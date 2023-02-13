Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çift ön kameralı Xiaomi 13 Lite'ın kutu açılımı yapıldı

    Xiaomi 13 Lite 5G telefonun Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2023) tanıtılması bekleniyor. Küresel olarak duyurulacak üç modelden biri olan Xiaomi 13 Lite’ın kutu açılımı şimdiden yapıldı.
    Oy Ver
    xiaomi 13 lite kutu açılımı video Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Lite 5G akıllı telefonun çeşitli pazarlarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Gelecek telefonun geçen sene Çin’de tanıtılan Xiaomi Civi 2 olacağı söyleniyordu. Telefonun kutu açılımı videosunun paylaşılmasıyla bu doğrulandı. Xiaomi 13 Lite kutu açılımı videosu, telefonun tasarımını ve tanıtımından önce bazı önemli özellikleri gösteriyor.

    Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili telefon, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000nit parlaklık ve Dolby Vision destekli 10 bit AMOLED ekrana sahip. Ekran kenarlara doğru kavisli geliyor.

    Sony IMX766 sensörünü taşıyan 50MP ana kameraya 20MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öne bakan kameralar 32MP sensöre sahip; biri geniş diğeri ultra geniş açılı. Telefona 4500 mAh batarya güç sağlıyor. Batarya, 67W hızlı şarjı destekliyor. Biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi okuyucu mevcut. Telefon, kutusundan Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çıkıyor.

    Xiaomi 13 Lite 5G beklenen özellikleri

    • Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, 1920Hz PWM, 1000nit, Dolby Vision, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • Arka kamera: 50MP + 20MP + 2MP
    • Ön kamera: 32MP + 32MP
    • Batarya: 4500 mAh, 67W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 12, MIUI 13
    • Renk: Siyah, mavi, pembe
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gece odada birini görmek steam hesap açma sorunu turkcell"den vodafone geçiş cayma bedeli google drive whatsapp yedeğini iphone aktarma redmi note 9 güncelleme sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Alcatel 1 2021
    Alcatel 1 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız