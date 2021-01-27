Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de telefon üretme kararı alan Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yatırım planına ilişkin detaylar belli oldu. Xiaomi, Türkiye’ye iki aşamalı yatırım yapacak.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre Xiaomi, ilk aşamada 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’ye adım atacak. İkinci aşamada kapasite artışına gidilecek ve yatırım miktarı 30-40 milyon dolara ulaşacak.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji devleri peş peşe geliyor: Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek

Yatırımın ilk fazında İstanbul Avcılar’daki fabrikada 2 bin kişi istihdam edilecek. Üretim kapasitesindeki artışla beraber çalışan sayısı artacak.

Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"

Xiaomi, Türkiye'de alt yüklenici olarak Çinli Salcomp’u tercih etti. Salcomp, çeşitli ülkelerde Xiaomi için bileşen üretimi gerçekleştiriyor. Salcomp’un İstanbul Avcılar’daki fabrikası, Xiaomi’nin telefon üretim ağına dahil olacak. Salcomp, teşvik belgesi için başvuru yaptı. İlgili teşvik belgesinin Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlanması öngörülüyor.

Xiaomi’nin yanı sıra Oppo, Samsung, Tecno, Vivo ve TCL firmaları ülkemizde telefon üretmeye karar verdi. Son zamanlarda yayınlanan teşvik düzenlemeleri, Asyalı firmaları Türkiye’ye çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha fazla firmanın Türkiye'ye geleceğini söylüyor.

https://www.bloomberght.com/xiaomi-turkiye-de-yatirima-20-milyon-dolarla-baslayacak-2273339

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.