Xiaomi kâr marjının %5'i asla geçmeyeceğini söylemişti: Peki sözünü tuttu mu?

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Xiaomi CEO'su Lei Jun geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir açıklama yaparak, şirketin akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde %5'lik kâr marjını asla geçmeyeceğini söylemişti.

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Dün üçüncü çeyrek sonuçlarına değinen deneyimli yönetici akıllı telefonlarının çok popüler olmaya devam ettiğini ifade etti. Ancak Lei Jun, sadece bir buçuk yıl önce söylediklerini unutmuş görünüyor.

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Kâr marjı %5'i geçerse telafi sözü vermişti

Xiaomi'nin patronuna göre akıllı telefonlarının popülaritesi, şirketin satışlardan elde ettiği brüt kâr marjının %8-9 olmasından kaynaklanıyor.

Lei Jun geçen yıl, herhangi bir nedenden dolayı kâr marjının %5'i geçmesi durumunda fazladan aldıkları ücretleri tüketicilere iade etmenin bir yolunu bulacaklarını da dile getirmişti.

https://www.gizmochina.com/2019/11/28/xiaomi-ceo-says-that-gross-porift-margin-of-just-8-9-makes-mi-phones-so-competitive