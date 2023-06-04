Xbox Games Showcase 11 Haziran'da başlıyor: İşte Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar

Tam Boyutta Gör 11 Haziran'da Xbox yıllık oyun tanıtımına ev sahipliği yapacak ve her yıl olduğu gibi Xbox Game Pass için yapılacak açıklamaları birçok oyuncu merakla beklemekte. Yıl içinde yayınlanacak birçok oyunu açıklaması son derece muhtemel. Xbox, 2022'deki bir önceki yaz vitrini için de benzer bir strateji kullanmıştı. Zira Xbox Game Pass oyunlarının birçoğu söz verilen tarihlerde piyasaya sürülmemiş olsa da, yine de güçlü bir pazarlama taktiği olduğu düşünülebilir.

Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar

Yaklaşan Xbox Games Showcase'in içeriği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, ortaya çıkması neredeyse garanti olan birkaç oyun var. Forza Motorsport bunlardan biri ve bu yaklaşan etkinlikte 2023 çıkış tarihini alabilecek bir oyun. Uzun zamandır beklenen Fable'ın yeniden başlatılmasının da bir görünüm kazanacağı söyleniyor.

Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Haziran 2023 2 gün önce eklendi

Obsidian'ın yeni gizemli RPG'si, Avowed da Xbox'ın 11 Haziran'daki Showcase'i için muhtemel bir aday, ayrıca Lies of P haberi de gelebilir. Zira en erken Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanmakta. Xbox ayrıca Bethesda'nın merakla beklenen Starfield oyununun Xbox Games Showcase'in hemen ardından kendi özel gösterimini yapacağını da doğruladı.

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Xbox Games Showcase 11 Haziran'da başlıyor