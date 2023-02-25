Xiaomi'nin en pahalı bilekliği güncellendi: İşte gelen yenilikler

Yeni özellikler ve iyileştirmeler
Yeni güncelleme, sağlık tarafında da yenilikler getiriyor. Kullanıcılar, belirledikleri egzersiz hedeflerine ilişkin anlık bildirimler üzerinde daha fazla kontrole sahip. Bildirimlerden bahsetmişken, ekranda artık daha fazla uygulama için mesaj bildirimi gösteriliyor. Ayrıca bilekliğin uyku, kalori, egzersizlerin daha doğru ölçümü için çeşitli iyileştirmeler ve deneyimi etkileyen sorunların giderilmesi söz konusu.
Xiaomi Smart Band 7 Pro yazılım güncellemesi 1.4.10 şu anda indirilebilir ve kullanıcılara bu güncellemenin yapılması tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.