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    Xiaomi ruj şeklinde powerbank duyurdu

    Xiaomi Lipstick powerbank modeli bir ruj tasarımına sahip ve kadınlara hitap ediyor. 5000mAh kapasite ve 20W hızlı şarj ise göründüğünden fazlasını sunabiliyor. 
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    Xiaomi Lipstick

    Powerbank dendiği zaman akla gelen ilk isim Xiaomi yeni bir ürün daha duyurdu. Bu kez kadın kullanıcılara yönelik olarak hazırlanan Xiaomi Lipstick powerbank adı gibi bir ruj tasarımını andırıyor. Ayrıca oldukça yetenekli.

    Xiaomi Lipstick özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Lipstick powerbank 30.6mm kalınlığa sahip. Dış kısım geçişli bir renk barındırıyor ve şeffaf bir ikinci katmana sahip. 5000mAh kapasitesi yanında 20W hızlı şarjı da destekliyor. iPhone 13 bataryasını 30 dakikada yüzde 43 doldurabiliyor. USB Tip-C üzerinden 13.5W olarak kendini şarj edebiliyor ve 1.5 saatte doluyor.

    Akıllı algılama yongası takılı olan cihazın akım değerlerini okuyabiliyor. Böylece telefondan akıllı saatlere kadar farklı cihazların ihtiyacı olan akımı sağlayabiliyor. Güç hücreleri kısa devreye, aşırı yüklenmeye, sıfırlanmaya, yüksek voltaja karşı dayanıklı. Xiaomi Lipstick powerbank ürünü 18$ olarak satışa sunulacak.

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    anzubesti 17 dakika önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 20 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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