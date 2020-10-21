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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi

    Xbox Series X ve S konsollarınıza harici bellek eklemek istediğinizde Microsoft’un belirlediği gereksinimleri dikkate almanız gerek aksi takdirde kullanamayabilirsiniz.
    1 gün
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    Oyun Konsolları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi
    Tam Boyutta Gör

    Bilgisayar ve mobil cihaz dünyasında olduğu gibi konsol dünyasında da artık harici depolama istasyonları vazgeçilmez hale geldi. Bununla birlikte konsol üreticileri tecrübeyi korumak adına bazı gereksinimler belirliyor.

    Xbox Series X harici depolama gereksinimleri

    Gerek PS5 gerekse de Xbox Series X/S konsolu yüksek hızlı PCIe 4.0 SSD sürücüler ile oyunların kısa sürede indirilmesi veya yüklenmesi gibi imkanlar sunacak. Konsola bağlanan harici depolama aygıtlarının da bu hızların gerisinde kalmaması gerekiyor.

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    Xbox Series X/S konsolu için Seagate tarafından özel yuvasına takılabilen kompakt boyutlarda ve çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı. Mevcut USB depolama istasyonunu bağlamak isteyenler için de Microsoft gereksinimleri hazırlamış durumda.

    Xbox Series X/S konsolu için gereksinimleri duyuran Microsoft en düşük USB 3.0 bağlantısı ve 128GB depolama kapasitesi istiyor. Bunların daha altında USB depolama kullanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.

    Belirlenen gereksinimler karşılanmıyorsa oyuncuların yeni bir depolama istasyonu alması zorunlu olacak ancak üst düzey tecrübenin kesintiye uğramaması için belirli masrafları da göze almak gerekiyor.



    https://www.techpowerup.com/273573/xbox-series-x-external-storage-requirements-confirmed-usb-3-0-128-gb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ctntas 1 gün en beğenilen
    Nasıl salak bir haberlan bu. Başlıkta depolama gereksinimleri açıkladı diyor ama yazıda açıklanmıyor
    Yanıtla +15
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    Evil.Morty 1 gün
    "Seagate Storage Expansion Card. The 1TB model costs $220 in the U.S."
    "Corsair Force Series MP600 1TB Gen4 PCIe X4 NVMe $210"

    "çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı"

    Normal satılan yüksek hızlı ssdler ile aynı fiyatta. Hatta bazılarından daha da ucuz.
    "Seagate Storage Expansion Card. The 1TB model costs $220 in the U.S." "Corsair Force Series MP600 1TB Gen4 PCIe X4 NVMe $210" "çok hızlı NVMe SSD s...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywalkerx 1 gün
    Fahiş vergiler sebebi ile Türk gençlerinin asla alamayacağı bir cihaz daha..
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    emre1393 (Emre K......) 1 gün
    usb 3.0 kullanan 128gb üzeri herhangi bir depolama aracını kullanabilirsiniz.

    digital foundry'nin hdd, sata ssd, nvme ssd ve kartuş (xbox'a özel) ssd hızını karşılaştırdığı videoyu youtube'da izleyebilirsiniz.

    2 Yanıt Yanıtla
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    tr1990 1 gün emre1393
    Yeni nesil oyunları usb 3.0 hdd üzerinden oynatabilecek mi bilginiz varmı
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 gün emre1393
    Bu video geriye uyumluluktaki performansı test ediyor. Velocity mimarisinden faydalanmak için ya dahili SSD'yi kullanacağız ya da Seagate'in kartını alacağız.

    DF'de o yüzden Back-Compt oyunlar zaten Velocity desteklemiyor diye bu videoyu yapmış.

    https://news.xbox.com/en-us/2020/07/14/a-closer-look-at-xbox-velocity-architecture/
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    ctntas 1 gün en beğenilen
    Nasıl salak bir haberlan bu. Başlıkta depolama gereksinimleri açıkladı diyor ama yazıda açıklanmıyor
    Yanıtla +15
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    Evil.Morty 1 gün
    "Seagate Storage Expansion Card. The 1TB model costs $220 in the U.S."
    "Corsair Force Series MP600 1TB Gen4 PCIe X4 NVMe $210"

    "çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı"

    Normal satılan yüksek hızlı ssdler ile aynı fiyatta. Hatta bazılarından daha da ucuz.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 gün Evil.Morty
    Hacım 220dolar 1750 yapıyor saf fiyatı bunun vergisi kdv si ötv kar marjı derken aynı kalmaz be Bence.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ekrem71 (ekrem ekrem) 1 gün Evil.Morty
    Storage Expansion bizde çok pahalı olur. Elinde en az 128GB ve USB 3.0 bir harici diskin varsa kullanabilirsin ve paranı kurtarırsın
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 gün
    Vallaha yeni nesil konsol alsam yükleme süresi, müresi umrumda olmaz. Takarım 2 tb hdd istediğim gibi kullanırım. Tabii bu sadece hayal.
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