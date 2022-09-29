Xiaomi ruj şeklinde powerbank duyurdu

Powerbank dendiği zaman akla gelen ilk isim Xiaomi yeni bir ürün daha duyurdu. Bu kez kadın kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan Xiaomi Lipstick powerbank adı gibi bir ruj tasarımını andırıyor. Ayrıca oldukça yetenekli.

Xiaomi Lipstick özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Lipstick powerbank 30.6mm kalınlığa sahip. Dış kısım geçişli bir renk barındırıyor ve şeffaf bir ikinci katmana sahip. 5000mAh kapasitesi yanında 20W hızlı şarjı da destekliyor. iPhone 13 bataryasını 30 dakikada yüzde 43 doldurabiliyor. USB Tip-C üzerinden 13.5W olarak kendini şarj edebiliyor ve 1.5 saatte doluyor.

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Akıllı algılama yongası takılı olan cihazın akım değerlerini okuyabiliyor. Böylece telefondan akıllı saatlere kadar farklı cihazların ihtiyacı olan akımı sağlayabiliyor. Güç hücreleri kısa devreye, aşırı yüklenmeye, sıfırlanmaya, yüksek voltaja karşı dayanıklı. Xiaomi Lipstick powerbank ürünü 18$ olarak satışa sunulacak.

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