Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin yeni telefonu Xiaomi 13T Pro, IMEI veritabanında ortaya çıktı. Çin'de Redmi K60 Ultra olarak satılacak cihazın detaylarını gelin yakından inceleyelim.

İşte Xiaomi 13T Pro hakkında bilinenler:

Önümüzdeki Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13T Pro, 23078PND5G model numarasıyla IMEI'de listelendi. Çin'e özel varyantı olan Redmi K60 Ultra ise 23078RKD5C model numarasıyla listelendi.

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Söylentilere göre Xiaomi'nin iki cihazı da MediaTek'in geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'sinin yerini alan üst düzey Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak. Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı olsada önümüzdeki günlerde daha cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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Xiaomi 13T Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler