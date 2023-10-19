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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass fiyatları Türkiye’de tekrardan zamlanabilir!

    Microsoft’un Activision Blizzard satın alımından sonra Xbox Game Pass fiyatı Türkiye’de bir kez daha zamlanabilir. Xbox Game Pass için yeni zammın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
    Xbox Game Pass fiyatları Türkiye’de tekrardan zamlanabilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bir süre önce büyük bir satın alımı tamamlayarak Activision Blizzard’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Xbox Game Pass fiyatı Türkiye’de bir kez daha zamlanabilir. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen Game Pass abonelik fiyatlarının yakında zamlanması bekleniyor.

    Xbox Game Pass fiyatları zamlanabilir

    Xbox Game Pass fiyatları Türkiye’de tekrardan zamlanabilir Tam Boyutta Gör
    Xbox’ın resmi Türkiye sitesindeki abonelik paketleri için an itibariyle “Teklifin süresi 12 gün içinde dolacak” ibaresi eklenmiş durumda. Bu uyarı tüm paketlere eklenmiş, haliyle tüm paketlerde bir zam bekleniyor. Hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz haziran ayında gelen büyük zam öncesinde de benzer bir şey olmuştu. Dolayısıyla 12 gün sonra, yani 31 Ekim tarihinde Xbox fiyatları Türkiye’de yeniden artabilir.

    Şimdilik fiyatların ne kadar yükseleceği veya gerçekten bir zam olup olmayacağı kesin değil. An itibariyle Xbox Game Pass fiyatları şu şekilde:

    • Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL
    • PC Game Pass: 79,99 TL
    • Xbox Game Pass Core: 79,99 TL
    • Xbox Game Pass için Console: 79,99 TL

    Xbox patronu, zam sinyali vermişti

    Son zammının ardından Xbox üyelik ücretleri neredeyse yüzde 170 oranında artmıştı. O dönemdeki dolar kuru 24 TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle ise kur 28 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu bilgilere ek olarak geçtiğimiz haftalarda Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı bir etkinlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtmişti. Dolayısıyla bir zam gelmesi zaten bekleniyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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