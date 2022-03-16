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    Xiaomi Watch S1 ve S1 Active tanıtıldı

    Xiaomi’nin premium seviyede mücadele edecek akıllı saati Xiaomi Watch S1 ve S1 Active, Avrupa pazarına açılıyor. İki model tasarım açısından birbirinden ayrılıyor. 
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    Xiaomi Watch S1
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin uygun fiyat görümünden kurtularak premium seviyede rekabete katılan akıllı saatleri Xiaomi Watch S1 ve S1 Active global pazara sunuldu. İki model daha çok dayanıklılık tarafında farklılaşıyor.

    Xiaomi Watch S1 ve S1 Active

    Xiaomi Watch S1 ve S1 Active akıllı saat modelleri 1.43 inçlik dairesel AMOLED ekrana sahip. 200 farklı ekran teması yanında özelleştirebilme seçeneği de mevcut. Gövde 5ATM seviyesine kadar suya dayanıklılık sunuyor.

    Gelişmiş PPG nabız sensörü ve SpO2 kandaki oksijen seviyesi sensörü detaylı ölçümler yaparken uyku düzeni de takip ediliyor. Stres seviyesini de takip eden saat Straca ve Apple Health ile verileri paylaşabiliyor.

    Çift bant GNSS konumlama özelliği ve Bluetooth üzerinden görüşme yapabilme artıları arasında. Xiaomi Watch S1 model paslanmaz çelik gövde, safir ekran ve deri kayış ile farklılaşıyor. Fiyatı 229 Avro. Xiaomi Watch S1 Active ise metal gövde, standart cam ve silikon kayış ile geliyor. Fiyatı 179 Avro.

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