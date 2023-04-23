Xiaomi Mix Fold 3, periskop kamera ve suya dayanıklı gövdeyle gelecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni katlanabilir cihazı MIX Fold 3, periskop kamera ve IP sertifikaya sahip olacak. Digital Chat Station’a göre, Xiaomi Mix Fold 3 katlanır telefon, 2023’ün ikinci yarısında tanıtılacak. İşte Mix Fold 3’ün bilinen özellikleri:

Xiaomi 13 Ultra, bir günde iki güncelleme aldı: İşte detaylar 3 gün önce eklendi

Xiaomi MIX Fold 3 beklenen özellikleri

Xiaomi MIX Fold 3’ün kapak ekranı 6.5 inç, iç ekranı 8.02 inç olacak ve her iki ekran da FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak ve delik çentik tasarımına sahip olacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek telefonun en üst modeli 16GB RAM (LPDDR5) 1TB depolama alanı (UFS 4.0) sunacak.

Telefon, Leica imzalı dörtlü kamera kurulumu (50MP IMX989 sensör, 50MP IMX858 ultra geniş kamera, 50MP telefoto lens ve 50MP IMX858 periskop lens) ile gelecek. Telefonun batarya kapasitesi belli değil ancak 67w kablolu şarj, 50w kablosuz şarjı destekleyeceği biliniyor. Katlanmış şekilde 11.2mm kalınlığı, 262 gram ağırlığıyla önceki modelden daha ince ve daha hafif olacak.

Xiaomi Mix Fold 3, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak ancak Çin pazarına özel olacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Xiaomi Mix Fold 3 kilit özellikleri belli oldu