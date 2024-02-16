Xbox Game Pass abone sayısı iki yıl sonra ilk kez açıklandı

Xbox Game Pass abone sayısı 36 milyon oldu
Ocak 2022'de Xbox Game Pass abone sayısı 25 milyon seviyesindeydi. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında bu sayı yüzde 36 artarak 34 milyon kişiye ulaştı. Microsoft bu duyuruyu 4 oyunun PS5’e geleceğini açıkladığı sırada yaptı.
Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer daha önce Xbox Game Pass’in PC tarafında hızla büyüdüğünü ancak konsol tarafında büyümenin yavaşladığını söylemişti. Bu esasında doğal, zira konsol tarafı doyum seviyesine yaklaşmış durumda.
Öte yandan 34 milyon abone iyi bir rakam olsa da hedeflerden çok uzak. Microsoft'un 2030 yılına kadar 100 milyon Xbox Game Pass abonesine ulaşmak gibi iddialı bir hedefi bulunuyor. Ayrıca Xbox Series S / X konsollarının PS5 donanımı kadar iyi satmadığı da bir gerçek (54,8 milyona karşın 27 milyon adet). Bu arada Microsoft, geçen yıl Xbox Live Gold abonelerini Xbox Game Pass Core'a dönüştürmeye başladı. Bu 34 milyonun içerisine onlar da dahil.
Tüm bunlara ek olarak Spencer ve Microsoft da herkesi Game Pass abonesi yapma amacını taşımıyor. Spencer, “Amacımız herkesi Game Pass abonesi yapmak değil. Birçok kez içerik ve hizmet gelirlerimizin belki yüzde 10-15'inin abone geliri olduğunu söyledim. Game Pass bugün bizim için iyi bir iş, ancak hiçbir şekilde 'Tamam, herkesin Game Pass abonesi olması gerekiyor' şeklinde bir planımız yok.” ifadelerini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.