Xbox Series X ve S kontrolcüsü cihazlar arasında kolay geçiş yapabiliyor

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Konsolların kendisi kadar kontrolcülerinin de yıllar içerisinde geliştiğini söyleyebiliriz. Bir dönem sadece konsola özgü olan kontrolcüler kablosuz özgürlük kazandıktan sonra diğer cihazlara da uyumlu hale geldi. Diğer cihazlarda belirli seviyede hissiyat sunan kontrolcüler şimdi akıcı geçişi de destekliyor.

Xbox Series X ve S kontrolcüsü

Xbox Series X ve S konsollarının kullanım kılavuzlarında yer almadığı belirtilen kullanışlı bir özellik Microsoft çalışanı tarafından ortaya çıkarıldı. Kontrolcü mobil ve masa üstü cihazlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

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Xbox Series kontrolcüsü bilindiği üzere önceki nesillere, Android cihazlara ve Windows bilgisayarlara uyum sağlayabiliyor. Paylaşıma göre eşleştiği cihazlar arasında tek tuşla geçiş yapabiliyor.

Kontrolcünün ön kısmında bulunan Bağlan tuşuna basılı tutmanız halinde Xbox konsolundan bir önceki bağlı olduğu cihaza geçiş yapabiliyorsunuz. Bu esnada Xbox simgesi 2-3 saniye boyunca yanıp-sönüyor. Eğer tuşa ardı ardına iki kere basarsanız bu kez Xbox profilinize geri dönüyor. Yine bu esnada Xbox simgesi bir kere yanıp-sönüyor.

Özellikle Fornite gibi konsol, masa üstü ve mobilden oynadığınız oyunlarda konsol kontrolcülerinin çok işe yaradığını söylemek mümkün. Hızlı geçiş sayesinde de artık anlık olarak cihaz değiştirebileceksiniz.

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