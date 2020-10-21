Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi

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Bilgisayar ve mobil cihaz dünyasında olduğu gibi konsol dünyasında da artık harici depolama istasyonları vazgeçilmez hale geldi. Bununla birlikte konsol üreticileri tecrübeyi korumak adına bazı gereksinimler belirliyor.

Xbox Series X harici depolama gereksinimleri

Gerek PS5 gerekse de Xbox Series X/S konsolu yüksek hızlı PCIe 4.0 SSD sürücüler ile oyunların kısa sürede indirilmesi veya yüklenmesi gibi imkanlar sunacak. Konsola bağlanan harici depolama aygıtlarının da bu hızların gerisinde kalmaması gerekiyor.

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Xbox Series X/S konsolu için Seagate tarafından özel yuvasına takılabilen kompakt boyutlarda ve çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı. Mevcut USB depolama istasyonunu bağlamak isteyenler için de Microsoft gereksinimleri hazırlamış durumda.

Xbox Series X/S konsolu için gereksinimleri duyuran Microsoft en düşük USB 3.0 bağlantısı ve 128GB depolama kapasitesi istiyor. Bunların daha altında USB depolama kullanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.

Belirlenen gereksinimler karşılanmıyorsa oyuncuların yeni bir depolama istasyonu alması zorunlu olacak ancak üst düzey tecrübenin kesintiye uğramaması için belirli masrafları da göze almak gerekiyor.

https://www.techpowerup.com/273573/xbox-series-x-external-storage-requirements-confirmed-usb-3-0-128-gb

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