Çift ön kameralı Xiaomi 13 Lite'ın kutu açılımı yapıldı

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili telefon, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000nit parlaklık ve Dolby Vision destekli 10 bit AMOLED ekrana sahip. Ekran kenarlara doğru kavisli geliyor.
Sony IMX766 sensörünü taşıyan 50MP ana kameraya 20MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öne bakan kameralar 32MP sensöre sahip; biri geniş diğeri ultra geniş açılı. Telefona 4500 mAh batarya güç sağlıyor. Batarya, 67W hızlı şarjı destekliyor. Biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Telefon, kutusundan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.
Xiaomi 13 Lite 5G beklenen özellikleri
- Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, 1920Hz PWM, 1000nit, Dolby Vision, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Arka kamera: 50MP + 20MP + 2MP
- Ön kamera: 32MP + 32MP
- Batarya: 4500 mAh, 67W hızlı şarj
- Yazılım: Android 12, MIUI 13
- Renk: Siyah, mavi, pembe
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah