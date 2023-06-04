Xbox Games Showcase 11 Haziran'da başlıyor: İşte Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar

Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar
Yaklaşan Xbox Games Showcase'in içeriği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, ortaya çıkması neredeyse garanti olan birkaç oyun var. Forza Motorsport bunlardan biri ve bu yaklaşan etkinlikte 2023 çıkış tarihini alabilecek bir oyun. Uzun zamandır beklenen Fable'ın yeniden başlatılmasının da bir görünüm kazanacağı söyleniyor.
Obsidian'ın yeni gizemli RPG'si, Avowed da Xbox'ın 11 Haziran'daki Showcase'i için muhtemel bir aday, ayrıca Lies of P haberi de gelebilir. Zira en erken Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanmakta. Xbox ayrıca Bethesda'nın merakla beklenen Starfield oyununun Xbox Games Showcase'in hemen ardından kendi özel gösterimini yapacağını da doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)