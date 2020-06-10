Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu

    Xbox Series X konsolu ile birlikte özel ses optimizasyonlarına sahip Bang&Olufsen oyuncu kulaklıkları da piyasada olacak. Konsol donanımı tarafında ne olacak şimdilik bilinmiyor.
    41 dk.
    224
    36
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil Xbox Series X konsolu için Microsoft yoğun bir çalışma sürdürürken katma değer oluşturacak yeni özelliklerin de birbir duyurusu yapılıyor. Önceki nesillere destek ve katlanarak artan performans anında ses konusu da ön planda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Series X tüm önceki nesillerle uyumlu olacak

    Bang & Olufsen dokunuşu

    Dünyaca ünlü ses sistemleri üreticilerinden Bang & Olufsen, yaptığı açıklamada Microsoft ile üst seviye ses tecrübesi konusunda iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında Xbox destekli premium ses donanımları planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Command & Conquer Remastered Collection satışa çıktı"

    İş birliği konusunda net detaylar verilmemiş ancak gelecek dönemde piyasaya çıkacak B&O oyuncu ses donanımlarının Designed for Xbox logosuna sahip olacağı ve akıcı bağlantı imkanı sunacağı ifade ediliyor. Yani yakın dönemde Xbox Series X konsoluna yönelik Bang & Olufsen marka oyuncu kulaklıkları göreceğiz.

    Bunun haricinde Xbox Series X konsolunun ses donanımı için Bang & Olufsen tarafında nasıl bir çalışma yapılacak merak konusu. Özel bir ses optimizasyonu bu tarafta çok sürpriz olmayacaktır.



    https://wccftech.com/bang-olufsen-partners-with-xbox-to-create-high-end-audio-gaming-hardware/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. ADATA’dan fiyat-performansa oynayan XPG Primer oyuncu faresi 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu Sonraki Türkiye'den Avrupa'nın 7 farklı şehrine uçuşlar yarın başlıyor 1 sa. Yerli bir girişim daha yurtdışına satıldı 2 sa. Elektrikli BMW iX3'ün ilk resmi fotoğrafları üretim bandından geldi 2 sa. Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı 3 sa. Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz 4 sa. Yeni Skoda Octavia Scout tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 5 sa. Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı 5 sa. Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu 6 sa. 81 ilde koronavirüs antikor testleri başlıyor 8 sa. Excalibur E600 masa üstü modeli yeni seçeneklerle karşınızda 9 sa. 2020’de e-ticaret sitelerinde en çok aratılan kelimeler neler? 17 sa. Rainbow Six Siege'i bu hafta ücretsiz deneyin 18 sa. Manyetik alan ile çalışan beyin implantı geliştirildi 18 sa. Porsche'nin yeni nesil V8 motor su pompalarını Türk firma üretecek 19 sa. 8TB kapasiteli Samsung 870 QVO SATA SSD modeli satışa çıktı 19 sa. Xiaomi Mi Laser Projector 1S 4K tanıtıldı 20 sa. Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds X, Samsung'un uygulamasında görüldü 20 sa. OnePlus Z'nin tanıtım tarihi sızdırıldı 20 sa. Logitech G513 Carbon Mekanik Oyuncu Klavyesi | İnceleme 21 sa. Sinemaların açılacağı tarih belli oldu! Cumhurbaşkanı'ndan açıklama Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi