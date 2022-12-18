Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

Tam Boyutta Gör DxOMark tarafından yayımlanan testler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor. Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro bir kamera karşılaştırması için bir araya getirildi ve bu ikili bazı fotoğraflar ile videolar çekti.

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Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması

Bu iki model ülkemizde satılıyor. Xiaomi'nin bu ürünü 31 Aralık 2021 tarihinde satışa sunuldu. Apple'ın Pro modeli ise 14 Eylül 2021'de kullanıcıların karşısına çıktı. Aralarında çıkış tarihi bakımından sadece üç ay olan bu akıllı telefonlar DxOMark tarafından karşılaştırıldı. Biz de sizin için yayımlanan ilgili verileri derledik.

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Xiaomi 12 Pro kamera testi 📱

Ana kamera özellikleri:

Birincil kamera: 50 MP 1/1,28" sensör, 1,22 μm piksel, f/1,9 diyaframlı 24 mm'lik lens, Dual Pixel PDAF, OIS (optik görüntü sabitleme)

Ultra geniş açılı kamera: 50 MP sensör, f/2,2 diyafram açıklığına sahip olan 14 mm'lik lens

Tele kamera: 50 MP sensör, f/1,9 diyaframlı 48 mm'lik lens, PDAF

Video: 24 FPS & 8K, 60 FPS'ye kadar 4K, 60 FPS'ye kadar 1080p: 4K / 60 FPS eşliğinde test edildi.

Puanlama:

DxOMark puanı: 129

Fotoğraf: 136

Bokeh: 70

Ön izleme: 70

Yakınlaştırma: 102

Video: 125

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iPhone 13 Pro kamera testi 📲

Birincil kamera: 12 MP sensör, 1.9 µm piksel, f/1,5 diyaframlı 26 mm'lik lens, sensör shift OIS, Dual Pixel AF

Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/1,8 diyaframlı 13 mm'lik lens, PDAF, 2 cm makro kamera

Tele kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm'lik lens, OIS

3 boyutlu sensör

24 /25 / 30 / 60 FPS'de 4K, 25 /30 / 60 FPS'de 1080p, Dolby Vision ile HDR video kaydı

Sinema modu: 30 FPS'de 1080p

Puanlama:

DxOMark puanı: 141

Fotoğraf: 140

Bokeh: 75

Ön izleme: 81

Yakınlaştırma: 119

Video: 146

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Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması