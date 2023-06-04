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    Xbox Games Showcase 11 Haziran'da başlıyor: İşte Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar

    11 Haziran'da gerçekleşecek olan Xbox Games Showcase etkinliğini birçok oyuncu dört gözle bekliyor. İşte sızıntılara göre Game Pass'e gelebilecek olan oyunlar ise şöyle:
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    Xbox Games Showcase 11 Haziran'da başlıyor Tam Boyutta Gör
    11 Haziran'da Xbox yıllık oyun tanıtımına ev sahipliği yapacak ve her yıl olduğu gibi Xbox Game Pass için yapılacak açıklamaları birçok oyuncu merakla beklemekte. Yıl içinde yayınlanacak birçok oyunu açıklaması son derece muhtemel. Xbox, 2022'deki bir önceki yaz vitrini için de benzer bir strateji kullanmıştı. Zira Xbox Game Pass oyunlarının birçoğu söz verilen tarihlerde piyasaya sürülmemiş olsa da, yine de güçlü bir pazarlama taktiği olduğu düşünülebilir.

    Game Pass'e gelmesi muhtemel oyunlar

    Yaklaşan Xbox Games Showcase'in içeriği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, ortaya çıkması neredeyse garanti olan birkaç oyun var. Forza Motorsport bunlardan biri ve bu yaklaşan etkinlikte 2023 çıkış tarihini alabilecek bir oyun. Uzun zamandır beklenen Fable'ın yeniden başlatılmasının da bir görünüm kazanacağı söyleniyor.

    Obsidian'ın yeni gizemli RPG'si, Avowed da Xbox'ın 11 Haziran'daki Showcase'i için muhtemel bir aday, ayrıca Lies of P haberi de gelebilir. Zira en erken Ağustos ayında piyasaya sürülmesi planlanmakta. Xbox ayrıca Bethesda'nın merakla beklenen Starfield oyununun Xbox Games Showcase'in hemen ardından kendi özel gösterimini yapacağını da doğruladı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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