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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu

    Xiaomi'nin Türkiye yatırımı hakkında detaylar belli oldu. İstanbul Avcılar'daki fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu
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    Türkiye’de telefon üretme kararı alan Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yatırım planına ilişkin detaylar belli oldu. Xiaomi, Türkiye’ye iki aşamalı yatırım yapacak.

    Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre Xiaomi, ilk aşamada 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’ye adım atacak. İkinci aşamada kapasite artışına gidilecek ve yatırım miktarı 30-40 milyon dolara ulaşacak.

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    Yatırımın ilk fazında İstanbul Avcılar’daki fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretim kapasitesindeki artışla beraber çalışan sayısı artacak.

    Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"

    Xiaomi, Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp’u tercih etti. Salcomp, çeşitli ülkelerde Xiaomi için bileşen üretimi gerçekleştiriyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikası, Xiaomi’nin telefon üretim ağına dahil olacak. Salcomp, teşvik belgesi için başvuru yaptı. İlgili teşvik belgesinin Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanması öngörülüyor.

    Xiaomi’nin yanı sıra Oppo, Samsung, Tecno, Vivo ve TCL firmaları ülkemizde telefon üretmeye karar verdi. Son zamanlarda yayınlanan teşvik düzenlemeleri, Asyalı firmaları Türkiye’ye çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha fazla firmanın Türkiye'ye geleceğini söylüyor.



    https://www.bloomberght.com/xiaomi-turkiye-de-yatirima-20-milyon-dolarla-baslayacak-2273339 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    33 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Koskoca devletimiz istihdam sağlayamıyor, kıçı kırık şirketler gelip ülkemizde kaliteli istihdam sağlıyor. Hani bir kesime diyorlar ya koyun versek yönetemezler diye, siz de koskoca devlet olarak bir şirket kadar bile iş yapamıyorsunuz.
    Koskoca devletimiz istihdam sağlayamıyor, kıçı kırık şirketler gelip ülkemizde kaliteli istihdam sağlıyor. Hani bir kesime diyorlar ya koyun versek yönetemezler...
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    7 Yanıt Yanıtla +20
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Ya kardeşim bu sosyalist, komünist devletçi kafayı bir kenara koyun artık ya. Devletin vatandaşa istihdam sağladığı zamanlar geride kaldı artık. Memurluk bitti, devletin daha da küçülmesi lazım. Size biri gelip herkesi memur yapacam dese peşine takılıp gideceksiniz demekki, sonra da yine memur maaşlarını ödeyemeyen ülke durumuna geleceğiz aynı 2001'deki gibi, gidip yine İMF'ye ağlarsınız açız diye. Yunanlılar da böyle herşeyi devletten bekledi, şimdi bütün limanlarına, turistik alanlarına Almanlar çöktü. Gelişmiş ülkelere bakın yahu, herşeyde batı batı deyip ağzınızın suyu aka aka gelişmişlik övgüsü yapıyorsunuz, adamlarda eğitim sağlık bile özel sektör elinde. Bizdekinin çeyreği kadar sağlık sistemini ABD meclisinden geçirirken ne kavgalar çıktı, hala Obamacare diye bir ton laf ediliyor. Fırsatı bulsalar kaldıracaklar.

    Bu zamanda istihdamı özel sektör sağlar, devlet sadece teşvik sağlayabilir, en fazla bu kadar. Bırakın bu garibanizm kafalı memuriyetçiliği.
    Ya kardeşim bu sosyalist, komünist devletçi kafayı bir kenara koyun artık ya. Devletin vatandaşa istihdam sağladığı zamanlar geride kaldı artık. Memurluk bitti,...
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    Yanıtla +18
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    java (Kaya Kaya) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Öncelikle mesajımı kimse siyasi anlamasın;

    Devletlerin işi istihdam sağlamak değildir. İstihdam sağlayacak firmalara kolaylık sağlamaktır, yol açmaktır... O dediğiniz anca komünist sistemde olurdu ki o da bitti gitti zaten...

