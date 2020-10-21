Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi

Bilgisayar ve mobil cihaz dünyasında olduğu gibi konsol dünyasında da artık harici depolama istasyonları vazgeçilmez hale geldi. Bununla birlikte konsol üreticileri tecrübeyi korumak adına bazı gereksinimler belirliyor.
Xbox Series X harici depolama gereksinimleri
Gerek PS5 gerekse de Xbox Series X/S konsolu yüksek hızlı PCIe 4.0 SSD sürücüler ile oyunların kısa sürede indirilmesi veya yüklenmesi gibi imkanlar sunacak. Konsola bağlanan harici depolama aygıtlarının da bu hızların gerisinde kalmaması gerekiyor.İlginizi Çekebilir Xbox Series S fiyatı resmiyet kazandı
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Xbox Series X/S konsolu için Seagate tarafından özel yuvasına takılabilen kompakt boyutlarda ve çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı. Mevcut USB depolama istasyonunu bağlamak isteyenler için de Microsoft gereksinimleri hazırlamış durumda.
Xbox Series X/S konsolu için gereksinimleri duyuran Microsoft en düşük USB 3.0 bağlantısı ve 128GB depolama kapasitesi istiyor. Bunların daha altında USB depolama kullanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.
Belirlenen gereksinimler karşılanmıyorsa oyuncuların yeni bir depolama istasyonu alması zorunlu olacak ancak üst düzey tecrübenin kesintiye uğramaması için belirli masrafları da göze almak gerekiyor.
https://www.techpowerup.com/273573/xbox-series-x-external-storage-requirements-confirmed-usb-3-0-128-gb Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
"Corsair Force Series MP600 1TB Gen4 PCIe X4 NVMe $210"
"çok hızlı NVMe SSD sürücüler geliştirildi ancak bunlar oldukça pahalı"
Normal satılan yüksek hızlı ssdler ile aynı fiyatta. Hatta bazılarından daha da ucuz.