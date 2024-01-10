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    Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi Pad 7, 7 Pro ve Pad 7 Max modellerinden oluşacak Xiaomi Pad 7 ailesi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bunlar arasından Pad 7 Pro ve 7 Max sınırları zorlayabilir.
    Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, bu yılın başlarında Xiaomi Pad 6 serisini duyurmuş ve olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Günümüzde ise odağını Pad 6 serisinin halefi olacak Pad 7 modellerine çevirmiş durumda. Çin'den gelen yeni bir raporda, Xiaomi Pad 7 Pro ve Max'e ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

    Xiaomi Pad 7 Pro ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Pad 7 Pro, selefinde olduğu gibi 1480 x 2367 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD panele sahip olacak. En büyük yükseltme ise, kamera bölümünde ve ekran boyutlarında olacak. Öyle ki 10 inçten daha büyük ekrana ve daha ince çerçevelere sahip olacağı belirtiliyor.

    Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alacak tablete, önceki model de olduğu gibi 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek.  Ayrıca Pad 7 serisinin Xiaomi 14'ü andıran bir kamera modülüne sahip olacağı da söylentiler arasında. Bunun detayları ise paylaşılmadı.

    Kaçıranlar için yeni tablet, kutudan çıktığı haliyle Android 14 tabanlı tabanlı HyperOS ile desteklenecek. Ayırca Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör kurulumu ve 120W hızlı şarj destekli 10.000mAh pil paketinden destek alacak.

    Sızıntılar yalnızca Xiaomi Pad 7 Pro ile sınırlı değil. Snapdragon 8 Gen 3 ve OLED panelden destek alan bir amiral gemisi modele daha işaret ediliyor. Bu model, muhtemel olarak 2024'ün 3. çeyreğinde piyasaya sürülebilecek Xiaomi Pad 7 Max olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 12 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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