Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6 serisini duyurmuş ve olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise odağını Pad 6 serisinin halefi olacak Pad 7 modellerine çevirmiş durumda. Çin'den gelen yeni bir raporda, Xiaomi Pad 7 Pro ve Max'e ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, selefinde olduğu gibi 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, kamera bölümünde ve ekran boyutlarında olacak. Öyle ki 10 inçten daha büyük ekrana ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca Pad 7 serisinin Xiaomi 14'ü andıran bir kamera modülüne sahip olacağı da söylentiler arasında. Bunun detayları ise paylaşılmadı.

Kaçıranlar için yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Ayırca Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör kurulumu ve 120W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil paketinden destek alacak.

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Sızıntılar yalnızca Xiaomi Pad 7 Pro ile sınırlı değil. Snapdragon 8 Gen 3 ve OLED panelden destek alan bir amiral gemisi modele daha işaret ediliyor. Bu model, muhtemel olarak 2024'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürülebilecek Xiaomi Pad 7 Max olacak.

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Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler