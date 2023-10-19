Tam Boyutta Gör Microsoft, bir süre önce büyük bir satın alımı tamamlayarak Activision Blizzard’ı bünyesine katmıştı. Bunun üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen Xbox Game Pass fiyatı Türkiye’de bir kez daha zamlanabilir. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen Game Pass abonelik fiyatlarının yakında zamlanması bekleniyor.

Xbox Game Pass fiyatları zamlanabilir

Tam Boyutta Gör Xbox’ın resmi Türkiye sitesindeki abonelik paketleri için an itibariyle “Teklifin süresi 12 gün içinde dolacak” ibaresi eklenmiş durumda. Bu uyarı tüm paketlere eklenmiş, haliyle tüm paketlerde bir zam bekleniyor. Hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz haziran ayında gelen büyük zam öncesinde de benzer bir şey olmuştu. Dolayısıyla 12 gün sonra, yani 31 Ekim tarihinde Xbox fiyatları Türkiye’de yeniden artabilir.

Şimdilik fiyatların ne kadar yükseleceği veya gerçekten bir zam olup olmayacağı kesin değil. An itibariyle Xbox Game Pass fiyatları şu şekilde:

Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL

PC Game Pass: 79,99 TL

Xbox Game Pass Core: 79,99 TL

Xbox Game Pass için Console: 79,99 TL

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Xbox patronu, zam sinyali vermişti

Son zammının ardından Xbox üyelik ücretleri neredeyse yüzde 170 oranında artmıştı. O dönemdeki dolar kuru 24 TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle ise kur 28 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu bilgilere ek olarak geçtiğimiz haftalarda Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı bir etkinlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtmişti. Dolayısıyla bir zam gelmesi zaten bekleniyordu.

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Xbox Game Pass fiyatları Türkiye’de tekrardan zamlanabilir