Yenilenebilir enerji kaynakları 2025'te en büyük elektrik kaynağı olacak

Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) sektör hakkındaki "Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2022 - Renewables 2022" raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi, önümüzdeki beş yıl içinde küresel elektrik büyümesinin %90'ından fazlasını oluşturacak ve 2025'in başlarında kömürü geride bırakarak en büyük küresel elektrik kaynağı olacak.

20 yıllık ilerleme önümüzdeki 5 yıl içinde yapılacak

IEA, raporunda dünyanın son 20 yılda yaptığı kadar yenilenebilir enerjiyi önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştireceği öngörülüyor. Buradaki benzeri görülmemiş ivmelenmenin küresel enerji krizinden kaynaklandığının altı çiziliyor. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu enerji güvenliği endişeleri, ülkeleri ithal fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yönelmeye motive ettiği belirtiliyor.

Renewables 2022’ye göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2022-2027 döneminde 2.400 gigawatt (GW) artması bekleniyor; bu, bugün Çin'in tüm enerji kapasitesine eşit bir miktar. Bu ek artış sayesinde küresel yeşil enerji kapasitesi 5.650 gigawatt seviyesine erişecek. 5 yıllık tahmini büyümeden Çin, 1070 GW; ABD, 280 GW; Avrupa, 425 GW ve Hindistan 145 GW pay alacak.

Beklenen bu devasa artış, sadece bir yıl önce tahmin edilen büyüme miktarından %30 daha yüksek olduğu ve hükümetlerin yenilenebilir enerjiye verdiği ağırlığın ne kadar hızlı arttığını gösteriyor. Rapora göre, yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki beş yıl içinde küresel elektrik büyümesinin %90'ından fazlasını oluşturacak ve 2025'in başlarında kömürü geride bırakarak en büyük küresel elektrik kaynağı haline gelecek.

Tam Boyutta Gör IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Dünya, önümüzdeki 5 yılda, önceki 20 yılda yaptığı kadar yenilenebilir enerji eklemeye hazırlanıyor" dedi. "Bu, mevcut enerji krizinin nasıl daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru tarihi bir dönüm noktası olabileceğinin açık bir örneğidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli ivme kazanması, küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için kritik öneme sahip.”

Çin’in katkısı inanılmaz

Rus gazına bağlılığını azaltmak isteyen Avrupa, hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye dönerken doğudaki Çin ise devasa adımlar atıyor. Önümüzdeki beş yıl için yenilenebilir enerji büyümesindeki yukarı yönlü revizyon, enerji kriziyle mücadele etmek için önceden planlanandan daha hızlı politikalar uygulayan, düzenleyici ve piyasa reformlarını hızlıca çalıştıran Çin, ABD ve Hindistan tarafından yönlendiriliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Çin ise yakın tarihli 14. Beş Yıllık Planın bir sonucu olarak, 2022-2027 döneminde küresel olarak eklenmesi planlanan yenilenebilir enerji kapasitesinin neredeyse tek başına yarısını oluşturacak. Bu arada, adını son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız ABD Enflasyon Azaltma Yasası (Inflation Reduction Act), ABD'de yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesi için büyük destek ve teşvikler sunuyor.

Türkiye’nin rüzgar enerjisine 1 milyar dolar yatırım bekleniyor 1 ay önce eklendi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan dönüşüm bu hızla devam ederse dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi oldukça gerçekçi görünüyor. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye de önceki yıllara oranla hızlı bir ivme yakalamış durumda. Güneş enerjisi alanında yatırımlar ve düzenlemeler devam ederken rüzgar enerjisi alanında da hızlı büyüme devam ediyor.

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