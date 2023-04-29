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    OpenAI geri adım attı; ChatGPT, İtalya’ya geri döndü

    İtalya’nın ulusal veri koruma otoritesi GPDP, geçtiğimiz ay veri güvenliği nedeniyle ChatGPT’yi yasaklamıştı. Şimdi OpenAI geri adım atarak yasağı kaldırttı ve ülkeye geri döndü.
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    Yasak kalktı! ChatGPT, İtalya’ya geri döndü Tam Boyutta Gör
    İtalya’nın veri koruma otoritesi GPDP, çeşitli gizlilik ve veri güvenliği eksiklikleri nedeniyle Mart ayının sonunda popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi yasaklama kararı almıştı. ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, İtalyan düzenleyiciyi memnun etmek için gerekli değişiklikleri uyguladığını belirterek hizmeti erişime tekrar açtı.

    OpenAI gerekli düzenlemeleri yaptı

    OpenAI tarafından sağlanan bir açıklamada "ChatGPT, İtalya'daki kullanıcılarımız tarafından yeniden kullanılabilir. Onları tekrar ağırlamaktan heyecan duyuyoruz ve mahremiyetlerini korumaya kararlıyız." OpenAI, İtalyan veri koruma otoritesinin AI yazılımı üzerindeki yasağı kaldırmak için 30 Nisan'a kadar yerine getirilmesini istediği bir dizi koşulu yerine getirdiğini söyledi.

    Yasak kalktı! ChatGPT, İtalya’ya geri döndü Tam Boyutta Gör
    Değişiklikler arasında AB vatandaşlarının Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında kişisel verilerini kaldırmak için gönderebilecekleri yeni bir form bulunuyor. Ayrıca kayıt sırasında kullanıcıların yaşlarını doğrulayan bir araç da kullanıma alındı. Bununla birlikte OpenAI, kişisel verileri nasıl topladığını özetleyen bir makaleyi de yayına aldı.

    Şimdiye kadar, bu değişikliklerin hiçbiri ChatGPT'nin İtalya'daki işleyişini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünmüyor. Ancak OpenAI'ın başka zorluklarla karşılaşacağı neredeyse kesin. İspanya, Kanada ve diğer ülkeler, büyük dil modelinde eğitim verilerinin nasıl toplandığı ve bu modelin kullanıcılar için hangi bilgileri ürettiği de dahil olmak üzere uygulama hakkında soruşturma açtı veya açmayı düşünüyor. Öte yandan Avrupa Birliği, OpenAI gibi şirketlerin araştırmalarını düzenleyecek Yapay Zeka Yasası üzerinde çalışıyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    alfa-x 59 dakika önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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