Yeni katlanabilir telefonlar için donanım gereksinimleri belli oldu

Android işletim sistemli tüm katlanan telefonlar en az 200.000 katlama/açma işlemine dayanıklı olacak. Samsung, en yeni katlanan telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’te bu sayıyı garanti ediyor. Hatta bu sayıyı geçen üreticiler var. Örneğin; yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3, 500.000 katlanmaya dayanıklı. Ancak, bu yeterli olmayacak. Bu kadar katlama ve açmadan sonra telefonun menteşelerinin zamanla gevşemesi önlemek için orijinal sürtünme bükme momentinin %80’ini koruması gerekiyor.
İkinci konu ise; yazılım desteği. Markalar, en az iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi sunmak zorunda. Samsung, bu konuda da standartları yakalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.