    Sanki Xiaomi'nin anavatanındaki çalışanlarını Çin devleti mi istihdam ediyor...?
    Öncelikle mesajımı kimse siyasi anlamasın; Devletlerin işi istihdam sağlamak değildir. İstihdam sağlayacak firmalara kolaylık sağlamaktır, yol açmaktır.....
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Artık şu fabrikaların İstanbul dışına kurulması teşvik edilmeli.
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    M muammer816 (muammer dosthan) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    2 bin az bi rakam değil. bu tarz yatırımların ve fabrikaların artması ümidiyle.
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    El_domingo 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Türkiye'den daha ucuza yada aynı civarda işçilik balkan ülkelerinde var bu firmaların gelmesinin verilen teşvikler. Aşağıdaki tablo açık. Bunun dışında son olarak bazı gümrük muafiyetlerde geldi...

    Verilen istihdam rakamları muhtemelen direk değil dolaylı zira adamlar montaj bandı kuruyorlar. Yani büyük bir istihdam zor, bahsedilen yatırım rakamları sektöre göre komik, herhangi bir teknoloji transferi yok. Bazıları bu işe başlangıç ve emekleme diye bakabilir ama alakası yok. Eğer birilerine bu kadar ciddi bir fayda sağlanıyorsa karşılığında ciddi kazanımlar olmalı..
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    C CleanCoders (Fatih ) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) El_domingo
    bence başlangıç, bugün Türkiye'de montaj için rekabet ederler sonra bu rekabet çok farklı sonuçları beraberinde getirebilir. kelebek etkisinin ne yapacağı belli olmaz
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çin siyasi hamleler yapıyor. ABD ve AB Türkiyeye sırtını döndü, Volkswagen bile hükümeti bahane edip Türk halkına fabrika kurup istihdam ile iş vermekten son anda vazgeçti. Aslında Akp'ye değil Türkler'e sırtını dönmüş oldu. ABD ise Suriye sınırında milyonlarca dolar silah ve maddi yardım yapıp yeni bir düşman ülke kurup saldırtmak için hazırlık yapıyor. Bir taraftan da Çin'e yaptırımlar yapıp iş gücünü Hindistan'a ve Vietnam'a kaydırmaya çalışıyor. Bu durumda Çin kendine yeni müttefik olarak Türkiye'yi seçmesi doğru bir hamle. Türk halkı için şu an iş ekmek ve para en önemlisi, çocuk ve gençlerinizi kurulmayan otomobil fabrikaları ile besleyemezsiniz ama kurulacak telefon fabrikaları ile besleyebilirsiniz. Kim size ekmek veriyor ise dosttur, kim size ekmeği çok görüyor veya elinizden ekmeğinizi almayı aç kaldırmayı planlıyor ise düşmandır nokta net.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    çin geliyor burda fabrika açıyor. çinde üretim ucuz derdik, demekki burda durum daha vahim
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    E exdanples 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye giderek Çin'e bağımlı hale geliyor.
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    Romeo84 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle ucuz işçilik çinde bile yok adamlar haklı. 350 dolar kişi başı sudan ucuz
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Samsung vs de gelecek ülkeye. Avrupa birliğinin gümrük avantajından da faydalanacağız. Yalnız fırsat bu fırsat hazır TSMC'de farklı ülkelerde fabrika kurma arayışındayken keşke bir girişim yapılsa da TR ortaklığıyla TSMC'ye Türkiyede bir fabrika açtırılsa. İşte o zaman Avrupa ve Ortadoğu'ya satılacak İphone'ların bile Türkiyede üretildiği zamanları görürüz. Hali hazırda üretim yapacak firmaların mesela işlemcileri Tayvandan gelecek. üretimin TR'de olduğu durumda inanılmaz bir maliyet avantajı da olur. Türkiye için de geleceğe inanılmaz bir yatırım olurdu.
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    Askaparta 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuza telefon istiyorum.
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğim kadarı ile montaj fabrikası olacak aslında Çin'den gelen parçaları burada birleştirip satmaları için devletin sağladığı teşvikle üretim yapacaklar.

    Vestel, General Mobile, Casper vs bunlarda zaten aynı işi yapıyorlardı. Ama ne oldu? Şimdi onlar düşünsün. Artık kimse almaz bunları bu saatten sonra, bakın nasıl fiyat kıracaklar görürsünüz..
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