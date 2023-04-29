OpenAI geri adım attı; ChatGPT, İtalya’ya geri döndü

OpenAI gerekli düzenlemeleri yaptı
OpenAI tarafından sağlanan bir açıklamada "ChatGPT, İtalya'daki kullanıcılarımız tarafından yeniden kullanılabilir. Onları tekrar ağırlamaktan heyecan duyuyoruz ve mahremiyetlerini korumaya kararlıyız." OpenAI, İtalyan veri koruma otoritesinin AI yazılımı üzerindeki yasağı kaldırmak için 30 Nisan'a kadar yerine getirilmesini istediği bir dizi koşulu yerine getirdiğini söyledi.
Şimdiye kadar, bu değişikliklerin hiçbiri ChatGPT'nin İtalya'daki işleyişini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünmüyor. Ancak OpenAI'ın başka zorluklarla karşılaşacağı neredeyse kesin. İspanya, Kanada ve diğer ülkeler, büyük dil modelinde eğitim verilerinin nasıl toplandığı ve bu modelin kullanıcılar için hangi bilgileri ürettiği de dahil olmak üzere uygulama hakkında soruşturma açtı veya açmayı düşünüyor. Öte yandan Avrupa Birliği, OpenAI gibi şirketlerin araştırmalarını düzenleyecek Yapay Zeka Yasası üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah