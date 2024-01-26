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    Anlık Bildirim

    iOS ve Android’deki Xbox mobil uygulamalarına dokunmatik kontroller ekleniyor

    Yakında Xbox'ınızda uzaktan gezinmek veya oyun oynamak için Bluetooth kontrolcü kullanmanıza gerek kalmayacak. Microsoft, Xbox mobil uygulamalarına dokunmatik kontroller ekliyor.
    Xbox mobil uygulamalarına dokunmatik kontroller ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, iOS ve Android cihazlar için Xbox uygulamalarına dokunmatik kontroller ekliyor. Firma bu hafta Xbox mobil uygulamalarının beta sürümlerinde dokunmatik kontrolleri test etmeye başladı. Böylece Xbox sahiplerinin konsollarını uzaktan kontrol etmelerine ve Bluetooth kontrolcüsü olmadan telefon ve tabletlerde oyun oynamalarına olanak tanımaya başladı.

    Xbox uygulamalarında dokunmatik kontrolcü deneyimi

    Microsoft'un Xbox Cloud Gaming hizmetinde bulunanlarla aynı olan dokunmatik kontroller, Xbox kullanıcı arayüzünde uzaktan gezinmenize, oyunları açmanıza ve bir kontrol cihazı kullanmanıza gerek kalmadan kendi konsolunuzdan içeriği stream yapmanıza olanak tanıyan bir ekran üstü katman sağlıyor.

    Xbox mobil uygulamalarına dokunmatik kontroller ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Dokunmatik kontroller iyi çalıştığı belirtiliyor. Daha önce bu uzaktan oyun deneyimi için bir Bluetooth kontrol cihazı kullanmanız gerekiyordu. Elbette dokunmatik kontroller bir kontrolcünün verdiği deneyimi ve kolaylığı sağlayamaz ancak bazı senaryolarda işlevsel olabilirler. Microsoft yüzlerce Xbox oyununa özel Xbox dokunmatik kontrolleri ekliyor ve bunlar geçmişte özellikle Hades, Minecraft Dungeons ve Yakuza Like a Dragon gibi oyunlarda popüler oldu. Bunlara ek olarak Microsoft’un dokunmatik kontrolleri beta sürümden ne zaman çıkaracağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Microsoft aynı zaman Xbox ve oyun tarafında ciddi bir işten çıkarma tufanı da başlatmış durumda. Firma Activision Blizzard ve Xbox markalarında toplamda 1.900 kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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