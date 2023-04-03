Xbox için daha ucuz depolama genişletme kartı geliyor: Üretici Seagate değil!

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsolları için genişletilebilir depolamayı destekliyor ancak şu anda depolama genişletme kartı satın almak istendiğinde tek seçenek var; Seagate. Ancak, bu değişecek. Western Digital’in yeni Xbox depolama genişletme kartı ünlü e-ticaret sitesinde görüldü.

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Western Digital'in 1TB depolama genişletme kartı ortaya çıktı

Western Digital’in Best Buy’da listelenip kaldırılan Xbox için depolama alanı genişletme kartı 180 dolar fiyat etiketine sahipti. İlk kez Seagate tarafından üretilmeyen Xbox depolama genişletme ürünü gördük.

Microsoft, Xbox depolama genişletme kartlarını üç yıl önce Xbox Series S ve X konsollarıyla çıkardı. 1TB kartın fiyatı; 220 dolardı ve yalnızca Seagate’in kartları mevcuttu. Sonradan 512GB, 2TB seçenekleri de geldi. Kartlar tek bir üreticiden geldiğinden yurt dışı fiyatları bile inanılmaz yüksekti. Western Digital C50 1TB genişletme kartı dahil daha fazla seçeneğin gelmesiyle fiyatlar daha da düşecektir.

Microsoft, Xbox Series X/S konsolları için genişletme kartı ile depolamayı artırmaya izin verirken, Sony, PS5 konsolunda standart M.2. SSD depolama artırma yuvası kullanıyor. PS5, daha yavaş PCIe Gen4 diskleri bile kullanmanıza izin veriyor.

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Xbox için daha ucuz depolama genişletme kartı geliyor