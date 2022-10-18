Xiaomi 13 özellikleri ile olası görseli sızdırıldı: Neler sunacak?

Xiaomi 13 neler sunacak?
Bazı kişiler Çin menşeli olan bu ürünün Xiaomi Mi 11 Ultra'nın tasarımından ilham alınarak dizayn edildiğini düşünüyor. Yukarıdaki görsele bir göz attığımızda cihazın arka tarafında 3 adet kamera ile 1 adet LED flaşının olduğunu görüyoruz. İlgili görselin Xiaomi 13'e ait olduğu söyleniyor.
LASER teknolojisinin otomatik odaklanma özelliğinden yararlanacağı söylenen Xiaomi 13'ün ekran boyutu 6.38 inç. Full HD+ çözünürlüğü eşliğinde kullanıcılara hizmet vereceği öne sürülen bu yeni akıllı telefonun ön tarafında yer alan ana kamera sensörü 50 MP ile kullanıma hazır olacak.
Ekran çözünürlüğü konusunda bir iddia daha var. O iddia ise bu modelin 1.5K çözünürlüğe ev sahipliği yapan ve bünyesinde 120 Hz ekran yenileme hızını barındıran AMOLED bir ekran ile piyasaya sürüleceği yönünde.
Xiaomi 13 serisi önümüzdeki ay veya bu yılın aralık ayında Çin'de tanıtılacak. Küresel lansmanın ise gelecek yıl düzenleneceği tahmin ediliyor. Bu konu hakkında net bir tarih verilmedi.
Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağına ihtimal verilen bu serinin üzerinde Pro etiketini taşıyan üyesi 6.73 inç büyüklüğünde olan bir QHD+ panele sahip olabilir. Bu panelin 120 Hz ekran yenileme hızı ile taçlandırılacağı düşünülüyor.
5.000 mAh'lik batarya kapasitesi, 120 W kablolu hızlı şarj desteği ve 50 W kablosuz hızlı şarj desteği de Xiaomi 13 Pro'nun özellikleri arasında yer alabilir.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/10/18/xiaomi-13-3c-certified-67w-fast-charging-tipped/ https://www.mysmartprice.com/gear/xiaomi-13-visits-3c-launch-specifications-2022/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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