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    Xiaomi durmuyor: En çok satan kulaklık markaları belli oldu

    Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde Çin pazarında en çok satan TWS kulaklık markalarını listeledi. Xiaomi'nin ilk sıraları kaptığı listede, Apple ve Huawei bulunuyor. 
    Xiaomi durmuyor: En çok satan kulaklık markaları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Önde gelen araştırma ve analiz şirketlerinden Canalys, 2024'ün ilk çeyreğinde en çok satan TWS kulaklık üreticilerini sıraladı. Bunlar arasından Xiaomi ise, Apple ve Huawei'nin bulunduğu listede alan bırakmadı. İşte 2024'ün en popüler markaları...

    Xiaomi birinci olurken, Apple üçüncü sıraya yükseldi

    Canalys'in yeni raporuna göre 2024'ün ilk çeyreğinde Çin ana karasında toplam 19,5 milyon TWS kulaklık sevkiyatı gerçekleşti. Bu, geçen yıla kıyasla yüzde 21,3 oranında artarken, en çok satan kulaklıklar Xiaomi, Huawei ve Apple'ın imzasını taşıyor. 

    Xiaomi durmuyor: En çok satan kulaklık markaları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Buna göre 2024'ün ilk çeyreğinde en fazla sevkiyat yapan şirket Xiaomi oldu ve %76,2 artışla 3 milyon TWS kulaklık sattı. Üstelik Çinli dev, üst üste dört çeyrek boyunca çift haneli büyümeyi sürdürdü. Bunun arkasında ise, yakın zamanda piyasaya çıkan Redmi Buds 5A dahil olmak üzere geniş ürün portföyü ve kullanıcı yelpazesi yer alıyor. 

    Listenin ikinci sırasında ise, ilk çeyrekte 2,5 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren Huawei ile karşılaşıyoruz. Araştırma şirketine göre, şirketin giriş seviyesi FreeBuds SE2 modeli bu başarıya büyük ölçüde katkıda bulundu. Huawei ayrıca son dört çeyrektir pazar payını artırmaya devam ediyor. Apple'a gelirsek, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 2 milyon sevkiyatla Çin anakarasında üçüncü sırayı almayı başardı. Listenin son sırasında bulunan Edifier ise ilk çeyrekte 1,7 milyon sevkiyat gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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