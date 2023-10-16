Xbox Series S daha ucuz versiyonuyla piyasada

Xbox Series S Starter Bundle fiyatı nedir?
Xbox Series S Starter Bundle olarak satılacak olan konsol paketi içerisinde bir adet kontrolcü ve 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate hediyesi barındırıyor. 31 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan paket 300$ fiyat etiketine sahip.
Gelecek yıl yeni bir Xbox Series S versiyonunun piyasaya sürüleceği iddiaları düşünüldüğünde mantıklı bir hareket gibi duruyor. Zira hali hazırda Xbox Series S konsolu 330$ civarında alıcı buluyor ve bu kampanya da satışları arttıracaktır. Microsoft’un özellikle yeni dönemde Game Pass aboneleri göze alınarak hamle yapacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.