Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

- Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması
- Xiaomi 12 Pro kamera testi 📱
- iPhone 13 Pro kamera testi 📲
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Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması
Bu iki model ülkemizde satılıyor. Xiaomi'nin bu ürünü 31 Aralık 2021 tarihinde satışa sunuldu. Apple'ın Pro modeli ise 14 Eylül 2021'de kullanıcıların karşısına çıktı. Aralarında çıkış tarihi bakımından sadece üç ay olan bu akıllı telefonlar DxOMark tarafından karşılaştırıldı. Biz de sizin için yayımlanan ilgili verileri derledik.
Xiaomi 12 Pro kamera testi 📱
Ana kamera özellikleri:
- Birincil kamera: 50 MP 1/1,28" sensör, 1,22 μm piksel, f/1,9 diyaframlı 24 mm'lik lens, Dual Pixel PDAF, OIS (optik görüntü sabitleme)
- Ultra geniş açılı kamera: 50 MP sensör, f/2,2 diyafram açıklığına sahip olan 14 mm'lik lens
- Tele kamera: 50 MP sensör, f/1,9 diyaframlı 48 mm'lik lens, PDAF
- Video: 24 FPS & 8K, 60 FPS'ye kadar 4K, 60 FPS'ye kadar 1080p: 4K / 60 FPS eşliğinde test edildi.
Puanlama:
- DxOMark puanı: 129
- Fotoğraf: 136
- Bokeh: 70
- Ön izleme: 70
- Yakınlaştırma: 102
- Video: 125
iPhone 13 Pro kamera testi 📲
- Birincil kamera: 12 MP sensör, 1.9 µm piksel, f/1,5 diyaframlı 26 mm'lik lens, sensör shift OIS, Dual Pixel AF
- Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/1,8 diyaframlı 13 mm'lik lens, PDAF, 2 cm makro kamera
- Tele kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm'lik lens, OIS
- 3 boyutlu sensör
- 24 /25 / 30 / 60 FPS'de 4K, 25 /30 / 60 FPS'de 1080p, Dolby Vision ile HDR video kaydı
- Sinema modu: 30 FPS'de 1080p
Puanlama:
- DxOMark puanı: 141
- Fotoğraf: 140
- Bokeh: 75
- Ön izleme: 81
- Yakınlaştırma: 119
- Video: 146
Kaynakça https://www.dxomark.com/xiaomi-12-pro-camera-test/ https://www.dxomark.com/apple-iphone-13-pro-camera-test-retested/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...