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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

    Xbox Series X, 10 Kasım'da 499 dolarlık fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirecek. Ön siparişler 22 Eylül'de açılıyor. Türkiye'yle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Series X resmi çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

    Microsoft'un heyecanla beklenen yeni nesil konsolu Xbox Series X'in fiyatı ve çıkış tarihi nihayet resmiyet kazandı. Yapılan açıklamalara göre Xbox Series X konsolu 10 Kasım tarihinde 499 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Konsolun Türkiye çıkış tarihi henüz kesinlik kazanmadı.

    Microsoft ayrıca Xbox Series X için Xbox All Access servisini de duyurdu. Xbox All Access sayesinde Series X konsolu ayda 35 dolar ödenerek 24 ay taksitle satın alınabilecek. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil olacak. Xbox All Access'te Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi. Xbox All Access şu an için 12 ülkede servise sunuluyor. Bu ülkelere tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye dahil değil. 2021'de daha fazla ülkeye açılma planı var.

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    En güçlü konsol ve dört jenerasyonda oyunculuk

    Microsoft tarafından "en güçlü oyun konsolu" olarak lanse edilen Xbox Series X; 12,15 TFlops grafik gücü sunan AMD RDNA 2 GPU, 8-çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 16GB GDDR6 RAM ve 1 TB'lık NVME SSD gibi etkileyici donanımlarıyla dikkat çekiyor. Series X, rakibi PlayStation 5'e (10,28 TFlops) oranla önemli ölçüde daha hızlı bir grafik birimine sahip.

    Xbox Series X'in ayrıca geriye uyumluluk yetenekleri de oldukça etkileyici. Daha önce de açıklandığı gibi Series X, önceki üç jenerasyonun (Xbox, Xbox 360, Xbox One) tüm oyunları için geriye uyumluluğa sahip olacak. Microsoft ayrıca bu yıl içerisinde Xbox Series X için optimize edilmiş 50'den fazla yeni oyunun çıkacağını ve ayrıca hali hazırda piyasada olan 40'tan fazla oyunun da Xbox Series X için optimize edileceğini duyurdu.

    Series X konsolu ayrıca 120FPS desteği, hızlı yükleme süreleri, ray tracing ve Hızlı Devam Etme (Quick Resume) gibi özelliklere de sdahip.

    Xbox Series X'in Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.



    https://www.vg247.com/2020/09/09/xbox-series-x-price-launch-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün en beğenilen
    Ne kadar güzel ve uygun bir fiyat. Hele taksit seçeneği gerçekten şaka gibi. Keşke 18 yıl önceye dönebilsek de biz de rahat rahat alabilsek. Doların 1,20 tl olduğu günlerde alım gücümüz ne yüksekti yaa. Şimdi rezil ettiler alım gücümüzü de her şeyi de !
    Ne kadar güzel ve uygun bir fiyat. Hele taksit seçeneği gerçekten şaka gibi. Keşke 18 yıl önceye dönebilsek de biz de rahat rahat alabilsek. Doların 1,20 tl old...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 1 gün
    Alacak arkadaşlar şimdiden 8.000 TL civarı parayı hazırlasın derim.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün
    Bu fiyat Sony'nin canını sıkabilir gibi geliyor.
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    arion (Onur Torun) 1 gün
    Xbox All Access eğer Türkiye'de uygulanırsa satışları daha da artacaktır. Hiçbir kredi kartına bu kadar taksit yok ayrıca ülkedeki birçok ebeveyn total fiyatı çok yüksek diye konsol almaktan kaçınıyor.



    Hem aylık ödeyip hem de oyunlara erişebilme imkanı herkes için karar verici bir etken olacaktır.
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    gerdik (afff fafafafs) 5 sa. arion
    Fiyatı tr'ye uyarlanırsa tabii gamepass aylık 14 dolara denk geliyor 24 ayda
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün
    Şimdi bu konsollar dolar üzerinden değil de euro üzerinden mi geliyor Türkiye'ye?
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün Furkooo85
    Evet konsollar ve oyunları euro üzerin den hesaplanarak geliyor
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 gün
    Üzüldüm
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 gün en beğenilen
    Ne kadar güzel ve uygun bir fiyat. Hele taksit seçeneği gerçekten şaka gibi. Keşke 18 yıl önceye dönebilsek de biz de rahat rahat alabilsek. Doların 1,20 tl olduğu günlerde alım gücümüz ne yüksekti yaa. Şimdi rezil ettiler alım gücümüzü de her şeyi de !
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    serafon 2 gün gokhanvai
    O sadece bir illüzyon veya rüyaydı şimdi gerçeklere döndün. Aslında şu durum çok iyi, keşke bu seviyelerde kalsa buradan güçlenerek ilerleyebileceğimiz bir taban olsa. Sizin hayatın farkına varmanız reklamlara denk gelmiş sanırım.
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