Yeni ticaret savaşı: Elektrikli otomobiller

Çin, tarihinde ilk kez net otomobil ihracatçısı oldu
AB'nin istatistik kurumu Eurostat, otomobil ticaretine ilişkin en son verileri yayınladı. Çin şu anda Avrupa'nın elektrikli araç ithalatının yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse, Avrupalılar 2022 yılında yaklaşık 9 milyon otomobil satın aldı ve bunların yüzde 12'si ya da 1 milyonu elektrikli araçlardan oluştu. Bunların ise 500.000'i Çin menşeli.
Bununla birlikte ticaret dengesi daha önce Avrupa'nın lehine 3 milyar ila 5 milyar dolar civarında seyrediyordu. Ancak son iki yılda ve son 12 ayda durum hızla değişiyor. Evet, denge hala Avrupa’nın lehine fakat, 2 milyar doların altına düşülmüş durumda. Bu değişimin neredeyse tamamı elektrikli araçlara atfediliyor. Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin Avrupa'da fabrika açacak olması da ciddi bir gösterge.
Ticaret savaşında taraf seçme dönemi
Çin’in tarihinde ilk kez net otomobil ihracatçısı konumuna yükselmesi önemli sonuçların doğmasına neden olabilir. Bunlardan en belirgin olanı ticaret gerilimlerinin tırmanma potansiyeli. ABD ve Çin birkaç yıldır bir ticaret savaşı içinde ve bu son veriler ışığında AB'nin da savaşa dahil olma olasılığının yükseldiği belirtiliyor.
Bilindiği üzere elektrikli otomobiller esasında dört tekerlekli yüksek teknoloji ürünü konumunda. İçerlerinde son derece gelişmiş yarı iletkenler bulunuyor. Artık yapay zeka etkisiyle yerel olarak araçlarda daha da güçlü donanımlar görülmeye başlanıyor. ABD ise Çin’e yönelik uyguladığı yarı iletken ve yapay zeka kısıtlamalarına müttefikler arıyor. ABD’nin bu yatırımlarda etkili olabilmesi için önemli otomotiv endüstrilerine ev sahipliği yapan Japonya, Güney Kore ve Avrupa'dan destek alması gerekiyor. Mevcut ticari veriler, bu ülkeleri ABD’nin safına geçmeye teşvik edebilir. Özellikle, ABD'nin Çin'e karşı ticaret önlemlerini genişletmesine direnç gösteren Almanya, endüstriyel modelinin temel taşı potansiyel olarak risk altındayken tutumunu yeniden gözden geçirebilir.Kaynakça https://www.techspot.com/news/98939-new-trade-war-china-dramatic-rise-ev-market.html https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_hybrid_and_electric_cars#Electric_cars:_China_largest_import_partner.2C_United_Kingdom_largest_export_partner https://merics.org/en/comment/made-china-electric-vehicles-could-turn-sino-eu-trade-its-head Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)