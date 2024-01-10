Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, selefinde olduğu gibi 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, kamera bölümünde ve ekran boyutlarında olacak. Öyle ki 10 inçten daha büyük ekrana ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.
Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca Pad 7 serisinin Xiaomi 14'ü andıran bir kamera modülüne sahip olacağı da söylentiler arasında. Bunun detayları ise paylaşılmadı.
Kaçıranlar için yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Ayırca Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör kurulumu ve 120W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil paketinden destek alacak.
Sızıntılar yalnızca Xiaomi Pad 7 Pro ile sınırlı değil. Snapdragon 8 Gen 3 ve OLED panelden destek alan bir amiral gemisi modele daha işaret ediliyor. Bu model, muhtemel olarak 2024'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürülebilecek Xiaomi Pad 7 Max olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.