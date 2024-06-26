Xiaomi durmuyor: En çok satan kulaklık markaları belli oldu

Xiaomi birinci olurken, Apple üçüncü sıraya yükseldi
Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde Çin ana karasında toplam 19,5 milyon TWS kulaklık sevkiyatı gerçekleşti. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 21,3 oranında artarken, en çok satan kulaklıklar Xiaomi, Huawei ve Apple'ın imzasını taşıyor.
Listenin ikinci sırasında ise, ilk çeyrekte 2,5 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren Huawei ile karşılaşıyoruz. Araştırma şirketine göre, şirketin giriş seviyesi FreeBuds SE2 modeli bu başarıya büyük ölçüde katkıda bulundu. Huawei ayrıca son dört çeyrektir pazar payını artırmaya devam ediyor. Apple'a gelirsek, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 2 milyon sevkiyatla Çin anakarasında üçüncü sırayı almayı başardı. Listenin son sırasında bulunan Edifier ise ilk çeyrekte 1,7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.