Xiaomi 13T Pro ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Xiaomi 13T Pro hakkında bilinenler:
Önümüzdeki Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13T Pro, 23078PND5G model numarasıyla IMEI'de listelendi. Çin'e özel varyantı olan Redmi K60 Ultra ise 23078RKD5C model numarasıyla listelendi.
Söylentilere göre Xiaomi'nin iki cihazı da MediaTek'in geçen yılki Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'sinin yerini alan üst düzey Dimensity 9200 yonga setinden güç alacak. Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı olsada önümüzdeki günlerde daha cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı