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Tam Boyutta Gör Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan TWS kulaklık üreticilerini sıraladı. Bunlar arasından Xiaomi ise, Apple ve Huawei'nin bulunduğu listede alan bırakmadı. İşte 2024'ün en popüler markaları...

Xiaomi birinci olurken, Apple üçüncü sıraya yükseldi

Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde Çin ana karasında toplam 19,5 milyon TWS kulaklık sevkiyatı gerçekleşti. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 21,3 oranında artarken, en çok satan kulaklıklar Xiaomi, Huawei ve Apple'ın imzasını taşıyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre 2024'ün ilk çeyreğinde en fazla sevkiyat yapan şirket Xiaomi oldu ve %76,2 artışla 3 milyon TWS kulaklık sattı. Üstelik Çinli dev, üst üste dört çeyrek boyunca çift haneli büyümeyi sürdürdü. Bunun arkasında ise, yakın zamanda piyasaya çıkan Redmi Buds 5A dahil olmak üzere geniş ürün portföyü ve kullanıcı yelpazesi yer alıyor.

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Listenin ikinci sırasında ise, ilk çeyrekte 2,5 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren Huawei ile karşılaşıyoruz. Araştırma şirketine göre, şirketin giriş seviyesi FreeBuds SE2 modeli bu başarıya büyük ölçüde katkıda bulundu. Huawei ayrıca son dört çeyrektir pazar payını artırmaya devam ediyor. Apple'a gelirsek, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 2 milyon sevkiyatla Çin anakarasında üçüncü sırayı almayı başardı. Listenin son sırasında bulunan Edifier ise ilk çeyrekte 1,7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

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Xiaomi durmuyor: En çok satan kulaklık markaları belli oldu