığı da bir gerçek (54,8 milyona karşın 27 milyon adet). Bu arada Microsoft, geçen yıl Xbox Live Gold abonelerini Xbox Game Pass Core'a dönüştürmeye başladı. Bu 34 milyonun içerisine onlar da dahil.

Tüm bunlara ek olarak Spencer ve Microsoft da herkesi Game Pass abonesi yapma amacını taşımıyor. Spencer, “Amacımız herkesi Game Pass abonesi yapmak değil. Birçok kez içerik ve hizmet gelirlerimizin belki yüzde 10-15'inin abone geliri olduğunu söyledim. Game Pass bugün bizim için iyi bir iş, ancak hiçbir şekilde 'Tamam, herkesin Game Pass abonesi olması gerekiyor' şeklinde bir planımız yok.” ifadelerini kullanıyor.

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Xbox Game Pass abone sayısı iki yıl sonra ilk kez açıklandı