Xbox Series X resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

Microsoft'un heyecanla beklenen yeni nesil konsolu Xbox Series X'in fiyatı ve çıkış tarihi nihayet resmiyet kazandı. Yapılan açıklamalara göre Xbox Series X konsolu 10 Kasım tarihinde 499 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Konsolun Türkiye çıkış tarihi henüz kesinlik kazanmadı.

Microsoft ayrıca Xbox Series X için Xbox All Access servisini de duyurdu. Xbox All Access sayesinde Series X konsolu ayda 35 dolar ödenerek 24 ay taksitle satın alınabilecek. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil olacak. Xbox All Access'te Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Xbox All Access şu an için 12 ülkede servise sunuluyor. Bu ülkelere tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye dahil değil. 2021'de daha fazla ülkeye açılma planı var.

En güçlü konsol ve dört jenerasyonda oyunculuk

Microsoft tarafından "en güçlü oyun konsolu" olarak lanse edilen Xbox Series X; 12,15 TFlops grafik gücü sunan AMD RDNA 2 GPU, 8-çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 16GB GDDR6 RAM ve 1 TB'lık NVME SSD gibi etkileyici donanımlarıyla dikkat çekiyor. Series X, rakibi PlayStation 5'e (10,28 TFlops) oranla önemli ölçüde daha hızlı bir grafik birimine sahip.

Xbox Series X'in ayrıca geriye uyumluluk yetenekleri de oldukça etkileyici. Daha önce de açıklandığı gibi Series X, önceki üç jenerasyonun (Xbox, Xbox 360, Xbox One) tüm oyunları için geriye uyumluluğa sahip olacak. Microsoft ayrıca bu yıl içerisinde Xbox Series X için optimize edilmiş 50'den fazla yeni oyunun çıkacağını ve ayrıca hali hazırda piyasada olan 40'tan fazla oyunun da Xbox Series X için optimize edileceğini duyurdu.

Series X konsolu ayrıca 120FPS desteği, hızlı yükleme süreleri, ray tracing ve Hızlı Devam Etme (Quick Resume) gibi özelliklere de sdahip.

Xbox Series X'in Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

