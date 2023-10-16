Xbox Series S daha ucuz versiyonuyla piyasada

Tam Boyutta Gör Konsol savaşlarında her iki rakibinin de gerisinde kalan Microsoft, stokları temizlemek adına önemli bir hamle yapıyor. Xbox Series S konsolu başlangıç paketi altında üstelik daha uygun bir fiyata satışa sunuluyor.

Xbox Series S Starter Bundle fiyatı nedir?

Xbox Series S Starter Bundle olarak satılacak olan konsol paketi içerisinde bir adet kontrolcü ve 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate hediyesi barındırıyor. 31 Ekim tarihinde satışa sunulacak olan paket 300$ fiyat etiketine sahip.

Xbox Game Pass zammına hazır olun 3 hf. önce eklendi

Gelecek yıl yeni bir Xbox Series S versiyonunun piyasaya sürüleceği iddiaları düşünüldüğünde mantıklı bir hareket gibi duruyor. Zira hali hazırda Xbox Series S konsolu 330$ civarında alıcı buluyor ve bu kampanya da satışları arttıracaktır. Microsoft’un özellikle yeni dönemde Game Pass aboneleri göze alınarak hamle yapacağı tahmin ediliyor.

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Xbox Series S Starter Bundle satışa çıkıyor