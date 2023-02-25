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    Xiaomi'nin en pahalı bilekliği güncellendi: İşte gelen yenilikler

    Xiaomi'nin en pahalı akıllı bilekliği Smart Band 7 Pro güncellendi. Xiaomi Mi Band 7 Pro için 1.4.10 yazılım güncellemesi neler getiriyor görelim.               
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    xiaomi smart band 7 pro 1.4.70 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, mevcut en pahalı akıllı bileklik modeli Smart Band 7 Pro için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. 1.4.10 sürüm numaralı yazılım güncellemesi, Bilekliğin özellikleri ve kullanıcı deneyiminde çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

    Yeni özellikler ve iyileştirmeler

    xiaomi Band 7 Pro 1.4.70 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Güncellemeyle birlikte Mi Smart Band 7 Pro’ya takvim eklendi. Kullanıcılar artık akıllı bileklikten programlarına ve randevularına hızlı bir şekilde erişebiliyor. Kullanıcının saat yüzünde yanlışlıkla değişiklik yapmasını önlemek için yeni “saat yüzünü düzenlemeyi kapat” seçeneği de eklendi. Kullanıcıların telefonları üzerinden titreşimle bilekliği bulmalarını sağlayan Bul özelliği de yeni eklenen özellikler arasında.

    Yeni güncelleme, sağlık tarafında da yenilikler getiriyor. Kullanıcılar, belirledikleri egzersiz hedeflerine ilişkin anlık bildirimler üzerinde daha fazla kontrole sahip. Bildirimlerden bahsetmişken, ekranda artık daha fazla uygulama için mesaj bildirimi gösteriliyor. Ayrıca bilekliğin uyku, kalori, egzersizlerin daha doğru ölçümü için çeşitli iyileştirmeler ve deneyimi etkileyen sorunların giderilmesi söz konusu.

    Xiaomi Smart Band 7 Pro yazılım güncellemesi 1.4.10 şu anda indirilebilir ve kullanıcılara bu güncellemenin yapılması tavsiye ediliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    S
    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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