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    Yeni katlanabilir telefonlar için donanım gereksinimleri belli oldu

    Google, gelecek katlanabilir telefonların kalite standartlarını korumak için bazı donanım gereksinimlerini zorunlu kılacak. Şirket, katlanan telefonlarda belli bir kalitenin olmasını istiyor.
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    android katlanan telefonlar donanım gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Samsung’un katlanan akıllı telefonları belli bir kaliteye ulaştı ancak Google’a göre tüm Android üreticileri aynı kalitede katlanan telefon çıkarmıyor. Mishaal Rahman’a göre, gelecek katlanabilir telefonların belli kriterleri karşılaması zorunlu olacak.

    Android işletim sistemli tüm katlanan telefonlar en az 200.000 katlama/açma işlemine dayanıklı olacak. Samsung, en yeni katlanan telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’te bu sayıyı garanti ediyor. Hatta bu sayıyı geçen üreticiler var. Örneğin; yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3, 500.000 katlanmaya dayanıklı. Ancak, bu yeterli olmayacak. Bu kadar katlama ve açmadan sonra telefonun menteşelerinin zamanla gevşemesi önlemek için orijinal sürtünme bükme momentinin %80’ini koruması gerekiyor.

    İkinci konu ise; yazılım desteği. Markalar, en az iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi sunmak zorunda. Samsung, bu konuda da standartları yakalamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 10 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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