Çift ön kameralı Xiaomi 13 Lite'ın kutu açılımı yapıldı

Xiaomi 13 Lite 5G telefonun Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2023) tanıtılması bekleniyor. Küresel olarak duyurulacak üç modelden biri olan Xiaomi 13 Lite’ın kutu açılımı şimdiden yapıldı.