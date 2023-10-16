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    Anlık Bildirim

    Xbox Series S daha ucuz versiyonuyla piyasada

    Bu sıralarda yeni bir Xbox konsolu almak isteyenler için Microsoft yeni bir kampanyaya başlıyor. Xbox Series S Starter Bundle daha uygun bir fiyatla avantaj sunmaya çalışacak.
    Xbox Series S Starter Bundle Tam Boyutta Gör
    Konsol savaşlarında her iki rakibinin de gerisinde kalan Microsoft, stokları temizlemek adına önemli bir hamle yapıyor. Xbox Series S konsolu başlangıç paketi altında üstelik daha uygun bir fiyata satışa sunuluyor.

    Xbox Series S Starter Bundle fiyatı nedir?

    Xbox Series S Starter Bundle olarak satılacak olan konsol paketi içerisinde bir adet kontrolcü ve 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate hediyesi barındırıyor. 31 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan paket 300$ fiyat etiketine sahip.

    Gelecek yıl yeni bir Xbox Series S versiyonunun piyasaya sürüleceği iddiaları düşünüldüğünde mantıklı bir hareket gibi duruyor. Zira hali hazırda Xbox Series S konsolu 330$ civarında alıcı buluyor ve bu kampanya da satışları arttıracaktır. Microsoft’un özellikle yeni dönemde Game Pass aboneleri göze alınarak hamle yapacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    bu dosyayı açmaya yetkiniz yok kim gb ister kod motul yağ hangi benzinlikte tyt biyoloji kaç günde biter enjektör temizleyici nasıl kullanılır

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