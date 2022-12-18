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    Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması: Kim daha iyi?

    DxOMark tarafından Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro için hazırlanan kamera karşılaştırması verilerini sizler için derledik. Fotoğraflar hangi akıllı telefonun daha iyi olduğunu söylüyor?
    Oy Ver
    Xiaomi 12 Pro Tam Boyutta Gör
    DxOMark tarafından yayımlanan testler milyonlarca kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor. Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro bir kamera karşılaştırması için bir araya getirildi ve bu ikili bazı fotoğraflar ile videolar çekti.

     

    Xiaomi 12 Pro ve iPhone 13 Pro kamera karşılaştırması

    Bu iki model ülkemizde satılıyor. Xiaomi'nin bu ürünü 31 Aralık 2021 tarihinde satışa sunuldu. Apple'ın Pro modeli ise 14 Eylül 2021'de kullanıcıların karşısına çıktı. Aralarında çıkış tarihi bakımından sadece üç ay olan bu akıllı telefonlar DxOMark tarafından karşılaştırıldı. Biz de sizin için yayımlanan ilgili verileri derledik.

    Xiaomi 12 Pro Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 12 Pro kamera testi 📱

    Ana kamera özellikleri:

    • Birincil kamera: 50 MP 1/1,28" sensör, 1,22 μm piksel, f/1,9 diyaframlı 24 mm'lik lens, Dual Pixel PDAF, OIS (optik görüntü sabitleme)
    • Ultra geniş açılı kamera: 50 MP sensör, f/2,2 diyafram açıklığına sahip olan 14 mm'lik lens
    • Tele kamera: 50 MP sensör, f/1,9 diyaframlı 48 mm'lik lens, PDAF
    • Video: 24 FPS & 8K, 60 FPS'ye kadar 4K, 60 FPS'ye kadar 1080p: 4K / 60 FPS eşliğinde test edildi.

    Puanlama:

    • DxOMark puanı: 129
    • Fotoğraf: 136
    • Bokeh: 70
    • Ön izleme: 70
    • Yakınlaştırma: 102
    • Video: 125

     

    iPhone 13 Pro kamera testi 📲

    • Birincil kamera: 12 MP sensör, 1.9 µm piksel, f/1,5 diyaframlı 26 mm'lik lens, sensör shift OIS, Dual Pixel AF
    • Ultra geniş açılı kamera: 12 MP sensör, f/1,8 diyaframlı 13 mm'lik lens, PDAF, 2 cm makro kamera
    • Tele kamera: 12 MP sensör, f/2,8 diyaframlı 77 mm'lik lens, OIS
    • 3 boyutlu sensör
    • 24 /25 / 30 / 60 FPS'de 4K, 25 /30 / 60 FPS'de 1080p, Dolby Vision ile HDR video kaydı
    • Sinema modu: 30 FPS'de 1080p

    Puanlama:

    • DxOMark puanı: 141
    • Fotoğraf: 140
    • Bokeh: 75
    • Ön izleme: 81
    • Yakınlaştırma: 119
    • Video: 146

     

    Kaynakça https://www.dxomark.com/xiaomi-12-pro-camera-test/ https://www.dxomark.com/apple-iphone-13-pro-camera-test-retested/
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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