iOS ve Android’deki Xbox mobil uygulamalarına dokunmatik kontroller ekleniyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, iOS ve Android cihazlar için Xbox uygulamalarına dokunmatik kontroller ekliyor. Firma bu hafta Xbox mobil uygulamalarının beta sürümlerinde dokunmatik kontrolleri test etmeye başladı. Böylece Xbox sahiplerinin konsollarını uzaktan kontrol etmelerine ve Bluetooth kontrolcüsü olmadan telefon ve tabletlerde oyun oynamalarına olanak tanımaya başladı.

Xbox uygulamalarında dokunmatik kontrolcü deneyimi

Microsoft'un Xbox Cloud Gaming hizmetinde bulunanlarla aynı olan dokunmatik kontroller, Xbox kullanıcı arayüzünde uzaktan gezinmenize, oyunları açmanıza ve bir kontrol cihazı kullanmanıza gerek kalmadan kendi konsolunuzdan içeriği stream yapmanıza olanak tanıyan bir ekran üstü katman sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Dokunmatik kontroller iyi çalıştığı belirtiliyor. Daha önce bu uzaktan oyun deneyimi için bir Bluetooth kontrol cihazı kullanmanız gerekiyordu. Elbette dokunmatik kontroller bir kontrolcünün verdiği deneyimi ve kolaylığı sağlayamaz ancak bazı senaryolarda işlevsel olabilirler. Microsoft yüzlerce Xbox oyununa özel Xbox dokunmatik kontrolleri ekliyor ve bunlar geçmişte özellikle Hades, Minecraft Dungeons ve Yakuza Like a Dragon gibi oyunlarda popüler oldu. Bunlara ek olarak Microsoft’un dokunmatik kontrolleri beta sürümden ne zaman çıkaracağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor 1 gün önce eklendi

Microsoft aynı zaman Xbox ve oyun tarafında ciddi bir işten çıkarma tufanı da başlatmış durumda. Firma Activision Blizzard ve Xbox markalarında toplamda 1.900 kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

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