Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu

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Yeni nesil Xbox Series X konsolu için Microsoft yoğun bir çalışma sürdürürken katma değer oluşturacak yeni özelliklerin de birbir duyurusu yapılıyor. Önceki nesillere destek ve katlanarak artan performans anında ses konusu da ön planda.

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Bang & Olufsen dokunuşu

Dünyaca ünlü ses sistemleri üreticilerinden Bang & Olufsen, yaptığı açıklamada Microsoft ile üst seviye ses tecrübesi konusunda iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında Xbox destekli premium ses donanımları planlanıyor.

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İş birliği konusunda net detaylar verilmemiş ancak gelecek dönemde piyasaya çıkacak B&O oyuncu ses donanımlarının Designed for Xbox logosuna sahip olacağı ve akıcı bağlantı imkanı sunacağı ifade ediliyor. Yani yakın dönemde Xbox Series X konsoluna yönelik Bang & Olufsen marka oyuncu kulaklıkları göreceğiz.

Bunun haricinde Xbox Series X konsolunun ses donanımı için Bang & Olufsen tarafında nasıl bir çalışma yapılacak merak konusu. Özel bir ses optimizasyonu bu tarafta çok sürpriz olmayacaktır.

https://wccftech.com/bang-olufsen-partners-with-xbox-to-create-high-end-audio-gaming-hardware/

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