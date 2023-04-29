OpenAI geri adım attı; ChatGPT, İtalya’ya geri döndü

Tam Boyutta Gör İtalya’nın veri koruma otoritesi GPDP, çeşitli gizlilik ve veri güvenliği eksiklikleri nedeniyle Mart ayının sonunda popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi yasaklama kararı almıştı. ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, İtalyan düzenleyiciyi memnun etmek için gerekli değişiklikleri uyguladığını belirterek hizmeti erişime tekrar açtı.

OpenAI gerekli düzenlemeleri yaptı

OpenAI tarafından sağlanan bir açıklamada "ChatGPT, İtalya'daki kullanıcılarımız tarafından yeniden kullanılabilir. Onları tekrar ağırlamaktan heyecan duyuyoruz ve mahremiyetlerini korumaya kararlıyız." OpenAI, İtalyan veri koruma otoritesinin AI yazılımı üzerindeki yasağı kaldırmak için 30 Nisan'a kadar yerine getirilmesini istediği bir dizi koşulu yerine getirdiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Değişiklikler arasında AB vatandaşlarının Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında kişisel verilerini kaldırmak için gönderebilecekleri yeni bir form bulunuyor. Ayrıca kayıt sırasında kullanıcıların yaşlarını doğrulayan bir araç da kullanıma alındı. Bununla birlikte OpenAI, kişisel verileri nasıl topladığını özetleyen bir makaleyi de yayına aldı.

Avrupa Birliği'nin Yapay Zeka Yasası netleşiyor 1 gün önce eklendi

Şimdiye kadar, bu değişikliklerin hiçbiri ChatGPT'nin İtalya'daki işleyişini önemli ölçüde değiştirecek gibi görünmüyor. Ancak OpenAI'ın başka zorluklarla karşılaşacağı neredeyse kesin. İspanya, Kanada ve diğer ülkeler, büyük dil modelinde eğitim verilerinin nasıl toplandığı ve bu modelin kullanıcılar için hangi bilgileri ürettiği de dahil olmak üzere uygulama hakkında soruşturma açtı veya açmayı düşünüyor. Öte yandan Avrupa Birliği, OpenAI gibi şirketlerin araştırmalarını düzenleyecek Yapay Zeka Yasası üzerinde çalışıyor.

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