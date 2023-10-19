Xbox Game Pass fiyatları Türkiye’de tekrardan zamlanabilir!

Xbox Game Pass fiyatları zamlanabilir
Şimdilik fiyatların ne kadar yükseleceği veya gerçekten bir zam olup olmayacağı kesin değil. An itibariyle Xbox Game Pass fiyatları şu şekilde:
- Xbox Game Pass Ultimate: 120,99 TL
- PC Game Pass: 79,99 TL
- Xbox Game Pass Core: 79,99 TL
- Xbox Game Pass için Console: 79,99 TL
Xbox patronu, zam sinyali vermişti
Son zammının ardından Xbox üyelik ücretleri neredeyse yüzde 170 oranında artmıştı. O dönemdeki dolar kuru 24 TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle ise kur 28 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu bilgilere ek olarak geçtiğimiz haftalarda Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı bir etkinlikte Xbox Game Pass fiyatlarında yeniden bir artış yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna bunun kaçınılmaz olduğunu ve yakın gelecekte bir zam yapmak zorunda kalacaklarını belirtmişti. Dolayısıyla bir zam gelmesi zaten bekleniyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.