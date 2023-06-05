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    Yeni ticaret savaşı: Elektrikli otomobiller

    Elektrikli otomobiller, otomotiv endüstrisinin temellerini sarsmaya devam ediyor. Yüz yıllık köklü firmalar elektrikli otomobil firmalarıyla rekabette zorlanıyor. Çin ise hızlı bir yükseliş içinde.
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    Yeni ticaret savaşı: Elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda, Çin'in elektrikli otomobil endüstrisi hakkında, özellikle de istatistikleriyle ilgili önemli haberler manşetlerden düşmüyor. Çin’in bu yükseliş eğiliminin büyük küresel ticaret sorunlarına yol açabileceği düşünülüyor. Öte yandan Çin, tarihinde ilk kez net araç ihracatçısı haline geldi. Dünyaya çok sayıda elektrikli araç satıyorlar ve bu durum küresel ekonomi genelinde yankı bulmaya başlamış durumda.

    Çin, tarihinde ilk kez net otomobil ihracatçısı oldu

    AB'nin istatistik kurumu Eurostat, otomobil ticaretine ilişkin en son verileri yayınladı. Çin şu anda Avrupa'nın elektrikli araç ithalatının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Avrupalılar 2022 yılında yaklaşık 9 milyon otomobil satın aldı ve bunların yüzde 12'si ya da 1 milyonu elektrikli araçlardan oluştu. Bunların ise 500.000'i Çin menşeli.

    Yeni ticaret savaşı: Elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Yapılan analizler 500.000 aracın yaklaşık yarısının Çin’de üretilen Tesla'lar olduğunu, geri kalanının ise ağırlıklı olarak diğer Çin markaları olduğunu ortaya koyuyor. Çin, Avrupalı otomobil üreticileri için önemli bir pazarı temsil ediyor. Yıllardır düşük ve orta fiyatlı araçlar üretmek için Çin'de ortak girişimlerde bulundular, yani bu ihracatın çoğu lüks otomobillerden kaynaklanıyor.

    Bununla birlikte ticaret dengesi daha önce Avrupa'nın lehine 3 milyar ila 5 milyar dolar civarında seyrediyordu. Ancak son iki yılda ve son 12 ayda durum hızla değişiyor. Evet, denge hala Avrupa’nın lehine fakat, 2 milyar doların altına düşülmüş durumda. Bu değişimin neredeyse tamamı elektrikli araçlara atfediliyor. Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin Avrupa'da fabrika açacak olması da ciddi bir gösterge.

    Ticaret savaşında taraf seçme dönemi

    Çin’in tarihinde ilk kez net otomobil ihracatçısı konumuna yükselmesi önemli sonuçların doğmasına neden olabilir. Bunlardan en belirgin olanı ticaret gerilimlerinin tırmanma potansiyeli. ABD ve Çin birkaç yıldır bir ticaret savaşı içinde ve bu son veriler ışığında AB'nin da savaşa dahil olma olasılığının yükseldiği belirtiliyor.

    Bilindiği üzere elektrikli otomobiller esasında dört tekerlekli yüksek teknoloji ürünü konumunda. İçerlerinde son derece gelişmiş yarı iletkenler bulunuyor. Artık yapay zeka etkisiyle yerel olarak araçlarda daha da güçlü donanımlar görülmeye başlanıyor. ABD ise Çin’e yönelik uyguladığı yarı iletken ve yapay zeka kısıtlamalarına müttefikler arıyor. ABD’nin bu yatırımlarda etkili olabilmesi için önemli otomotiv endüstrilerine ev sahipliği yapan Japonya, Güney Kore ve Avrupa'dan destek alması gerekiyor. Mevcut ticari veriler, bu ülkeleri ABD’nin safına geçmeye teşvik edebilir. Özellikle, ABD'nin Çin'e karşı ticaret önlemlerini genişletmesine direnç gösteren Almanya, endüstriyel modelinin temel taşı potansiyel olarak risk altındayken tutumunu yeniden gözden geçirebilir.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/98939-new-trade-war-china-dramatic-rise-ev-market.html https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_hybrid_and_electric_cars#Electric_cars:_China_largest_import_partner.2C_United_Kingdom_largest_export_partner https://merics.org/en/comment/made-china-electric-vehicles-could-turn-sino-eu-trade-its-head
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