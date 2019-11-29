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    Xiaomi kâr marjının %5'i asla geçmeyeceğini söylemişti: Peki sözünü tuttu mu?

    Xiaomi CEO'su Lei Jun geçen yıl dikkat çekici bir açıklama yapmış ve tüm ürünlerinde %5'lik kâr marjını asla geçmeyeceklerini söylemişti. Peki şirket telefonlardan ne kadar kâr ediyor?
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,8b
    53
    13
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi kâr marjının %5'i asla geçmeyeceğini söylemişti: Peki sözünü tuttu mu?
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    Xiaomi CEO'su Lei Jun geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir açıklama yaparak, şirketin akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde %5'lik kâr marjını asla geçmeyeceğini söylemişti.

    Ayrıca Bkz. "Vivo kabuk değiştiriyor: X30 ile birlikte JoviOS adındaki yeni kullanıcı arayüzüne geçilebilir"

    Dün üçüncü çeyrek sonuçlarına değinen deneyimli yönetici akıllı telefonlarının çok popüler olmaya devam ettiğini ifade etti. Ancak Lei Jun, sadece bir buçuk yıl önce söylediklerini unutmuş görünüyor.

    Xiaomi kâr marjının %5'i asla geçmeyeceğini söylemişti: Peki sözünü tuttu mu?
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    Kâr marjı %5'i geçerse telafi sözü vermişti

    Xiaomi'nin patronuna göre akıllı telefonlarının popülaritesi, şirketin satışlardan elde ettiği brüt kâr marjının %8-9 olmasından kaynaklanıyor.

    Lei Jun geçen yıl, herhangi bir nedenden dolayı kâr marjının %5'i geçmesi durumunda fazladan aldıkları ücretleri tüketicilere iade etmenin bir yolunu bulacaklarını da dile getirmişti.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/28/xiaomi-ceo-says-that-gross-porift-margin-of-just-8-9-makes-mi-phones-so-competitive Yorum Yaz
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    Relax Relax 2 sa. en beğenilen
    Lei Jun : Xiaomi içine yerleşen '' kargacılar '' grubu tarafından kandırıldık :)
    Yanıtla +16
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    programmer_onur 1 sa.
    Türk hükümetinin vergi vurgunu bu adamların iştahını kabartıp "ulan bizim neyimiz eksik" demelerine sebep olmuştur.
    Yanıtla +10
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    Michael Giacchino 1 sa.
    %5 vaadi çok talihsiz bir açıklamaydı. %5 kâr ile büyüme sağlaması zor.
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    waybecan54 31 dk. TITAN
    niye
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    PURECAUCASIANWHITE 38 dk. Michael Giacchino
    büyürse amerika indirir aşağı zaten radara yakalanmamaya çalışıyorlar gibi
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    smart1978 56 dk.
    Bu adam bu iddiasini tutmak icin OTV KDV TRT filan her bir satilacak Turkiye cihazi icin onceden odemesi ve biz tuketicilere fabrika cikisi ve malum kendi maliyetleri ile beraber ifade edilen %5 karini ekleyerek satsinlar :) .

    Bu tur aciklamalar Turkiye'de yanilticidir!
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    waybecan54 1 sa. TITAN
    plastikmi samsungun 2 binliralık a30s plastikkken 1500 liralık xiaomi note 8 cam 4 kameralı sar degeride yuksek degil
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    TITAN 48 dk. waybecan54
    evofonedan telefon filan almam arkadaş
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    tolg... 1 sa.
    Neeee!! 😱 Olamaz bundan sonra şaymi almıyorum. Küstüm.
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    Michael Giacchino 1 sa.
    %5 vaadi çok talihsiz bir açıklamaydı. %5 kâr ile büyüme sağlaması zor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Michael Giacchino 1 sa. TITAN
    En son haber kim ki böyle bir yorumda bulunuyor? Bulunsa bile ciddiye almanız çok komik. Xiaomi gayet kaliteli ürünler üreten, f/p oranı yüksek bir markadır.
    Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 1 sa.
    Oldu olacak hayrına satsın. Buna inanan da ne bileyim
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    programmer_onur 1 sa.
    Türk hükümetinin vergi vurgunu bu adamların iştahını kabartıp "ulan bizim neyimiz eksik" demelerine sebep olmuştur.
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    TITAN 1 sa.
    Xiaomi de almazsın ya. Git samsung al en kötü huawei yada ne bileyim oneplus al. Xiaomi sar değeri çok yüksek olan ucuza sattıgı icin alınıyor dandik çin malı plastik leğen gibi telefon.

    ensonhaber bile dandik diye manşet attı: icdn.ensonhaber.com/...
    ensonhaber.com/...
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    xiaomi, kar marjı ve
    6 etiket daha %5 lei jun Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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