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    Yargıtay, eşinin Whatsapp Web'ine izinsiz erişen kişiyi suçlu buldu

    Eşinin WhatsApp Web üzerinden eşinin mesajlarına erişen kişiye yargıtay, haberleşme gizliliğini ihlal gerekçesiyle ceza verilmesini hükmetti.
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    Yusuf Akbaş
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    Yargıtay, eşinin Whatsapp Web'ine izinsiz erişen kişiyi suçlu buldu
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    Yargıtay dijital veri güvenliği hakkında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Whatsapp Web’deki yazışmaları izinsiz okuyan ve mahkemeye delil olarak sunan kişiye ceza verdi.

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    Ankara’daki bir boşanma davasında T.O, eşi E.G’nin Whatsapp konuşmalarına Whatsapp Web üzerinden ulaşarak yazışmaları mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, mesajları delil olarak kabul edip çiftin tazminatsız boşanmasına karar verdi.

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    E.G, eşinin kendisinden habersiz bir şekilde Whatsapp’ına eriştiği gerekçesiyle savcılığa başvuruda bulundu. Haberleşme gizliliğinin ihlal edildiğini ileri sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi, T.O’nun suçsuz olduğuna karar verdi. E.G. yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu. Yargıtay itiraz üzerine dosyayı inceledi ve T.O.’nun suçlu olduğuna karar verdi.

    Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına ilişkin bozma ilamında; suç işleyen T.O.'nun beraat kararı verilmesi için her türlü sınırın zorlandığına, sanığın cezalandırılması için her türlü delilin bulunmasına rağmen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna ilişkin görüş sundu. Bu karar, boşanma davasındaki kararı etkilemeyecek ancak T.O, izinsiz olarak eski eşi E.G.’nin mesajlarına eriştiği için haberleşme gizliliğini ihlal gerekçesiyle ceza alacak.



    https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/11/17/karisinin-aldatma-mesajlarini-mahkemeye-sunan-kocaya-sok-bunu-beklemiyordu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

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    20 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
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